В МВД подготовили законопроект, вводящий для нелегальных мигрантов режим «контролируемого пребывания», который запрещает водить машину, получать водительские права и переводить деньги. Речь идет о тех, кто находится на территории России незаконно, либо представили в органы миграционного учёта недостоверные сведения, документы.

Их планируют заносить в соответствующий реестр. Основанием для этого может стать окончание разрешения на временное проживание и вида на жительство, незаконное пересечение границы или аннулирование визы, временного убежища и гражданства.

Согласно законопроекту, мигранты, занесенные в реестр, не смогут пройти государственную регистрацию в качестве юрлиц и индивидуальных предпринимателей, поставить на учет недвижимость и купить, зарегистрировать или передать в собственность другим лицам автомобиль. Кроме того нелегалы будут ограничены в праве вождения машины, не смогут сдать экзамен на права или заменить водительское удостоверение. Есть и другие ограничения: невозможность открыть банковский счет, перевести деньги и заключить брак.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова отметила, что такие меры приведут к выявлению незаконных мигрантов и выдворению их из России.

Всего, по словам Казаковой, в нашей стране находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них приехали работать. А как сообщил газете «Ведомости» эксперт по миграции, бывший заместитель директора ФМС России Вячеслав Поставнин, по разным оценкам, в России может находиться от 1,5 млн до 3 млн нелегальных мигрантов.

В Госдуме уже звучат голоса в поддержку этой инициативы МВД. Так депутат Султан Хамзаев назвал идею оправданной и соответствующей реалиям. «Эти ограничения нужно поддержать, чтобы вывести всё с точки зрения общественной безопасности в правовое поле. В первую очередь мы говорим о стопроцентном соблюдении российского законодательства», — заявил парламентарий, подчеркнув, что обязательно проголосует за этот законопроект.

Это уже не первая инициатива в российском парламенте такого рода. В октябре партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госудуму законопроект, который запрещает мигрантам, в том числе прибывшим в страну легально, работать в образовании, медицине, фармацевтике и такси. В пояснительной записке отмечалось, что приток трудовых мигрантов в Россию продолжает расти. При этом оплата их труда приравнялась к зарплате россиян и перестала быть более выгодной для российской экономики. Исходя из этого, депутаты предложили ограничить допустимую долю иностранных работников в каждом виде экономической деятельности пятью процентами.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что граждане стран, где русский язык не является государственным, не должны работать в публичных местах — водителями, продавцами, уж тем более курьерами Яндекса. Такая ответственная работа не для них, считает депутат.

Между тем в некоторых российских регионах местные власти уже сами ввели для мигрантов подобного рода ограничения. Так, в Челябинской области в ноябре продлили введенный в 2016 году запрет на вождение мигрантами такси и пассажирских автобусов всех маршрутов. Мера касается, в том числе приезжих, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

10 ноября в Тульской области также сообщили о намерении с 2024 года запретить мигрантам управлять общественным транспортом. Помимо этого, иностранцы не смогут работать в сфере общественного питания и розничной торговле алкоголем, табачными изделиями, продуктами и напитками. Этот указ уже подписал губернатор региона Алексей Дюмин.

В Магаданской области мигранты с января будущего года не смогут работать водителями общественного транспорта и такси. Согласно указу главы региона Сергея Носова, транспортные компании обязаны за три месяца уволить всех иностранцев, задействованных в перевозках.

Решения ввести такие ограничения появились не от хорошей жизни. Для этого есть несколько причин. Прежде всего, это растущее недовольство граждан России ростом правонарушений со стороны мигрантов. Ни для кого не секрет, что ежедневно уголовная хроника многих российских городов пестрит сообщениями о кражах, изнасилованиях, грабежах со стороны мигрантов. По итогам 2022 года Генпрокуратура зафиксировала рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%. А число депортированных из России за правонарушения за прошлый год увеличилось в 2,5 раза.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что только за первый квартал 2023 года следователи возбудили более 550 уголовных дел о преступлениях мигрантов, свыше 500 дел направлено в суд. В лидерах — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Но особую тревогу вызывает тот факт, что в связи с падением рождаемости в России, массовый приток мигрантов из стран с другой культурой может привести к потере страной национальной идентичности, что мы уже наблюдаем в некоторых странах Европы. Серьезную озабоченность на этот счет высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на недавнем пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

«Этот вопрос, — сказал предстоятель РПЦ, — крайне важен в свете сохранения русской культуры. Современные миграционные процессы представляют серьёзный внешний вызов нашей культурной традиции и могут привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России, как его духовно-культурного ядра».

Он отметил, что массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих представления о нашей истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а, следовательно, не способных и зачастую не желающих интегрироваться в наше общество, меняет облик русских городов.

