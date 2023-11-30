В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. США разрабатывают планы по размещению ракет средней дальности в регионе Тихого океана, прежде всего в Японии. Это направлено в первую очередь против Китая.

2. Китай уязвим для внезапного ядерного удара, так как пока не имеет собственной системы противоракетной обороны и получает данные о ракетных пусках от России.

3. Размещение американских ракет средней дальности создаст угрозу для китайских стратегических ядерных сил из-за малого времени подлета.

4. У России есть система "мертвой руки" на случай уничтожения центров управления, которая запускает ответно-встречный ядерный удар. В Китае такой системы пока нет.

5. Благодаря системе противоракетной обороны Россия может гарантированно нанести ответный удар по США. Китай такой возможности лишен.

6. Пока Россия будет делиться данными своей системы ПРО с Китаем, ядерный шантаж со стороны США не пройдет.

Вывод: размещение американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе резко повышает уязвимость китайских стратегических сил от внезапного обезоруживающего удара. При этом российский потенциал ядерного сдерживания остается на высоком уровне. Россия заинтересована в военно-техническом сотрудничестве с Китаем для нейтрализации новых угроз.