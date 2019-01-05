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О чем забывают фальсификаторы войны 1812 года?

17:30. 5 января 2019 Просмотров - 299 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: histrf.ru
6 января – памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1813 году русская армия после долгой, тяжелой и кровопролитной кампании 1812 года официально окончила Отечественную войну против Наполеона. А 7 января 1813 года всему населению страны был зачитан манифест императора Александра I «Об изгнании неприятеля из пределов империи и окончании Отечественной войны». Император повелел ежегодно в день Рождества Христова праздновать и великий День Победы.

Отечественная война 1812 года стала тяжелым испытанием для нашей страны. Русским войскам пришлось противостоять гораздо более многочисленной и опытной «Великой армии» французского императора Наполеона Бонапарта. Отступая от границ империи, наши войска вели арьергардные бои, дали крупное сражение у Смоленска. Силы армии Наполеона были надломлены в великой Бородинской битве. Вторым по значению сражением 1812 года стало сражение под Малоярославцем. За лето и осень 1812 года французы понесли невосполнимые потери, и к зиме были вынуждены оставить Москву и отступить из России. Из более чем 660 тысяч солдат Наполеона смогли покинуть Россию всего несколько десятков тысяч. Русские войска покрыли себя неувядающей славой победителей, стойких и упорных бойцов. Этот статус наша армия подтвердила и позже, в ходе Заграничного похода, окончившегося полным поражением Франции и взятием нашими войсками Парижа.

Жан Шарл Ланглуа. Битва при Смоленске. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Российское военно-историческое общество (РВИО) проводит большую работу в сфере сохранения исторической памяти о подвигах русской армии в период Наполеоновских войн. Регулярно проводятся конференции, лекции, семинары и исторические реконструкции сражений 1812 года. А 7 января 2019 года под эгидой РВИО в музее-заповеднике «Бородинское поле» пройдут торжества и памятные мероприятия, состоится, в том числе, чтение того самого манифеста императора Александра I.

В преддверии памятной даты корреспондент портала «История.РФ» встретился с кандидатом исторических наук, доцентом МГИМО Николаем Александровичем Копыловым. С ним мы восстановили ход событий двухсотлетней давности, а также попытались выяснить, почему Россия не могла отказаться от участия в Заграничном походе? Как противостоять попыткам фальсификации истории Отечественной войны 1812 года? И наконец, как победа нашей страны повлияла на российское общество и на весь мир?

«Вся «Великая армия» полегла в России»

– Николай Александрович, расскажите, насколько Отечественная война 1812 года была тяжелой для России на тот момент?

– Надо учитывать, что Россия была крепостническим государством, поэтому её ресурсы были ограниченны. А война требовала мобилизации всего общества, всех ресурсов бывших у империи: военных, человеческих, экономических, идеологических. Крестьяне как рекруты служили в армии, из них же набирали ополчение. Купечество жертвовало свое состояние. Дворяне, не состоявшие на службе, создавали свои воинские подразделения: к примеру, в Москве был сформирован гусарский полк на деньги сына известного фаворита императрицы Екатерины II, М. А. Дмитриева-Мамонова, куда записался поэт С.М. Глинка, туда же записался молодой А.С. Грибоедов. Позже этот полк стал регулярным и переименовался в Иркутский гусарский полк. Другой пример – батальон, созданный и содержавшийся на средства тверской великой княгини Екатерины Павловны, знаменитой музы императора. Этот батальон дошел до Парижа. То есть действительно, война, столкновение двух империй, потребовала от России мобилизации всех ресурсов. А потенциал империи Наполеона, контролировавшей почти всю Европу, был несравненно выше, и масштаб событий был таков, что при вторжении в Россию армия Наполеона насчитывала 660 тыс. солдат, уйти же смогли 10-15 тыс. наполеоновских солдат. Вся «Великая армия» осталась лежать на дороге от Москвы до Вильно. После сражения при Березине 26-28 ноября 1812 года (по новому стилю) она была полностью уничтожена как боевой организм. Её солдаты буквально бежали из России, спасая свои жизни. Наполеон покинул войска и умчался в Париж. Преследуя противника, русские войска выходят к границе империи, и 6 января 1813 года по новому стилю (25 декабря 1812 года по старому) император Александр I подписывает два манифеста. Первый – «Об изгнании неприятеля из пределов империи», и второй – об открытии памятника в честь героев войны и посвященный силе провидения, которая помогла России выдержать эту тяжелую войну с антихристом. Кстати, позже, согласно нему, будет возведен Храм Христа Спасителя. А 7 января манифесты были озвучены, то есть опубликованы и напечатаны, и расклеены в городах, и зачитаны… И если говорить казенным языком, этот манифест официально завершал войну 1812 года на нашей территории.

