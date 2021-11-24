Снимать кино о войнах, которые ещё не улеглись в памяти людей — и тем более о тех, которые ещё идут — безусловно, сложно. Голливудские кинорежиссеры многие годы искали подходящий язык для высказываний о вьетнамской войне, отечественные кинематографисты испытывали затруднения, снимая кино о войне в Афганистане. Фильмы выходили в широкий прокат, но в них, как правило, собственно война оставалась за кадром. Иногда удавалось наложить сюжет из произведений классиков на современные реалии, как сделал Сергей Бодров-старший в «Кавказском пленнике», но чаще всё-таки приходилось ждать, пока страсти не улягутся. На сирийской войне — как и на любой другой — свои трагические события. И об одном из них взяли на себя смелость снять сегодня художественный фильм, который назвали просто и очень говоряще — «Небо»…

Это — не придуманная, а рассказанная с документальной точностью история подвига и гибели российских военнослужащих в Сирии в ноябре 2015 года.

…24 ноября 2015 г. бомбардировщик Су-24М под командованием подполковника Олега Пешкова вылетел на боевое задание в район сирийско-турецкой границы и был сбит турецким истребителем. Самолет упал на сирийской территории, находившейся под контролем боевиков ИГИЛа (организация, запрещенная в РФ). Лётчики — Олег Пешков и его штурман, капитан Константин Мурахтин — успели катапультироваться, но Пешкова террористы расстреляли в воздухе. Для спасения Мурахтина была организована поисково-спасательная операция с участием российских и сирийских военнослужащих; во время этой операции погиб морской пехотинец Александр Позынич.

Турецкая сторона долгое время настаивала на том, что якобы российский самолет нарушил воздушное пространство Турции. Эту версию поддерживали и другие члены НАТО. Минобороны Российской Федерации утверждало, что турецкий истребитель запустил ракету над территорией Сирии, на что не имел абсолютно никакого права. Вопиющая наглость турецкой стороны привела к серьезному охлаждению отношений между Россией и османским государством. Лишь через год, когда сбившие Су-24М пилоты были арестованы за участие в попытке военного переворота в 2016 году, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения семье погибшего летчика. Пешков посмертно стал Героем России, а Мурахтин и Позынич награждены орденами Мужества.

Сюжет фильма «Небо» почти полностью повторяет реальную историю, особенно в той её части, в которой запечатлены моменты воздушного боя и спасательной операции. Часть сцен снималась в Сирии, на базе Хмеймим, а эпизоды «официальной» части — прямо в здании Министерства обороны в Москве на Фрунзенской набережной…

Поставил фильм о сирийских событиях режиссер Игорь Копылов, ранее снявший сериалы «Ленинград 46», «Ржев» и «Крылья империи».

В военной драме «Ржев» Копылов показал пример, как снимать боевые сцены, чтобы они не выглядели фальшиво, применил схожий приём и в «Небе». Операция российского спецназа, охотившегося на одного из лидеров боевиков, и особенно сцена погони террористов за Муравьевым, вышли на редкость динамичными и захватывающими. И тем более сильное воздействие — на жёстком контрасте — оказывают мирные сцены, которые получились очень трогательными…

Вообще, надо отдать должное, режиссер «Неба» сумел в своем новом фильме удержать баланс между пафосом, неизбежным при рассказе о ярком подвиге, и живой историей, которая должна быть интересна зрителю. Ибо одно дело — читать сухие строки новостей о сбитом самолете, о гибели лётчиков, и совсем другое — увидеть это собственными глазами, выступив в роли непосредственного свидетеля трагических событий шестилетней давности. Конечно, «бармалеев», как называют боевиков ИГИЛа герои фильма, после увиденного совсем не жалко. Не заслужили они никакой жалости своим пещерным отношением к жизням людей…

