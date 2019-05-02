Сводки от ополчения Новороссии 02 мая 2019
- 08:00 Смертельный ужас войны: почему боятся военные НАТО, но бесстрашны бойцы Донбасса (ВИДЕО).
- 05:51 Битва за Саур-Могилу: три раза вызывали огонь на себя.
- Вчера 22:11 Академия гражданской защиты МЧС ДНР отметила двухлетие.
Смертельный ужас войны: почему боятся военные НАТО, но бесстрашны бойцы Донбасса (ВИДЕО)
Известный военкор Александр Сладков пишет о природе страха на войне.
Страшно. На войне всегда страшно. И это хорошо. Я не имею в виду войну, что в километре от передовой. Я говорю о настоящей войне, когда стреляют именно в тебя.
Если солдат безмятежно сидит на бруствере и перекуривает — его надо везти в дурдом, если разведчик безоговорочно дерзкий и бесстрашный, людей ему доверять опасно. Храбрость и отважность не помешает, если есть чуть-чуть опасения… Это фактор самосохранения.
Когда страх легко побороть? Даже смертельный? Наверное, только имея железную мотивацию, уверенность, что ты всё делаешь праведно и правильно. Тогда хоть к бесу на рога.
Вот тут скажу про американцев: я прокатился по многим рекрутским станциям Нью-Йорка, где вербуют людей в армию США, говорил с сержантами-рекрутёрами. Главная проблема: отсутствие мотивации. Аморфность.
Но американская военная машина умеет делать даже из такого генетического недоразумения приемлемых солдат.
Иногда страх зашкаливает. И ни мотивация не помогает, ни уверенность в собственной необходимой людям миссии. Со мной бывало такое в падающем вертолёте (оба случившихся со мной раза испытывал, в Чечне, жуткий страх). Было это и перед первым моим прыжком с парашютом. Что делал? Старался чаще и глубже дышать. Помогало.
Кстати, есть такая антистрессовая система «Ключ», её испытывали в экстремальных условиях на сотрудниках Управления «В» Центра спецназначения («Вымпел»), ФСБ России — набор нехитрых упражнений, которые снимают психологическое напряжение. Например, похлопывания себя по плечам в наклоне расслабленными руками. Хотя… «Вымпелам» и так всё нипочем.
Однажды мой друг, Герой России Лёха Ухватов, рассказывал: 08.08.08 в Цхинвале, когда он со своими разведчиками держал дорогу на Верхний городок, куда пробивался наш батальон, это был непрерывный городской бой, почти сутки, — сам Лёха и его бойцы в один момент вдруг почувствовали УЖАС.
Оказывается, грузинские военные подогнали машину с какой-то «тарелкой», которая (мы так поняли) излучала специальные сигналы.
Разведчики стреляли, но были обескуражены! А потом грузинская пехота рванула в наступление, обогнула работающую тарелку и… сама попала под «волны ужаса», разбежалась и в атаку не пошла.
Еще немного о страхе, отсутствии мотивации и о вероятном противнике из НАТО. Я говорил с американскими полковыми капелланами в Боснии, в 1998, и в Афганистане, в 2006-м. Суть: верующие американские (австралийские, английские) солдаты приходят к священнику с основным вопросом: «Правильно ли мы делаем, что здесь находимся»! Вот она — неуверенность в своей миссии, отсюда и страх.
А однажды я познакомился в Кабуле с женщиной из Таджикистана. Она три года работала в НАТОвском госпитале в Кандагаре, врачом-дерматологом. Я тут же спросил: «Ну и чем эти ребята болеют»? Знаете, что она сказала: «Псориаз, экзема, нейродермит. Много обращений». Понимаете? Всё на нервах, всё от страха.
А теперь о защитниках Донбасса. Стоят. Против украинской армии и нацбатов.
Как были вооружены четыре года назад, так и сейчас. Ни потока беспилотников, идущих на вооружение, ни тепловизоров и приборов ночного видения у каждого второго (как на противоположной стороне). Но стоят. И не жалуются, хотя им очень непросто.
Я тут спросил у одного офицера, в недавнем прошлом донбасского шахтёра, говорю: «А ты не боишься нацистов из “Азова”, они же отлично оснащены и вооружены»? Он расхохотался! Успокоился и серьёзно сказал:
«Да с такими легче воевать. Ты прекрасно знаешь, кого уничтожаешь и зачем».
