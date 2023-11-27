Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Любые перемирия и заморозки приведут лишь к следующему витку конфликта

81 6

Западные кураторы на полном серьезе считали, что летняя кампания ВСУ приведет к капитуляции России. Даже назначили саммит НАТО, на котором должны были выработать документ о капитуляции.

Однако, наступление с первых дней не задалось. Мужественные действия наших воинов смогли сорвать планы по выходу к Азовскому морю и штурму Крыма.

Уже тогда, в июле, некоторые западные политики начали рассуждать о необходимости переговоров и заморозке конфликта. В течении осени данная риторика велась на различных уровнях, вплоть до кандидатов в Президенты США. Теперь об этом вещают украинские говорящие головы, которые транслируют поручения своих хозяев, готовя население к зраде.

Однако, данные инициативы вызваны не тем, что украина потеряла более полумиллиона мужского трудоспособного населения и более миллиона мужчин стали калеками, страна разрушила остатки своей экономики и теперь полностью живет за счет Евросоюза и США. Запад это не волнует совершенно. Военные и аналитики там приходят к выводу о том, что содержать ВСУ в необходимом для победы состоянии сейчас попросту невозможно. Поэтому, необходим перерыв в пару лет, дабы нарастить производство, восполнить потери и накопить достаточные запасы для реванша.

Политики и не скрывают, что хотят предложить просто заморозить конфликт на нынешней линии фронта и всё. Больше ничего не предлагают. Кроме того, что Россия должна разорвать отношения с Китаем Ираном и КНДР. О возврате оккупированных ВСУ территорий России, а именно – части Запорожской области, части Херсонской области, части ДНР речи не идет.

В их понимании Россия должна с радостью броситься в их объятья, потому как им нужна передышка. Вот просто так и никак иначе. До сих пор нас не воспринимают там, как равного игрока.

В настоящее время инициатива и стратегическое преимущество медленно, но верно переходит к нам, благодаря титаническим усилиям нашей армии. Только поэтому нас сейчас хотят остановить всеми силами. Однако, любые разговоры о мире возможны лишь при полной капитуляции украины, возврате всех русских земель, в том числе исторических русских земель, военном трибунале над украинскими преступниками, политической и военной верхушкой.

Только при выполнении этих условий, мы должны говорить о мире. В противном случае, Россия обязана самостоятельно сделать все вышесказанное.

Любые перемирия и заморозки приведут лишь к следующему витку конфликта. Еще более страшному. Так было в 2014 и 2015 при подписании Минских соглашений, так было в 2022 году, когда началась СВО.

Только безоговорочная капитуляция украины поставит точку в этом противостоянии.

На Западе это понимают, потому предпринимают попытки в очередной раз обмануть нас, как это было в Минске.


@VoenPortalSVO

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Западные страны рассчитывали на быструю победу Украины и капитуляцию России летом 2022 года. Однако наступление украинских войск захлебнулось, и Запад начал задумываться о переговорах и заморозке конфликта.

2. Причина смены риторики Запада – невозможность поддерживать украинскую армию в необходимом состоянии в долгосрочной перспективе. Необходима пауза для наращивания военного производства. 

3. Запад предлагает просто заморозить конфликт по нынешней линии фронта, не требуя возвращения России оккупированных территорий. Это свидетельствует об отсутствии уважения к России как к равному игроку.

4. Россия постепенно перехватывает стратегическую инициативу благодаря усилиям своей армии. Поэтому Запад стремится остановить её, как в 2014-15 годах.

5. Мир возможен только при полной капитуляции Украины и возвращении всех русских земель. Любые перемирия лишь отсрочат новый виток конфликта.

6. Запад пытается очередной раз обмануть Россию, как это было в Минске. Необходимо добиваться безоговорочной капитуляции Украины.

Вывод: автор считает, что текущие мирные инициативы Запада направлены на выигрыш времени и не решают проблему в корне. Поэтому России следует продолжать наступление и требовать полной капитуляции Украины.

Источник: https://t.me/boris_rozhin/104818
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2017
Сводки от Ополчения Новороссии на 26 февраля 2015
Новости Украины и Новороссии 15 сентября 2016
6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18449 16871
    Руса три часа назад

      Полностью поддерживаю мнение автора. Только безоговорочная капитуляция
      киевского режима позволит обеспечить национальную безопасность России,
      а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
      Поэтому надо укреплять ВС РФ и продолжать СВО до победного конца.

      2
      2
      • 13129 12127
        StelmРуса час назад

          А вот в 24, следующем году и посмотрим. СВО закончится осенью. Только вот на каких условиях? Вопрос, однако.

          • 18449 16871
            РусаStelm час назад

              Трудно сказать, многое решается келейно в высших органах власти, а также как поведет себя компрадорская буржуазия,
              от других обстоятельств.
              Сейчас на мой взгляд главная задача – полностью освободить территории ДНР и ЛНР, Запорожья и Херсонской области, и чем быстрей, тем лучше. А потом уже видно будет, что к чему и в какие сроки.

              1
              1
              • 13129 12127
                StelmРуса 58 мин. назад

                  Согласен. А еще для нас архиважно лишить шароварных выхода к морю. Иначе угроза Крымскому мосту и ЧФ будет всегда. Это априори. Значит Николаев и Одесса.

                  1
                  1
          • 11755 9055
            чужой час назад

              Специальная операция закончится, когда освободят всю Украину (Пушилин).
              Как было болезненно 100 лет 300 лет назад (правобережье) (Спицын) так и должно остаться.
              Израиль должен быть сброшен в море арабским мечом (Прокуратор иудей)
              Саудиты не должны сейчас снижать добычу, чтобы не мешать хорошей торговли России.
              Тогда в феврале 2024 все устаканится ( Чужой)

              1
              1

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru