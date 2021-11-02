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Кому на Руси жить хорошо? Профессор Попов | #ПрямойЭфир 01.11.2021

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На вопросы зрителей прямого эфира  #LenRu отвечает Попов Михаил Васильевич, доктор философских наук.
00:00 Заставка
07:23 Кому на Руси жить хорошо?
53:28 Может ли Путин влиять на экономический блок?
58:32 "Умеренный консерватизм" Путина
1:02:40 Культурный вектор России
1:06:34 Выборы до 1936 года
1:11:12 Диктатура Сталина
1:15:36 Народ при социализме
1:18:03 Про вакцинацию
1:26:37 Перерыв. Записи  из архива
2:06:43 О чём бы Вы поговорили с Лениным?
2:07:11 Социализм в отдельно взятой стране
2:18:05 Реформы Либермана и Глушкова
2:22:53 Про Андропова
2:28:17 Грамши, Ильенков и другие
2:34:47 Правительство Примакова
2:35:20 Про Фурцева
2:44:15 Категории диалектики
2:54:05 Что читать?
2:55:40 Живков и Чауческу
3:02:45 Разрешение противоречий
3:04:55 Рабочий класс в низшей стадии?
3:08:41 Про "Эхо Москвы"
3:10:57 Отмена детского труда в 1917 г.
3:14:33 Пожелания

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WiovjR0hbZM
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