Операция России в Сирии — та война, в которой российские военные участвуют и в настоящее время. Эта операция началась, как известно, в 2015-м. Была создана база Хмеймим, в военных действиях участвовала в основном боевая авиация, а наземные силы задействованы, как правило, в охране. Точных данных о действиях российских войск в открытом доступе нет. Но по факту уже в 2018 году запрещенное в России «Исламское государство», занимавшее большую часть Сирии, перестало существовать…

Предварительный показ фильма «Небо» состоялся в Липецке 12 ноября с.г., а в широкий прокат страны лента вышла 18 ноября. Первыми зрителями её стали военные летчики Липецкого авиацентра имени Чкалова: именно в этом авиацентре до Сирии служил Герой России Олег Пешков.

На премьеру картины в Липецк приехали участники съемочной группы: режиссер и автор сценария Игорь Копылов, актёры Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов. Игорь Петренко в фильме сыграл роль Олега Сошникова (прототипом которого стал Олег Пешков), молодой актер Иван Батарев – штурмана Константина Муравьева (его прототип — Константин Мурахтин). Сергей Губанов воплотил в фильме образ майора Захарова, возглавлявшего отряд Силы специальных операций (ССО).

На премьеру вместе с военными летчиками пришла вдова Олега Пешкова — Гелена с сыном Александром. Её в фильме сыграла Мария Миронова.

«Небо» — весьма зрелищный блокбастер, с головокружительными сценами пилотирования военных самолетов, взрывами и спецэффектами. Но нельзя забывать, что в его основе — реальный подвиг. Олег Сошников в фильме вовсе не супергерой, а простой человек, который любит семью и Отечество. Но, когда перед ним встает выбор — остаться дома или бороться за него с террористами в Сирии, — он выбирает второе.

Такой выбор был подготовлен предыдущими решениями и поступками Олега Сошникова. В начале 1990-х он не уволился, как многие другие курсанты-авиаторы, из военного училища в поисках более сытой жизни, а остался в Вооружённых Силах, твердо решив стать военным лётчиком. Тот же выбор ему приходится делать и в зрелом возрасте: между военной авиацией и гражданской. Вместо высокой зарплаты и красивой жизни Олег Сошников выбирает трудную службу и офицерский долг.

Очевидцы свидетельствуют, что первые и самые требовательные зрители — военные летчики и члены их семей — восприняли фильм «на ура». Женщины утирали слезы…

Чтобы кино получилось максимально достоверным, при работе над фильмом съемочная группа постоянно консультировалась с лётным персоналом Липецкого авиацентра. Игорь Копылов рассказал, что во время съемок фильма летчики учили артистов даже таким «мелочам», как грамотно залезать в кабину самолета, правильно надевать форму и снаряжение. Артисты даже выучили специальную военную терминологию. Кроме того, они провели две недели в военном лагере с представителями ССО, где знакомились со всеми современными тонкостями военного дела.

По словам режиссёра, при подготовке фильма он плотно общался с сослуживцами Олега Пешкова, с его вдовой Геленой, их детьми и спасшимся штурманом Константином Мурахтиным. Недаром в фильме подробно, буквально поминутно воссоздана операция по его спасению.

Перед премьерой Игорь Копылов, рассказывают, заметно волновался. Ведь фильм предстояло смотреть людям, лично знавшим Олега Пешкова и каждый день общающимися с Константином Мурахтиным. Трудность работы режиссера состояла и в том, чтобы, с одной стороны, в картине нужно было показать реальных людей и реальную войну, а с другой — создать не документальную, а художественную киноленту. По словам Игоря Копылова, целью съёмок «Неба» было не развлечь зрителя, а попасть ему в самое сердце!

«Самым сложным было вписаться в жесткие рамки, — говорит режиссёр, — сделать так, чтобы художественность не переросла в вольницу художника, который дописывает то, что ему нравится, а не то, что необходимо. Не придумывать, не додумывать и не обманывать зрителя!».

Фамилии реальных героев изменены в киноленте не случайно, ведь образы главных персонажей — собирательные.