Предстоятель РПЦ особо подчеркнул, что помимо экономической выгоды, существуют важнейшие стратегические вопросы бытия государства — традиции, язык, законы, культура и обычаи. И православные, и мусульмане, с которыми мы веками живём бок о бок, хотят сохранения России в том виде, в каком она сложилась за столетия своего существования.

Но если, по словам Патриарха, заменить значительную часть многонационального народа России на другие народы, которые идут своим историческим путём, не принимают нашу идентичность, то «наша страна станет другой, очень другой. Мало похожей на Россию».

Об этой же проблеме говорил на пленарном заседании Собора и Петр Толстой. «Бесконтрольный массовый приток иностранной рабочей силы, — сказал он, — приводит к занижению оплаты труда граждан России и последующему их замещению мигрантами в отдельных отраслях экономики, потому что нет контроля со стороны работодателей. Переезд семей мигрантов создаёт дополнительную нагрузку на социальную сферу и провоцирует бытовые конфликты».

Приток людей, не говорящих по-русски и не желающих интегрироваться в российское общество, создаёт в наших городах этнические анклавы, которые являются питательной почвой для экстремизма и коррупции, создают напряжение у людей. Нам, считает П. Толстой, необходима новая миграционная политика. Возможно, стоит принять основы государственной политики в области демографии, где будут прописаны основные принципы поддержки семьи, мер по приумножению народа и наших приоритетов в области миграции.

На этом тревожном фоне уже давно звучат голоса, призывающие вообще отказаться в России от мигрантов. Мол, стоит заставить предпринимателей повысить зарплаты на стройках и в других областях, то тогда их смогут без труда заменить граждане России. Но на самом деле ситуация более сложная.

Как заявил в интервью «Комсомольской правде» миграционный эксперт Вадим Коженов, заменить мигрантов пока некем. Росстат, сообщил он, подсчитал, что, начиная с 2024-го года, трудоспособное население будет сокращаться на 2% ежегодно. Есть два пути. Один — несколько миллионов охранников перевести на рабочие специальности. Второй путь — ускорять автоматизацию и роботизацию. И не только в сфере доставки продуктов роботами, но и в такси с водителем — искусственным интеллектом.

Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок» полагает, что избавиться от мигрантов можно, но сделать это быстро не удастся. «Все упирается, — сказал он, — в наличие своих хороших кадров и их зарплаты. Много найдем сварщиков с паспортами РФ на зарплату в 100 тысяч? Если сейчас водитель «Газели» в Челябинске запрашивает 120 тысяч, а водитель большегруза — уже 200 тысяч. Профессионалы с категорией Е нарасхват. А работодателям все равно, мигрант он или нет, им нужно возить грузы».

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил принимать, как свидетельствует «Парламентская газета», более жесткие меры — выдворять за нарушения не только самих приезжих, но и всю их родню.

«Если один совершает преступление, то депортировать нужно всю родню, весь клан. Кроме того, мы выступаем за визовый режим со странами Средней Азии. Необходимо законодательно фильтровать миграционный поток, который идет в Россию, опираясь на здравый смысл, интересы страны и граждан», — считает Миронов.

Словом, всем уже ясно, что наводить порядок в деле с мигрантами необходимо срочно. Ведь все мы видим на примере других государств, к каким драматическим последствием может привести приток на территорию суверенной страны массы людей другой национальности и культуры.

В Косово, например, это привело к тому, что укоренившиеся там мусульмане вытеснили сербов с их исторических земель и провозгласили на них собственное государство. А на Кипре, где живут греки, турко-киприоты создали свое государство, пока никем кроме Турции не признанное.

Чреват массовый приток мигрантов не только ростом социальной напряженности и волнениями на этнической почве, но и резкими политическими сдвигами. Так в либеральных Нидерландах на днях в результате выборов в парламент уверенно победил лидер прежде маргинальной крайне правой партии, который своим главным лозунгом сделал обещание резко ограничить миграцию.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

В статье рассматривается вопрос о введении ограничительных мер для нелегальных мигрантов в России.

Основные выводы:

1. Предлагается ввести для нелегальных мигрантов режим "контролируемого пребывания", который накладывает различные ограничения – запрет на вождение автомобиля, получение прав, перевод денег и др. Цель – выявление и депортация.

2. Это вызвано ростом преступности среди мигрантов, опасениями потери национальной идентичности из-за неконтролируемой миграции.

3. Однако полностью отказаться от трудовых мигрантов пока невозможно – не хватает собственных трудовых ресурсов.

4. Необходим комплекс мер: ужесточение миграционного законодательства, повышение зарплат и создание рабочих мест для граждан России, автоматизация производства.

5. Массовый неконтролируемый приток мигрантов чреват потерей национальной идентичности, ростом социальной напряженности и радикальными политическими изменениями.