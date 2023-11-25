Все обсуждают откровения Арахамии,в которых он рассказал,что Борис Джонсон приказал воевать,вместо подписания вполне себе щадящего мирного договора между Россией и так называемой Украиной,попробую и я добавить свои пять копеек.

В первую очередь и это все уже успели отметить,наконец-то на официальном уровне Украина названа не государством,а одной большой ЧВК,которая воюет за деньги нанимателя и не вольна принимать политические решения.Я писал об этом давно и много раз,теперь вот спасибо Арахамии,что он поставил положительную резолюцию под данными словами.

Во-вторых,сейчас необходимо говорить не о переговорах,а о капитуляции так называемой Украины,а фоном к капитуляции должны стать жесты доброй воли как от самого Киева, то есть вывод войск с временно оккупированной территории России (ДНР,Запорожская область с Запорожьем,Херсонская область с Херсоном),заказчики Киева в свою очередь должны вернуть наши деньги,которые они украли и снять те санкции,о которых заявит Москва.

После всего этого уже можно подписывать договор о капитуляции, в котором будет не набор букв типа: Украина внеблоковая и в НАТО не вступит,мы видим,что не являясь членом НАТО,Украина тем временем полностью выполняет распоряжения Альянса и даже личные приказы британского премьера,получает колоссальное количество оружия и наёмников,в полной мере пользуется данными разведки Альянса. Поэтому декларативные бумажки ничто,без реальных физических действий.

Таковыми действиями вполне могут являться сокращение армии до 50 тысяч человек,минимальный набор артиллерии,авиации, отказ от ракетного оружия,танки и ББМ в количестве примерно том,каковым является наличие такого вооружения у стран Прибалтики.

Осуждение военных преступников военным трибуналом под председательством России (Зеленский,Буданов,Залужный,Ермак,Сырский и т.д). Также Украина должна стать конфедерацией,с правом свободного выхода у субъектов. Понятно,что формат Тг не даст широко расписать все пункты,но общая канва понятна. В противном случае, если Киев продолжит упорствовать, условия будут на порядок хуже,а сама Украина потеряет еще несколько сот тысяч человек.

Знаете,если бы Украина в марте 2022 года подписала тот договор,то у нас была бы совсем другая армия и другое государство. Именно тяжелая война заставила нас пересмотреть подход к военному строительству,к ВПК,к самому внутреннему устройству России и сейчас,даже не смотря на все трудности,армия России очень во многих компонентах является первой в мире. В данный момент это может еще не очень заметно,но скоро подобные изменения увидят абсолютно все и они будут расти в положительную сторону в геометрической прогрессии. В конце-концов мы ведь русские,а значит с нами Бог!

Комментарий редакции

Автор считает, что Украина должна капитулировать на достаточно жёстких для себя условиях, включая территориальные уступки, разоружение, осуждение собственных руководителей и федерализацию. По словам Арахамии, ранее Украина могла согласиться на более приемлемые условия мира, но под давлением Великобритании отказалась от них. Сейчас предполагаемые условия гораздо хуже и шансов на их улучшение нет. Кроме того, за это время Россия значительно нарастила свой военный потенциал и продвинулась в вопросах ведения войны и применения современных вооружений по сравнению с началом 2022 года. Поэтому, согласно автору, Украине имеет смысл пойти на заключение перемирия именно на этих текущих, жёстких для неё условиях, чтобы избежать ещё более тяжёлых последствий в случае продолжения боевых действий.