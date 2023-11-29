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Цифровая Мафия: Как нам навязывают цифровизацию в школах | Андрей Афанасьев

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Внедрение цифровых технологий и платформ в сферу образования несет в себе ряд опасностей для детей – от деструктивного контента до утечки персональных данных.

2. Платформа Сферум, продвигаемая для использования в школах, на самом деле небезопасна – она тесно интегрирована с ВКонтакте, ученики и их данные доступны всем подряд.

3. Технологии искусственного интеллекта активно продвигают в образовании для сбора "цифровых портфолио" учеников и построения индивидуальных образовательных траекторий. Но неясно, насколько такие траектории будут полезны детям.

4. Различные тесты и мониторинг, внедряемые в школах, могут нести негативный психологический эффект для детей.

5. Многие технологии попадают в российские школы из иностранных источников при поддержке международных фондов и организаций.

В целом, в беседе поднимаются важные вопросы о возможных негативных последствиях неконтролируемого и непродуманного внедрения цифровых технологий в образование. Делается вывод о необходимости тщательно анализировать такие платформы и проекты, прежде чем применять их повсеместно в школах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XxRW39S6VL0
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