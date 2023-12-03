Главная » Видео, История, Мировоззрение, Экономика

Газ не для всех, или Уголь будущего

59 0


«В советские времена проблемы газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири изучались сугубо теоретически. Без прокладки магистральных газопроводов создание газораспределительной системы невозможно, во времена СССР крупных потребителей газа в этом регионе у нас не было, а вообразить, что Китай способен стать одним из крупнейших потребителей на планете, тогда точно было невозможно…». Разбираемся в проблеме газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока, сложностях поиска объектов для строительства подземных хранилищ газа (ПХГ) и перспективах угольно генерации вместе с Борисом Марцинкевичем.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Газораспределительная система в России формировалась на протяжении последних 50 лет и в настоящее время воспринимается как данность. Она включает в себя газотранспортную систему, газораспределительные станции, газовые сети и подземные хранилища газа.

2. Газораспределительные станции необходимы для снижения давления газа в магистральных трубопроводах до приемлемого уровня для потребителей. Существуют станции разной мощности – от 1 до 300-500 тысяч кубометров газа в час.

3. Подземные хранилища газа (ПХГ) нужны для сглаживания неравномерности потребления газа в течение суток и в зависимости от сезона. Основные типы ПХГ — в газовых месторождениях, в водоносных песчаниках и в соляных кавернах.  

4. Газификация Восточной Сибири и Дальнего Востока ограничивается отсутствием подходящих геологических структур для создания ПХГ. Ведутся поисковые работы, но результаты пока незначительные.

Вывод: система газоснабжения России является сложно организованной, включает в себя множество элементов и зависит от геологических особенностей регионов. Расширение газификации Северной Азии сдерживается отсутствием подземных хранилищ газа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oPjkIAs77CQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ГЛАВА 13. РАЗМЫШЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ...
О Фауне и Флоре (Развивающийся трагизм или эволюция «насилия» над природой?)
Месторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
Безопасный для природы капитализм – это миф?!
Свободная энергия или почему рабам она не доступна

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru