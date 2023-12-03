Комментарий редакции

На этой неделе страна четырежды аплодировала стоя нашим корабелам – первый раз, когда они спустили на воду атомную подводную лодку «Архангельск» проекта «Ясень-М» и ещё трижды, когда передали флоту два стратегических ракетоносца и дизель-электрическую подводную лодку «Можайск». А ведь это ещё не все новости. В этом выпуске расскажем о них, объясним какое серийное изделие считается самым сложным в мире, а также расскажем о новом герое. Как обычно после краткой сводки позитива.

Ключевые темы выпуска:

1. За неделю в России произошло сразу 4 знаковых события для подводного флота: спуск на воду новой АПЛ "Архангельск", передача флоту 2 стратегических ракетоносцев и ДЭПЛ "Можайск".

2. АПЛ считается самым сложным в производстве серийным изделием, объединяя в себе передовые достижения во многих отраслях. В мире только 6 стран имеют собственный атомный подводный флот.

3. Россия активно наращивает строительство новейших АПЛ проектов "Борей-А", "Ясень-М", а также ДЭПЛ. Это позволяет поддерживать стратегический баланс сил.

4. Рассказана история молодого пилота Игоря Слюсарева, который в 1988 году посадил горящий самолёт и спас 52 пассажира. Его подвиг был выявлен в архивах и теперь отмечен наградой.

Вывод:

Россия демонстрирует высокий научно-производственный потенциал, в частности в судостроении и авиастроении. Несмотря на трудности, страна продолжает создавать передовые образцы военной техники, а также готовит кадры, способные совершать подвиги в мирное время. Это позволяет России оставаться в числе мировых лидеров по уровню технологического развития.