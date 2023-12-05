

Трейдеры на Нью-йоркской бирже ожидали хамасовского вторжения в Израиль 7 октября. Об этом говорится (https://img.haarets.co.il/bs/0000018c-30d8-dc03-a9ec-3cfb40060000/6c/97/de578d544e36ab79023fed36b3f4/ssrn-id4652027.pdf) в пока не прошедшем рецензирование исследовании профессора Джошуа Митса из Колумбийского университета и профессора Роберта Джексона из Университета Нью-Йорка.

Они зафиксировали небывалую активность вокруг главного биржевого фонда (ETF) за считанные дни до нападения: неизвестный игрок делал ставки на скорое падение акций израильских компаний.

«Необычный» и «значительный» всплеск шортов был зафиксирован 2 октября. Их экстраординарный объем дает возможность понять, что речь идет о контролируемом сливе информации. «Трейдеры, информированные о предстоящих атаках, нажились на этих трагических событиях», – допускают авторы статьи.

Примечательно, что такая же модель действий была зафиксирована в апреле, когда ХАМАС первоначально планировал напасть на Израиль.

В разговоре (https://edition.cnn.com/2023/12/04/business/some-traders-appear-to-have-anticipated-october-7-hamas-attack-research-finds/index.html) с CNN Митс заявил, что за кулисами может происходить больше подобных спекуляций. «Мы видим лишь верхушку айсберга, — сказал исследователь. – Есть гораздо больше того, чего мы не можем уловить, но на что регуляторам следует обратить внимание».

@khamsin_season – цинк

Просто так совпало.

Нападение было такое "тайное", что об этом знали биржевые спекулянты, но "не знала" израильская разведка. Верим.



Комментарий редакции

Статья описывает исследование, утверждающее, что некоторые трейдеры на бирже предвидели нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября. Эти трейдеры сделали крупные ставки на падение акций израильских компаний за несколько дней до атаки.

Исследователи считают это необычным и значительным. По их мнению, такие действия могут указывать на утечку информации или даже на то, что некоторые трейдеры были заранее информированы о готовящейся атаке и воспользовались этим для личной наживы.

Это вызывает обеспокоенность в плане регулирования и прозрачности финансовых рынков. Возможно, имеет место более широкое использование инсайдерской информации о геополитических событиях в спекулятивных целях.

Этот инцидент напоминает скандал вокруг страховой компании AIG перед терактами 9/11. Тогда тоже имели место подозрительные финансовые сделки на бирже прямо перед трагедией. Это вызвало вопросы о возможном предварительном знании или даже причастности.

Хотя в данном случае пока нет прямых доказательств преступной деятельности, само совпадение таких значительных трейдерских ставок с последующим терактом представляется подозрительным и заслуживает дальнейшего расследования.