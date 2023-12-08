Около 90% американских средств на военную помощь Украине было в действительности направлено в военно-промышленный комплекс (ВПК) США. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен во время конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

«И ещё одна сноска, в большей степени для американской аудитории. Если вы посмотрите на капиталовложения, которые мы сделали для защиты Украины, <…> то выяснится, что 90% военной помощи, которую мы оказали, в действительности были потрачены здесь, в Соединённых Штатах, с нашими производителями и производством . И это привело к созданию большего числа американских рабочих мест, большему росту нашей собственной экономики, – сказал госсекретарь. – Это выигрышная ситуация для всех, поэтому нам необходимо продолжать».

В свою очередь, Кэмерон, выступая уже на форуме по безопасности Аспенского института в Вашингтоне, заявил: «Европейская безопасность – это ещё и американская безопасность. Нам нужно сохранить единство, передать деньги украинцам и добиться поражения [президента РФ Владимира] Путина. Ведь если [выделение] этих денег не будет одобрено [в Конгрессе США], то довольны будут лишь два человека: один из них – Владимир Путин в России, а другой – [председатель КНР] Си Цзиньпин в Пекине. Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественский подарок».

Министр уверял, что военная помощь Киеву является «хорошей инвестицией» в укрепление безопасности НАТО. Говоря о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогли в ходе контрнаступления добиться успеха, глава британского МИД призвал «проявить терпение». При этом он подчеркнул, что «Крым не должен быть красной линией» для Запада при принятии решений о поставках дальнобойных типов вооружений Украине.

Кэмерон также заявил, что Лондон выступает за передачу Киеву замороженных активов РФ. По его словам, эти средства могли бы быть направлены на «восстановление Украины». Кроме того, глава политик утверждал, что санкции западных стран против РФ нельзя считать неэффективными, поскольку они якобы лишили Москву доходов на сумму примерно $400 млрд.

Финансирование помощи Украине и Израилю рассматривается отдельно от временного бюджета США, утверждённого 17 ноября. Белый дом предлагал выделить на эти цели $106 млрд, из них более $61 млрд предоставить Киеву. Согласовать отправку средств не удаётся из-за членов Республиканской партии, которые настаивают на том, чтобы в пакет помощи включили поправки об ужесточении иммиграционной политики на границе с Мексикой.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе не прошёл процедурное голосование в Сенате Конгресса США, несмотря на то что глава Белого дома Джо Байден выступил со специальным обращением к законодателям, призвав их утвердить расходы до ухода на рождественские каникулы.

Спикер Палаты представителей (контролируется демократами) Майк Джонсон выразил уверенность, что противоречия удастся уладить до конца декабря – под Рождество. По данным Politico, у Украины хватит имеющегося запаса средств только до конца декабря.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Ъ», РБК, ТАСС

Комментарий редакции

Очень выгодные "инвестиции" получаются у американцев за счет украинской крови. Пока одна страна воюет и гибнут ее граждане, другая благополучно наращивает свой ВПК и число рабочих мест. Деньги на "помощь" Украине оседают в карманах американских военных компаний, а украинцам достаются разве что гробы. Ну и попутно ослабляется геополитический конкурент в лице России – так что для Вашингтона тут одни плюсы. Цинично? Безусловно. Но политика США, увы, часто бывает именно такой.