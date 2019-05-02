Сводки от ополчения Новороссии 02 мая 2019

Известный военкор Александр Сладков пишет о природе страха на войне.

Страшно. На войне всегда страшно. И это хорошо. Я не имею в виду войну, что в километре от передовой. Я говорю о настоящей войне, когда стреляют именно в тебя.

Если солдат безмятежно сидит на бруствере и перекуривает — его надо везти в дурдом, если разведчик безоговорочно дерзкий и бесстрашный, людей ему доверять опасно. Храбрость и отважность не помешает, если есть чуть-чуть опасения… Это фактор самосохранения.

Когда страх легко побороть? Даже смертельный? Наверное, только имея железную мотивацию, уверенность, что ты всё делаешь праведно и правильно. Тогда хоть к бесу на рога.

Вот тут скажу про американцев: я прокатился по многим рекрутским станциям Нью-Йорка, где вербуют людей в армию США, говорил с сержантами-рекрутёрами. Главная проблема: отсутствие мотивации. Аморфность.

Но американская военная машина умеет делать даже из такого генетического недоразумения приемлемых солдат.

Иногда страх зашкаливает. И ни мотивация не помогает, ни уверенность в собственной необходимой людям миссии. Со мной бывало такое в падающем вертолёте (оба случившихся со мной раза испытывал, в Чечне, жуткий страх). Было это и перед первым моим прыжком с парашютом. Что делал? Старался чаще и глубже дышать. Помогало.

Кстати, есть такая антистрессовая система «Ключ», её испытывали в экстремальных условиях на сотрудниках Управления «В» Центра спецназначения («Вымпел»), ФСБ России — набор нехитрых упражнений, которые снимают психологическое напряжение. Например, похлопывания себя по плечам в наклоне расслабленными руками. Хотя… «Вымпелам» и так всё нипочем.

Однажды мой друг, Герой России Лёха Ухватов, рассказывал: 08.08.08 в Цхинвале, когда он со своими разведчиками держал дорогу на Верхний городок, куда пробивался наш батальон, это был непрерывный городской бой, почти сутки, — сам Лёха и его бойцы в один момент вдруг почувствовали УЖАС.

Оказывается, грузинские военные подогнали машину с какой-то «тарелкой», которая (мы так поняли) излучала специальные сигналы.

Разведчики стреляли, но были обескуражены! А потом грузинская пехота рванула в наступление, обогнула работающую тарелку и… сама попала под «волны ужаса», разбежалась и в атаку не пошла.

Еще немного о страхе, отсутствии мотивации и о вероятном противнике из НАТО. Я говорил с американскими полковыми капелланами в Боснии, в 1998, и в Афганистане, в 2006-м. Суть: верующие американские (австралийские, английские) солдаты приходят к священнику с основным вопросом: «Правильно ли мы делаем, что здесь находимся»! Вот она — неуверенность в своей миссии, отсюда и страх.

А однажды я познакомился в Кабуле с женщиной из Таджикистана. Она три года работала в НАТОвском госпитале в Кандагаре, врачом-дерматологом. Я тут же спросил: «Ну и чем эти ребята болеют»? Знаете, что она сказала: «Псориаз, экзема, нейродермит. Много обращений». Понимаете? Всё на нервах, всё от страха.

А теперь о защитниках Донбасса. Стоят. Против украинской армии и нацбатов.

Как были вооружены четыре года назад, так и сейчас. Ни потока беспилотников, идущих на вооружение, ни тепловизоров и приборов ночного видения у каждого второго (как на противоположной стороне). Но стоят. И не жалуются, хотя им очень непросто.

Я тут спросил у одного офицера, в недавнем прошлом донбасского шахтёра, говорю: «А ты не боишься нацистов из “Азова”, они же отлично оснащены и вооружены»? Он расхохотался! Успокоился и серьёзно сказал:

«Да с такими легче воевать. Ты прекрасно знаешь, кого уничтожаешь и зачем».

Просто мысли. А ролик — «Дыхание войны».

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Александр Сладков