Просто мысли. А ролик — «Дыхание войны».
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Александр Сладков
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Битва за Саур-Могилу: три раза вызывали огонь на себя
Интервью с добровольцем из Вологды Виктором Сузи.
— Константин Ерофеев: В эти дни мы отмечаем пятилетие Русской Весны. Нелишним будет вспомнить, как все начиналось.
— Виктор Сузи: Мы приехали на Донбасс весной 14-го года. У многих добровольцев не было военной подготовки, другие были из разных горячих точек (Афганистан, Чечня, Абхазия). Все учились на ходу. У всего Донбасса не было вооружения. Ставили в песок чёрные палки, чтобы имитировать пулеметы, и стреляли из охотничьих ружей, а также нападали на колонны военнослужащих ВСУ Украины. В Донецк, где были была организована база, стекались добровольцы из местного населения и из России. Пришлось овладевать всеми видами оружия — стрелковым, гранатомётами, водили танки, БТР 1, БТР 2, «Грады» и «Ураганы» («Град» (БМ-21), «Ураган» (9К57) — самоходные реактивные системы залпового огня — К.Е.).
Александр Ходаковский (Александр Сергеевич Ходаковский (с мая по июль 2014 года министр государственной безопасности ДНР — К.Е.) создал в 2014 году батальон «Восток». Воевали на всей территории Донецкой области. В том числе и на самой большой высоте Донецкого кряжа (Донецкий кряж — возвышенность 200-300 метров над уровнем моря с относительно глубокими, крутосклонными долинами, имеющими нередко горный облик, удерживается вооруженными силами ЛДНР, является непреодолимым препятствием для карателей ВСУ — К.Е.).
— Вы участвовали в одном из ключевых боев на территории Донецкой Народной Республики — летом 2014 года обороняли Саур-Могилу. Насколько мне известно, Саур-Могила не просто тактически важная высота на подступах к Донецку. Это место свидетельствует о казацкой доблести в стародавние времена, здесь советскими войсками была взломана укрепленная линия Миус-фронта, обороняемого эсэсовцами. Укропы, «реконструируя» свою несуществующую историю, также считают Саур-Могилу «местом силы».
— В один прекрасный летний день Фила вызывает Александр Ходаковский к себе в штаб. Вернувшись из штаба, Фил собрал весь первый штурмовой взвод в комнате. Начал говорить нам всем, что нужно десять добровольцев на Саур-Могилу. Я сидел рядом с Филом. Встал и говорю, что я поеду с тобой, Фил.
Моё прозвище было Волк, а следом за мной и другие согласились ехать. Их прозвища были Басай, Седой, Мара, Лис, Шахтёр, Змей, Батя, а также и другие бойцы батальона «Восток». Загрузили бэка (боевая машина пехоты, БМП — К.Е.) и поехали на Саур-Могилу. Ночью доехали до Русской православной роты русских добровольцев и ополченцев, их позиции были в семи километрах от Саур-Могилы. От них шли пешком по бетонке. Только утром рано, на рассвете дошли до Донецкого кряжа Саур-Могилы. Нас было одиннадцать человек первого штурмового взвода батальона «Восток».
Мы сделали ротацию медведевцев батальона «Восток». Двадцать шесть человек уехали в Донецк — на базу. Мы похоронили Медведя и ещё троих солдат внизу около дерева (Гришин Олег Григорьевич, позывной «Медведь» — командир взвода ополчения в батальоне «Восток», Герой ДНР, награжден посмертно. Коренной дончанин. Воин-интернационалист, прошел Афганистан. Погиб 28 июля 2014 года в возрасте 48 лет. Остались жена и двое детей — К.Е.).
На следующие сутки по нам начали бить грады и артиллерия национальной гвардии Украины. Против нас одиннадцати солдат — на тот период времени воевали от восьми тысяч солдат и офицеров национальной гвардии Украины.
В нас стреляли из гаубиц, «градов», «игл», танков («игла» — переносной зенитно-ракетный комплекс — К.Е.). Летели фосфорные мины (применение фосфорных мин запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны 1949 года в случае, если есть вероятность поражения мирного населения, ВСУ использует фосфорные боеприпасы постоянно, в т. ч. против мирного населения Донбасса — К.Е.).
Вкопавшись в землю, мы стояли насмерть.
— Почему нельзя было сдавать Саур-Могилу?
