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Окно возможностей

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Окно возможностей, которое сейчас открыто перед нами в связи с проявившейся неготовностью НАТО дать хохлу оружие в требуемых объемах, не будет вечным, и это надо учитывать. По некоторым категориям через 1-2, по другим через 3-5 лет Запад сможет выйти на объемы производства, позволяющие как обеспечить собственную обороноспособность, так и нарастить поддержку Украины – если она еще останется к тому времени, или вырастить на роль врага кого-то еще.

Соответственно нашей задачей за это время должно быть не только уничтожение украинского военного потенциала, и обеспечивающего его развитие политического режима, но и прокачка собственных возможностей в тех направлениях, которые позволят максимально эффективно использовать уязвимости западной военной машины. Если анализировать программы НИОКР и военного производства американской оборонки, а также их союзников по НАТО, мы увидим усиливающийся приоритет киберсферы, межвидовых систем управления, космических систем, и тому подобных направлений. Технически, наличие таких возможностей позволяет существенно повысить эффективность обычных вооружений – те задачи, которые без сложной электронной «надстройки» решаются артиллерийским полком, наличие этой надстройки позволяет решать дивизионом. Это позволяет в том числе ограничить расходы на обычные вооружения – производство и обслуживание которых в современных западных странах обходятся очень дорого.

Но в случае, если РЭБ, хакеры, противоспутниковое оружие, ядерный взрыв, наконец, убирают эту «надстройку» – ограниченность обычных вооружений играет злую шутку. Лишенный доступа к «боевой сети» полк остается полком, и если у него работоспособный штаб и налаженная разведка может работать традиционными методами. Если же в расчете на цифровое всемогущество полк сократили до дивизиона, а лишние пушки продали, то у вас проблемы. И засорить противнику эфир до состояния, не позволяющего нормально пользоваться связью, в целом проще, чем уничтожать ему несколько десятков пушек.

Но работы здесь много – в первую очередь над современными системами радиоэлектронной разведки и РЭБ, которые должны иметь возможность быстро и точно обнаруживать и классифицировать угрозы, с последующим индивидуальным воздействием на них так, чтобы это воздействие не мешало использовать собственную информационную среду, или, как минимум, чтобы помехи оказались минимальными. Эта задача не менее сложна и важна, чем налаживание и расширение производства «железа», в том числе и учитывая, что до полной независимости от импорта военной электроники нам еще очень далеко.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Сейчас существует "окно возможностей" из-за неготовности НАТО полноценно вооружать Украину. Но это окно не будет вечным – через 1-5 лет Запад сможет нарастить производство вооружений.

2. За это время России нужно уничтожить военный потенциал Украины и поддерживающий его политический режим, а также усилить собственные военные возможности в ключевых областях.

3. Запад делает упор на киберсферу, системы управления, космос и т.д. Это повышает эффективность обычных вооружений. Но уязвимость в том, что при подавлении этих систем они теряют большую часть боеспособности.

4. России нужно активно развивать системы РЭБ, радиотехнической разведки, кибервозможности – чтобы блокировать превосходство НАТО в инфотехнологиях. Это не менее важно, чем наращивание производства вооружений.

Вывод: у России есть временное "окно возможностей" против Запада, которое нужно использовать максимально эффективно для разгрома Украины и усиления собственных военных возможностей с упором на РЭБ и киберсферу.

Источник: https://t.me/vysokygovorit/13626
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