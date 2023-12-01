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С.В. Савельев – Горные удовольствия

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Санкт-Петербург – исторический город, сохранивший дух научно-технического прогресса и веры в него.

2. Горный институт в Санкт-Петербурге – одно из немногих мест, где готовят высококвалифицированных специалистов, способных найти полезные ископаемые. Это важно для экономического доминирования страны.

3. Необходимо укреплять и развивать естественнонаучное образование по образцу Горного института, чтобы обеспечить стране здравомыслящих специалистов и адекватное поведение граждан.

4. Для популяризации науки и повышения образованности граждан полезно посещать такие учреждения как Зоологический институт и Горный институт в Санкт-Петербурге.

Вывод: основные мысли беседы сводятся к важности развития естественнонаучного образования и науки для экономического благополучия и здравомыслия страны. Подчеркивается ценность таких учреждений как Горный институт в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tMpXtc2dwQQ
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