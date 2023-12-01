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Старение мозга. Как сохранить ясность ума до самой старости. Татьяна Черниговская

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Недавно российские исследователи решили сравнить продолжительность жизни учёных в разных направлениях науки. Больше всего долгожителей оказалось среди учёных-экономистов, получивших Нобелевскую премию — в среднем их возраст составляет около 85 лет. Среди действительных членов Российской Академии Наук 90-летний рубеж преодолели каждый десятый экономист и физик. Более того, в последние годы заметно выросло число столетних ученых. Также у долгожителей от науки практически отсутствуют заболевания, ассоциированные со старением, что лишний раз подтвердило гипотезу: высокий уровень образования — залог долгой и здоровой жизни.

Более того, это хороший способ прожить вторую половину жизни в здравом уме и избежать возрастных болезней мозга и когнитивных нарушений, связанных с деменцией.

Профессор Татьяна Черниговская, ведущий российский специалист в когнитивных науках беседовала о том, как стареет мозг, как можно поддерживать работу мозга на протяжении всей жизни и сохранить ясность ума до самой старости.

«Старение мозга.  Как сохранить ясность ума до самой старости». Татьяна Черниговская.

ТАЙМИНГ:
00:01 ВСТУПЛЕНИЕ
4:56 ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
• Люди, которые занимаются музыкой и языками с детства, имеют более здоровую нейронную сеть и могут сопротивляться болезни Альцгеймера дольше. 
• Важно вовремя заметить начало болезни и обратиться к специалистам для лечения.
9:20 Инструкции для мозга
17:52 ФАКТОРЫ РИСКА
• Какие есть факторы риска ухудшения состояния, когнитивного состояния мозга.
• Физическая активность в течение четырех часов в неделю поддерживает здоровье тела и снижает вероятность основных заболеваний. 
• Мозг должен получать работу, которую он никогда не делал или делал необычным образом, например, изучать языки или чистить зубы левой ногой. 
22:41 ВОЗРАСТ МОЗГА
• В последние годы заметно выросло число столетних ученых, у которых практически отсутствуют заболевания, связанные со старением. 
• Высокий уровень образования является залогом долгой и здоровой жизни, а также помогает избежать возрастных болезней мозга и когнитивных нарушений. 
• Мозг также стареет, как и тело, и этот процесс естественный. 
• Вопрос не в том, чтобы продлить физическую жизнь, а в том, как продлить активную жизнь, быть вменяемым и иметь желание знать что-то о мире. 
• Мозг стареет, но можно замедлить этот процесс, если заниматься интеллектуальной работой, которая будет сложной для конкретного человека. 
• Индивидуальные дозы интеллектуальных нагрузок могут помочь сохранить активность мозга и избежать возрастных болезней.

ИСКУССТВО ЖИТЬ – образовательная платформа для тех, кто считает научное мышление главным инструментом познания себя и мира.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Мозг стареет, как и всё тело, но это процесс можно замедлить интеллектуальной активностью. Чем сложнее задачи, которые мы решаем, тем более сложные нейронные сети выстраиваются в мозге.

2. Для "тренировки" мозга важно давать ему непростые, новые задачи, заставляющие работать необычным образом – например, чистить зубы непривычной рукой.

3. Изучение иностранных языков, музыка с детства – это инвестиция в будущее, помогающая отодвинуть когнитивные нарушения. Люди, владеющие несколькими языками, реже страдают деменцией.

4. Важно сохранять интерес к миру, любопытство, эмоциональную вовлеченность – если человек способен радоваться мелочам и видеть необычное в привычном, его мозг остается "молодым".

Вывод: интеллектуальные нагрузки, обучение новому на протяжении всей жизни, любопытство и заинтересованность окружающим миром – залог активного долголетия и профилактики когнитивных нарушений в старости. Никогда не поздно начать "тренировать" свой мозг и получать удовольствие от этого процесса.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n0ZPIOE1CQs
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