«Мы захотели рассказать не только об Олеге Пешкове, Константине Мурахтине и людях, которые принимали участие в спасательной операции, но ещё и обо всех тех, кто вообще занимается лётным делом, — обратился к зрительному залу режиссер. — Кто не изменяет своей мечте с детства: подняться в небо, жить там, а, если придётся, умереть…».

Участники съемочной группы в один голос отмечали, что без помощи Минобороны и лично министра обороны Сергея Шойгу фильм такого масштаба создать было бы невозможно.

Актёр Игорь Петренко признался, что вживаться в образ Олега Пешкова ему было очень сложно. «Это же не фантазия некоего художника — мне предстояло сыграть реального человека, — поделился актёр на премьере. — Фильм будут смотреть родные Олега Пешкова, его однополчане. Такая высокая ответственность не позволяла расслабиться…».

Гелена Пешкова в разговоре с корреспондентом РИА «Воронеж» призналась, что она была под большим впечатлением от увиденного: «Фильм мне очень понравился. Он не только о моем муже, он — о военнослужащих, о летчиках, которые защищают Родину. И пока будут такие мужчины, настоящие мужчины, у нас всегда будет мирное небо над головой. Это художественный фильм, не документальный, поэтому здесь много вымысла. Тем не менее, я благодарна Министерству обороны, съемочной группе, актёрам, Леониду Агутину, который сочинил для фильма новую песню — она пробирает до мурашек. Спасибо им за память об Олеге Анатольевиче и всех погибших военнослужащих…».

В восторге от фильма и сын Олега и Гелены Пешковых Александр. Причём он смотрел фильм не только в готовом, но и в черновом варианте, а Игоря Петренко с самого начала съемок воспринимал буквально как родного человека. «Я поддерживал Игоря и переживал за него. Хочу выразить огромную благодарность съемочной группе и лично Игорю Копылову», — заметил в беседе с журналистами Александр.

Начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков заметил, что военные летчики в Липецке живут именно той жизнью, которая максимально достоверно показана в фильме.

«Мы в нашем авиацентре не готовим людей к подвигу. Они живут и служат так, чтобы в экстремальных ситуациях вести себя достойно. Олег Пешков и Константин Мурахтин это показали», — подчеркнул Ю. Сушков.

Штурман Константин Мурахтин признался, что во время просмотра фильма ему было очень тяжело заново переживать трагические события 2015 года. Свои впечатления майор резюмировал одной фразой — «высший пилотаж», подчеркнув, что лента понравится не только военным лётчикам…

«Фильм получился — в прямом смысле этого слова, — сказал майор Мурахтин. — Мы с Олегом были теми, кто поступал в военное училище в трудные времена для страны. Как показано в фильме, народ увольнялся — не только курсанты, но и офицеры. А люди, которые оставались в авиации, были поистине влюблены в небо…».

Военный летчик-исследователь ЦНИИ ВВС Минобороны России Евгений Фленов считает, что фильм «Небо» производит впечатление, сопоставимое с легендарной культовой лентой «В бой идут одни старики».

«Давненько у нас не снимали таких фильмов. Получилось хорошее кино обо всех — об офицерах, о летчиках, техническом составе. С такими людьми мы выиграем в любой войне», — отметил Евгений Алексеевич.

По мнению лётчика Назара Дмитриевского, фильм «Небо» получился очень искренним.



«Это лента о подвиге, о тех людях, которые идут с нами плечом к плечу в строю, тех людях, которые нас учат и передают свой опыт. Я уверен, что многих ребят, стремящихся быть офицерами России, этот фильм вдохновит на большие подвиги. Почему “Небо”? Небо олицетворяет безмятежность и безграничность, небо — это стихия, которую невозможно объять. Это и внутренняя стихия людей, их волнения, их чувства и эмоции…» — подытожил Назар Дмитриевский. Трудно с ним не согласиться.





