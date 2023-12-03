Комментарий редакции

«В советские времена проблемы газификации Дальнего Востока и Восточной Сибири изучались сугубо теоретически. Без прокладки магистральных газопроводов создание газораспределительной системы невозможно, во времена СССР крупных потребителей газа в этом регионе у нас не было, а вообразить, что Китай способен стать одним из крупнейших потребителей на планете, тогда точно было невозможно…». Разбираемся в проблеме газификации Восточной Сибири и Дальнего Востока, сложностях поиска объектов для строительства подземных хранилищ газа (ПХГ) и перспективах угольно генерации вместе с Борисом Марцинкевичем.

Основные тезисы лекции:

1. Газораспределительная система в России формировалась на протяжении последних 50 лет и в настоящее время воспринимается как данность. Она включает в себя газотранспортную систему, газораспределительные станции, газовые сети и подземные хранилища газа.

2. Газораспределительные станции необходимы для снижения давления газа в магистральных трубопроводах до приемлемого уровня для потребителей. Существуют станции разной мощности – от 1 до 300-500 тысяч кубометров газа в час.

3. Подземные хранилища газа (ПХГ) нужны для сглаживания неравномерности потребления газа в течение суток и в зависимости от сезона. Основные типы ПХГ — в газовых месторождениях, в водоносных песчаниках и в соляных кавернах.

4. Газификация Восточной Сибири и Дальнего Востока ограничивается отсутствием подходящих геологических структур для создания ПХГ. Ведутся поисковые работы, но результаты пока незначительные.

Вывод: система газоснабжения России является сложно организованной, включает в себя множество элементов и зависит от геологических особенностей регионов. Расширение газификации Северной Азии сдерживается отсутствием подземных хранилищ газа.