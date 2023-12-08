Власти Литовской Республики намереваются депортировать постоянно проживающего в этой стране гражданина России, историка и общественного деятеля, председателя местного Союза русских литераторов и художников «РАРОГ» Валерия Иванова.

Можно сказать, что Иванов – самый «титулованный» диссидент в современной Литве. Преследованиям на политической почве он подвергается с начала 90-х – уж очень его точка зрения на недавнюю историю этого государства, которую Иванов не боится высказывать, не совпадает с официальной идеологией. Однако этот смелый человек не сдался и не замолчал – и чтобы отделаться от него окончательно литовское государство собирается вышвырнуть его из родных краёв, в которых он прожил всю жизнь.

Кто же этот человек, которого так ненавидят литовские власти? Несмотря на наличие у него российского гражданства Валерий Васильевич Иванов является уроженцем Литвы. Он родился в 1947 году в Каунасе. В 1973 году окончил исторический факультет Варшавского университета, защитил работу по истории литовско-польских отношений конца двадцатых годов XX века. Окончил докторантуру в Институте истории Академии наук Литвы. Работал в министерстве иностранных дел Литовской ССР. В разгар Перестройки в 1988-91 гг. возглавлял интернациональное политическое движение Литвы «Венибе-Единство-Едность» (название составлено из слов на литовском, русском и польском – языках трёх наиболее крупных национальных общин Литвы – В.Л. ). Это движение выступало против развала СССР, за сохранение Литвы в составе единого государства. Перестроечная пресса из всех сил клеймила Иванова и его товарищей «ретроградами» и чуть ли не «фашистами».

Спустя десятилетия Валерий Иванов ничуть не сожалеет о том, что тогда, во второй половине 80-х, выбрал для себя именно такой путь. «Наше многотысячное движение объединило в своих рядах всех тех, кто не встал на позиции литовских националистов, на позиции тех, кто пошёл на слом советской власти в Литовской ССР. В наших рядах были те, кто боролся в послевоенные годы с литовскими нацистами, убившими двадцать пять с лишним тысяч своих литовских соотечественников; те, кто строил своё светлое будущее в Советской Литве; в наших рядах были советские люди, своими руками строившие благосостояние своей социалистической Родины», – рассказывал Иванов.

В 1991 году, после окончательной победы в Литве «демократических сил» Валерия Иванова за пророссийские взгляды приговорили к трём годам лишения свободы. В тюрьме он подвергался избиениям за то, что отказывался оговорить своих соратников.

Журналист «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, написавшая книгу «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз и что стало с теми, кто пытался его спасти» (эта книга в 2017 году вышла и в Литве, но, когда она стала продаваться в магазинах, в вильнюсское издательство Politika явились силовики и изъяли остатки тиража) называет Иванова бескорыстным мучеником, пострадавшим за свою позицию.

«В первый раз его посадили на три года – якобы за подстрекательство к госперевороту. Это вопиющая правовая коллизия, потому что о государственном перевороте речи тогда быть не могло – Литва официально находилась в составе Советского Союза и кормилась из кремлёвского бюджета. Иванова арестовали на улице, буквально вырвав из его рук пятилетнего ребенка, и дали тюремный срок», – пишет в своей книге Сапожникова. Именно в тюрьме Валерий Иванов и принял гражданство Российской Федерации.

Выйдя из заточения, он написал книгу «Литовская тюрьма», за что получил второй срок. Книга вызвала ярость литовских властей тем, что содержала фактаж, опровергавший официальную мифологию о происшествиях, имевших место в январе 1991 года у телевизионной башни в Вильнюсе. Иванов конкретными фактами опровергает версию литовских властей о том, что советские солдаты тогда целенаправленно убивали мирных литовцев у телебашни. Он привёл данные о том, что была организована целенаправленная провокация – в людей стреляли неизвестные с крыш, а потом эти смерти свалили на советских воинов. Также, по его информации, к телебашне намеренно свозили тела из моргов.

Конечно же, подобного власти ему простить не могли – и не простили. «Второй приговор тоже был "мутный", но никто не поднимал шума. Тогда, в 1996 году, России никакого дела не было до Прибалтики… Можно сказать, что к Иванову применялись пытки, потому что держали его в камере размером с гроб, которую называют "стакан" – в ней можно было только стоять», – рассказывает Галина Сапожникова. Но и второй срок не смирил Валерия Иванова – вновь оказавшись на свободе, он продолжил активную публицистическую деятельность, разгребая залежи государственной пропаганды.

В очередной раз Иванов угодил под стражу в конце 2018 года – когда попал в компанию лиц, из числа которых литовская «охранка» захотела слепить «антигосударственный заговор». Во главе «заговорщиков» в Департаменте госбезопасности решили поставить известного диссидента Альгирдаса Палецкиса, которому вменили «шпионаж на Россию». Валерия Иванова арестовали, когда Палецкис уже больше месяца тайно находился под стражей, ибо о задержании Альгирдаса общественность не известили. Перед арестом Иванов успел разместить в соцсетях запись следующего содержания: «Здравствуйте мои друзья! Сейчас, начиная с 6:00 утра 18 декабря 2018 г. в двери моей квартиры по ул. Ринктинес г. Вильнюса неустанно звонят незнакомые молодые люди, трое мужчин (один лысый – видел через зрачок двери) и одна женщина, видимо из Департамента безопасности Литвы, поскольку никого не приглашал. Звонят настырно и постоянно. Дверь не открываю, пытаюсь связаться с посольством России в Литве, поскольку являюсь гражданином РФ, но не могу дозвониться по номеру экстренной помощи нашего консульства +37 068 338 165, который мне дал дежурный посольства, когда я позвонил туда. Я не знаю, за что меня начинают преследовать и что теперь со мной будет. Но ставлю вас дорогие мои друзья настоящим в известность».

Незнакомцы действительно оказались сотрудниками литовского Департамента госбезопасности. Сотрудники ДГБ провели в квартире историка обыск и задержали Иванова на сорок восемь часов, после чего он был выпущен под подписку. «Насколько я знаю, на этот раз он сказал тем, кто его арестовывал: "Мне семьдесят один год, у меня куча болезней. Я, конечно, не прочь умереть в тюрьме, но зачем вам-то это нужно?" Думаю, это тоже сыграло роль в его освобождении. Кроме того, к делу сразу подключилось российское посольство. В первый же день к Иванову был направлен адвокат, который передал необходимые лекарства. Во время обысков к нему приезжал консул, которого, правда, не пустили в квартиру», – написали о его аресте журналисты.

Судя по обнародованным ДГБ именам «заговорщиков», среди которых оказался даже сын бывшего премьер-министра Литвы Казимеры Прунскене Вайдас Прунскис, спецслужбы сработала по заранее утвержденному плану. «Нашли лидера "заговора", политика Альгирдаса Палецкиса, который уже однажды получил срок за отрицание "советской оккупации". Собрали вокруг него людей попроще – членов партии Социалистический народный фронт (сам Палецкис отошел от нее несколько лет назад). Наконец, крупный "бриллиант" подкинули: сына экс-премьер-министра Казимеры Прунскене. То есть, режиссёры этого спектакля идут по пунктам списка. Лидер есть? Отлично, ставим галочку! Какого-нибудь бизнесмена из его окружения назначим ответственным за финансовое обеспечение операции. Ещё одному припишем роль журналиста, а этот (Иванов) пусть будет, например, теоретиком, поскольку он философ и пишет умные книжки. Последний к тому же оказался российским гражданином. То есть его вполне можно назначить связным между заговорщиками и центром», – не без иронии резюмировала в статье в «Комсомолке» Галина Сапожникова.

Однако слепить «преступную организацию» ДГБ не удалось – литовское «правосудие» смогло удержать в своих когтях лишь Альгирдаса Палецкиса (находящегося в тюрьме и по сей день), а большинство других «заговорщиков» пришлось отпустить за недостатком доказательств.

Но поскольку так просто оставить их в покое, признав свою неправоту, в ДГБ не могли, Иванову, например, предъявили «незаконное хранение оружия». За таковое сошёл найденный у него в квартире неисправный стартовый пистолет. Для него это оказалось уже пятое уголовное дело.

«Литовское государство меня боится. Ну что они мне могут сделать – убить? Мне 72 года. Я на небеса пойду, с Боженькой договоримся. Сами же видите, в пятый раз уже наваливаются, а все никак не могут со мной совладать», – горько шутит диссидент.

Он предполагает, что в ДГБ ему подбирали роль «связного» между Палецкисом и Москвой. «Но эффекта неожиданности не получилось – я успел сообщить о своем задержании. Иначе никто бы не узнал, что я у спецслужб. Пришлось следователю выкручиваться. И в деле остался только револьвер», – отмечал Иванов. «Мне говорят, что найденные в револьвере шумовые патроны 9 мм могли применяться и для стрельбы из газовых револьверов. Но у меня же был стартовый пистолет, к тому же неработающий. О чем написано даже в обвинении: "представленный на исследование револьвер является технически неисправным и отчасти пригодным к стрельбе". Но это никого не смущает, презумпция невинности не работает, а дело продолжается», – объяснял Валерий Иванов российским журналистам. Ему задали вопрос: не лучше ли уехать из столь небезопасного государства? Но покидать Литву он наотрез отказался. «Здесь у меня могилки бабушки, мамы, папы, жены. Сын мой здесь живет. Куда мне бежать?».

В июне 2020-го историка приговорили к частичному ограничению свободы, запретив в течение двух лет покидать Вильнюс и выходить ночью из дома. Апелляционная инстанция пересматривать этот приговор отказалась. А 25 сентября этого года Валерию Иванову были предъявлены обвинения по статье 170-2, ч.1 Уголовного кодекса Литовской Республики («Публичное одобрение, отрицание или грубое уничижение международных преступлений и преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией»), а также объявлена мера пресечения – подписка о невыезде. 27 сентября Иванов был вызван на допрос.

