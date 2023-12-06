Комментарий редакции

На вопросы зрителей прямого эфира #LenRu отвечает доктор философских наук Михаил Васильевич Попов. Начало в 18:00

Основные тезисы беседы:

1. Различия между буржуазной и пролетарской идеологией. Буржуазная идеология прикрывается лозунгами об общих интересах всего народа и человечества, хотя на самом деле отстаивает интересы капиталистов и эксплуататоров. Пролетарская идеология открыто защищает интересы рабочего класса.

2. Необходимость диктатуры пролетариата и борьбы с буржуазным государством. Государство при капитализме является органом подавления рабочего класса.

3. Опыт борьбы рабочего класса в России в 1917 году показывает важность создания собственной партии и подготовки к длительной борьбе.

4. Финансовый капитал и угроза фашизма. Финансовый капитал стремится к неограниченной власти и может привести к установлению фашистских режимов.

5. Критика современной экономической политики российских властей, ведущей к торможению экономического развития. Необходим переход банковской системы под контроль государства.

В целом в беседе последовательно отстаиваются принципы марксистско-ленинской теории и критикуется буржуазная идеология и политика. Делается акцент на необходимости организации и борьбы рабочего класса за свои права и социалистические преобразования общества.