— Нельзя было сдавать эти позиции… Саур-Могила — это символ советской истории. Там полегли от шести до двадцати восьми тысяч советских солдат.
Если бы Саур-Могилу взяли украинцы, то три города Донецкой области стёрли бы сразу с лица земли, они были бы уничтожены вместе с местными жителями. С Саур-Могилы видно Азовское море, а также рукой подать до российской границы.
Три раза вызывали на себя огонь, когда полчища пехоты и бронетехники ВСУ шли на штурм Саур-Могилы. Все бойцы прекрасно понимали, что нужно стоять до последнего патрона.
— Какие еще бои запомнились?
— В 2014 году первый штурмовой взвод батальона «Восток» прибыл в посёлок Пески. Там держали рубеж против батальонов «Айдар», «Днепр» (т. н. «нацбатальоны» — нацистские военные преступники — К.Е.) и войсковых частей Украины. Нас попытались обойти с левого фланга. Мы с ребятами пробрались к дороге вдоль дач. Заняли оборону с разных флангов.
Вдруг через полчаса едут на машинах и тяжёлой бронетехники каратели и войсковые части Украины. Начался бой сразу. Мне в этом бою показалось, что прошло три или четыре часа, а на самом деле всего прошло минут тридцать или сорок. Всю колонну мы уничтожили.
Перейдя через дорогу, все солдаты батальона «Восток» прыгнули в траншеи и распределились в разных местах. По нам начали бить гаубицы, минометы, стреляли из танков.
Всю пехоту отсекали наши пулемётчики. Горели деревья, и была такая тьма от земли, что дышали все не воздухом, а землёй… Наступило затишье только к вечеру. Вдалеке было видно, что корректировщик укропов залез на высокую башню и наблюдает за нашими позициями. Наши снайперы пытались достать этого корректировщика. Дорогу нужно было удерживать любой ценой — это была прямая дорога на Донецк. Бои шли насмерть, и ополчение в эти дни несло крупные потери.
Запомнился разгром ВСУ в Иловайском котле 2014 года. Украинские войска потерпели поражение от добровольцев России и ополчения Донбасса. В Иловайском котле было сотни и тысячи солдат и офицеров национальной гвардии Украины, до пяти тысяч. Это самая большая военная неудача Украины…
— Много ли наемников воюет в украинских нацбатальонах?
— Да, были наёмники из разных мест. В этих батальонах были бандеровцы, были и такие, как и Пашинин (Анатолий Пашинин — бывший русский актер, предатель, каратель из т. н. «Украинской добровольческой армии» — К.Е.), кто воевал против русской культуры и президента России.
— Каратели нацбатальонов и ВСУ совершили бесчисленные военные преступления. Идет планомерный и безжалостный геноцид населения Донбасса. Вы сталкивались с убийствами мирных жителей бандеровцами?
— В Луганской области, где были Синие озёра. Каратели с вертолётов скидывали женщин, детей и мужчин. Там настоящее кладбище мирного населения. Также бандеровцы вешали женщин и мужчин, заподозренных в симпатиях к ополчению.
— Прошло пять лет с начала героической борьбы Донбасса против украинских карателей. Какой, с вашей точки зрения, промежуточный итог борьбы?
— Мирное население страдает каждый божий день. Хоронят в Донецке по 30 и 60 человек в день. Война длится уже шестой год, а толку от Российской Федерации нет. Люди сражались за свободу и чистое небо над головой. Также шли за идею всего Донбасса — чтобы войти в состав России.
В этой войне все потеряли близких себе людей. Если так и дальнейшем будет продолжаться, совсем никого ни останется на этой земле. Это боль пронизывает каждого добровольца Российской Федерации.
Константин Ерофеев, Виктор Сузи, специально для «Русской Весны»
Примечание РВ:
Отметим, что это мнение ополченца, недовольного результатом и продолжительностью войны, он имеет право на свою точку зрения, как человек, воевавший добровольцем на Донбассе. «Русская Весна» не поддерживает так называемую позицию «всепропальщиков», но мы не стали удалять из интервью неоднозначный мрачный конец, вызванный переживаниями человека за жителей Донбасса. Мы точно знаем, что Россия делает для ДНР и ЛНР очень много, но и нельзя отрицать ,что из-за большой политики долгие годы тяжело страдают невинные люди.
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Академия гражданской защиты МЧС ДНР отметила двухлетие
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