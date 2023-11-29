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Навязанная АЗБУКА

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На этот раз поговорим о реформах письменности. С чем это было связано ? Проведём параллели между Христианизацией и Латинизацией. Рассмотри все знакомые нам славянские алфавиты и азбуки ( кириллица, глаголица, буквица, руница, каракулица ) и увидим как буквы напрямую влияют на управление. 

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Автор говорит о реформе русского алфавита при Петре I, когда была введена новая азбука, более похожая на латиницу. Это характеризуется как "латинизация азбуки".

2. До этой реформы на Руси использовался так называемый "русский" или "старославянский" шрифт. Автор сомневается в том, что он был неудобен для печати.

3. Новый алфавит был разработан при участии голландских мастеров, первая печатная книга новым шрифтом была издана в Амстердаме.

4. Автор проводит параллели с другими реформами Петра I, которые также были направлены на "латинизацию" и "европеизацию" России.

5. До кириллицы на Руси использовалась глаголица, которая также впоследствии была заменена. По мнению автора, это делалось в интересах "метрополии".

6. Автор упоминает еще более древние алфавиты - руницу, резы и некоторые археологические находки с неизвестными письменами.

Вывод:

Основная мысль автора в том, что на протяжении истории алфавит русского языка неоднократно реформировался в угоду политическим интересам правящих кругов и с целью интеграции России в европейское культурно-языковое пространство. При этом утрачивались более древние и самобытные системы письма.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6ExKoo4A1rQ
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