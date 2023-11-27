Западные кураторы на полном серьезе считали, что летняя кампания ВСУ приведет к капитуляции России. Даже назначили саммит НАТО, на котором должны были выработать документ о капитуляции.

Однако, наступление с первых дней не задалось. Мужественные действия наших воинов смогли сорвать планы по выходу к Азовскому морю и штурму Крыма.

Уже тогда, в июле, некоторые западные политики начали рассуждать о необходимости переговоров и заморозке конфликта. В течении осени данная риторика велась на различных уровнях, вплоть до кандидатов в Президенты США. Теперь об этом вещают украинские говорящие головы, которые транслируют поручения своих хозяев, готовя население к зраде.

Однако, данные инициативы вызваны не тем, что украина потеряла более полумиллиона мужского трудоспособного населения и более миллиона мужчин стали калеками, страна разрушила остатки своей экономики и теперь полностью живет за счет Евросоюза и США. Запад это не волнует совершенно. Военные и аналитики там приходят к выводу о том, что содержать ВСУ в необходимом для победы состоянии сейчас попросту невозможно. Поэтому, необходим перерыв в пару лет, дабы нарастить производство, восполнить потери и накопить достаточные запасы для реванша.

Политики и не скрывают, что хотят предложить просто заморозить конфликт на нынешней линии фронта и всё. Больше ничего не предлагают. Кроме того, что Россия должна разорвать отношения с Китаем Ираном и КНДР. О возврате оккупированных ВСУ территорий России, а именно – части Запорожской области, части Херсонской области, части ДНР речи не идет.

В их понимании Россия должна с радостью броситься в их объятья, потому как им нужна передышка. Вот просто так и никак иначе. До сих пор нас не воспринимают там, как равного игрока.

В настоящее время инициатива и стратегическое преимущество медленно, но верно переходит к нам, благодаря титаническим усилиям нашей армии. Только поэтому нас сейчас хотят остановить всеми силами. Однако, любые разговоры о мире возможны лишь при полной капитуляции украины, возврате всех русских земель, в том числе исторических русских земель, военном трибунале над украинскими преступниками, политической и военной верхушкой.

Только при выполнении этих условий, мы должны говорить о мире. В противном случае, Россия обязана самостоятельно сделать все вышесказанное.

Любые перемирия и заморозки приведут лишь к следующему витку конфликта. Еще более страшному. Так было в 2014 и 2015 при подписании Минских соглашений, так было в 2022 году, когда началась СВО.

Только безоговорочная капитуляция украины поставит точку в этом противостоянии.

На Западе это понимают, потому предпринимают попытки в очередной раз обмануть нас, как это было в Минске.



@VoenPortalSVO

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Западные страны рассчитывали на быструю победу Украины и капитуляцию России летом 2022 года. Однако наступление украинских войск захлебнулось, и Запад начал задумываться о переговорах и заморозке конфликта.

2. Причина смены риторики Запада – невозможность поддерживать украинскую армию в необходимом состоянии в долгосрочной перспективе. Необходима пауза для наращивания военного производства.

3. Запад предлагает просто заморозить конфликт по нынешней линии фронта, не требуя возвращения России оккупированных территорий. Это свидетельствует об отсутствии уважения к России как к равному игроку.

4. Россия постепенно перехватывает стратегическую инициативу благодаря усилиям своей армии. Поэтому Запад стремится остановить её, как в 2014-15 годах.

5. Мир возможен только при полной капитуляции Украины и возвращении всех русских земель. Любые перемирия лишь отсрочат новый виток конфликта.

6. Запад пытается очередной раз обмануть Россию, как это было в Минске. Необходимо добиваться безоговорочной капитуляции Украины.

Вывод: автор считает, что текущие мирные инициативы Запада направлены на выигрыш времени и не решают проблему в корне. Поэтому России следует продолжать наступление и требовать полной капитуляции Украины.