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Квадратура круга

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Задача построения квадрата равного по площади кругу, с помощью верёвки с двумя колышками была оригинально решена древними британцами прорисовкой круга не с пи коэффициентом, а с коэффициентом три. Вот вам и древопитеки.
Мало им было того, 3-4 тысячелетия назад эти оглоеды построили нам Стоунхендж. Нам, а не им. Мы не они. Мы не сможем на лужайке тяпкой вырыть сто ям  по метру, чтоб их нашли через четыре тысячи лет. Древопитеки смогли, и не столь важно, как. Мы эти ямки Обри, которые оставили древние обры зрели и галдели, – что за хрень.
Иллюминаторы науки решили вопрос интернетно, показали нам фильм про то, как мегалиты Стоунхенджа подъял в 1956 г. грузоподьёмкий кран, который в 1916 тягал равновеликую пушку для хаджа на Луну. И хотя хадж тогда не состоялся, но случился в 56 году. И в честь отсчёта дат космонавтики отремонтировали первый реальный земной глыбокаменный звездолёт.
Из-за астрономической ущербности автора этого опуса, я точно не могу вам передать т.т.д. Стоунхенджа, ваш разум более реально воспримет книгу Джорджа Хокинса «Разгадка тайны звездолёта». Мне остаётся только скромно ванговать, про то что там было.
Я думаю, что полного круга камней Стоунхенджа не было никогда. Пару десятков камней, что остались, хватает сейчас и тогда хватало для того, чтоб увидеть точки восходов и закатов солнца в дни, когда день равен ночи, и дней, когда он максимально ей не равен. А также восходов и закатов луны в эти дни. Пяточный камень Стоунхенджа вынесенный из круга мегалитов на северо-восток указывал линию солнцестояния. Если Луна всходила на этой линии, то в этот год блазилось затмение. Чтоб заранее знать тот год, по кругу за кольцом мегалитов нарыли лунки Обри – транспортир  в 56 делений. В них закладывали три камня и каждый год перемешали по необходимому для расчёта правилу. Если любой из камней приближался к 56, 28 лункам на линии солнцестояния, то затмение приближалось.  На этой же лужайке древопитеки, вели отсчёт дням, сезонам и  могли не только день месяца назвать, но, примерно, и час затмения.
Тут пишу то, что не написал нам астрофизик Джордж. Древопитеки, так увлеклись, что занимались этой хренью тысячу лет, пока их полностью не подкосили римляне, у которых была своя обсерватория, а конкуренты не нужны. Древопитеки (друиды) так  втянулись, что решили (отдельные индивидуумы) не только предсказывать затмения, но и организовывать. Их наказали римские боги и порыли в землю тайну квадратуры круга.
П. С. сама задача мудрёна тем, что производная площади круга, это его окружность, и рисуя квадрат равный по площади кругу мы манипулируем симметричным пространством. В случае со Стоунхенджем, который оказался в нужное время в подходящем месте, мы (они) можем манипулировать орбитами планет. Наложения эллипсов орбит планет симметричны прямым азимутам капища. Математика периодов обращения отражена в лунках Обри.   

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