Его обвиняют в участии в январе 2023 года в видеостриме литовского «Международного форума добрососедства» – это общественная организация, представители которой пытались методами народной дипломатии поддерживать дружбу литовцев с россиянами и белорусами, ездили с визитами в Москву и в Минск.

В марте 2023-го литовский суд по требованию прокуратуры запретил «Форум добрососедства» как «подрывную организацию», а на его руководителей Эрику Швенчёнене и Казимераса Юрайтиса завёл уголовные дела за «помощь другому государству в действиях против Литовской Республики» (наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет).

Валерий Иванов принял участие в организованной «Форумом добрососедства» дискуссии, посвященной событиям января 1991 года в Вильнюсе – позже её выложили на Youtube. То, что было произнесено в ходе этой дискуссии, и стало поводом для возбуждения уголовного дела – и против самого Иванова, и против его собеседников. Но этот мужественный человек решительно отстаивает свою позицию. «Обладая знаниями, в том числе документальной базой расследования трагических событий 13 января 1991 г. в Вильнюсе – относительно которых меня судили в 1994 и 1997 гг., и я отбыл тюремное наказание в общем четыре года – я предложил следствию письменно представить свои аргументированные доводы по каждому инкриминируемому мне подозрению в связи с отказом признать себя виновным», – заявил Иванов журналистам. Более того, он отказался осудить и российскую спецоперацию на Украине. «Я не считаю это вторжением. Люди сказали, где они хотят жить, но с ними не стали считаться. Было голосование и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Если бы на Украину напали, её давно бы не было. Проводится специальная военная операция», – сказал Иванов.

Следующий его допрос состоялся 5 октября – Валерий Иванов по-прежнему был твёрд, как скала. Этим он поставил представителей репрессивных структур в тупик – как избавиться от столь твёрдого, неуступчивого человека? Снова определить его в тюрьму? Но это значит сделать из Иванова ещё один широко известный символ сопротивления – наряду с Альгирдасом Палецкисом, трагическая история которого стала хорошо известна и за пределами Литвы.

В итоге литовский Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство Валерия Иванова. В ведомстве этот шаг объяснили тем, что историк представляет угрозу безопасности государства – «поскольку поддерживает и распространяет пропаганду российского режима».

Впрочем, по словам главы департамента Эвелины Гудзинскайте, окончательное решение о депортации Иванова пока ещё не принято. «Мы откладываем реализацию этого шага на более позднее время», – пояснила чиновница.

Дело не во внезапно проснувшемся милосердии, а в том, что депортация предполагает длительный бюрократический процесс: необходимо провести согласования с ДГБ, с Департаментом полиции, со Службой охраны государственной границы. Сам же Иванов, являющийся, как мы помним, уроженцем Каунаса, заявил, что не намерен оставлять малую родину до решения суда. «Пока мне не предъявят какие-то официальные решения суда, а не чего-то там еще… Я не являюсь чьим-то крепостным, чьим-то холопом. Когда суд укажет мне, что я должен покинуть Литву, свою родину, тогда я должен буду как-то обсуждать этот вопрос», – сказал историк. Позже Иванов заявил, что, по его мнению, никаких юридических обоснований для его депортации у литовских властей нет. «Это все политическая кампания, цель которой – найти врага и скандализировать все недовольство, которое в настоящее время имеется у общественности республики. Хотят найти врага и сказать: "Вот он – черт с рогами. Давайте мы его изгоним, наша жизнь станет лучше, веселей и все будет в шоколаде», – сказал Валерий Иванов в беседе с российскими журналистами. Старый боец не сдаётся…

Специально для «Столетия»

Виталий Лекомцев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Власти Литвы пытаются депортировать российского историка и общественного деятеля Валерия Иванова, который является уроженцем Литвы и прожил там всю жизнь.

2. Иванов с начала 1990-х годов подвергается политическим преследованиям за свои пророссийские взгляды и критику официальной позиции литовских властей. Он неоднократно подвергался тюремным заключениям.

3. Последний раз против Иванова возбудили уголовное дело за участие в дискуссии, где он высказывал свою точку зрения на события 1991 года в Вильнюсе.

4. Также его обвиняют в поддержке позиции России по Украине и распространении российской пропаганды.

5. В связи с этим литовские власти аннулировали вид на жительство Иванова и намерены его депортировать, несмотря на то, что он уроженец Литвы.

6. Однако Иванов заявляет, что не намерен покидать родину, считает обвинения политически мотивированными и не видит юридических оснований для своей депортации.

Вывод: статья описывает политические преследования в отношении российского историка Валерия Иванова на его родине в Литве за попытки отстаивать свои взгляды и иное, отличное от официальной позиции, мнение. Несмотря на противодействие властей, Иванов продолжает борьбу и отказывается покидать Литву.