И.М. Прянишников. «В 1812 году». Источник: https://www.pinterest.se/

– А что представляли собой эти манифесты, как документы?

– Сам манифест – торжественное обращение императора к своим подданным, в котором он объявляет об окончании войны на нашей территории, в котором он отмечает, что все сословия в грозный час сплотились для защиты Отечества и престола. Кстати, позже эта формулировка Александра I, перерастет в знаменитую формулу «Православие, самодержавие, народность». И конечно, документ отмечал, что каждое сословие внесло свою лепту и должно быть вознаграждено. И дальше указывалось, какие награды и привилегии даровались каждому из сословий. Дворянству, купечеству, мещанству … Дальше, конечно, указывалась решающая роль народных масс и Божий промысел, благодаря которому была одержана победа.

«Фальсификаторы пытаются заставить историю говорить на языке современности»

– Сейчас многие недобросовестные исследователи или псевдоисторики пытаются фальсифицировать события Отечественной войны 1812 года. Принизить значимость подвига нашего народа и армии, пересмотреть её ход и итоги, в конце концов, отбросить её статус как Отечественной. Что мы можем им ответить?

– Современники и участники поначалу называли войну, как было тогда принято, Кампанией 1812 года. Действительно, понятие Отечественной было придано этой войне чуть позже, в царствование императора Николая I, но от этого её масштаб не становится меньше, а народный характер никуда не пропадает.

Да, боевые действия велись на сравнительно небольшом участке Смоленских дорог в сторону Москвы: у Малоярославца и нескольких других местах, прилегающих к этим. Но ещё раз повторю, учитывая – и это как раз отмечал в своем манифесте император Александр I – что каждое сословие внесло свою лепту на алтарь победы, что война объединила сословное общество, можно говорить о народном и всеобъемлющем характере войны.

И.В. Лучанинов. «Благословение ополченца 1812 года». Источник: http://aria-art.ru

Да, в определенной степени были созданы мифы, которые сейчас, при работе с документами, начинают блекнуть. Но это не повод для того, чтобы делать такие эскапады, которые могут позволить себе некоторые «исследователи». В пылу опрокидывания некоторых неточностей эти люди сами порождают ещё большие и иногда совершенно чудовищные мифы и конструкции совершенно не совпадающие с реальностью. Работа с любыми событиями хоть 75-летней, хоть 200-летней давности, требует умения искать и анализировать факты. Самое главное – взглянуть на события того времени глазами его участников. В 1812 году была совершенно иная система ценностей в русском обществе, нежели сейчас. И проблема того, что мы сейчас называем фальсификацией истории, заключается в том, что мы пытаемся прошлое притянуть к своему столу и заставить прошлое говорить на языке современности. Что и порождает, в свою очередь, искажения, непонимание фактов и процессов, происходивших в обществе.

– Могли бы вы привести пример?

– Сейчас иногда модно низвергать образ фельдмаршала М.И. Голенищева-Кутузова, обвинять его в неспособности командовать войсками, приписывать ему различные «грехи» на личном фронте… В качестве примеров приводятся выдержки из писем и воспоминаний, того же Ермолова или Багратиона, каких-либо офицеров. С одной стороны, цитируется всё правильно. Но мало кто понимает, что за этим стоит большое противостояние двух поколений.

К примеру, сам Кутузов всегда называл себя «простой служилый дворянин». Для него служба престолу и государю – основа всей жизни. Другой он для себя не видел и всегда и как полководец, и как дипломат, и резидент, и администратор выполнял поручения государя, куда бы его ни послали. Поколение молодых, рожденных и получивших образование в уже более просвещенную эпоху, говорит уже о правах и свободах, о ценности человеческой жизни, и других прогрессивных на тот момент понятиях. Естественно, они осуждали некоторые решения командующего Кутузова, не понимали их. Ходили истории о кофейнике, который молодому 25-летнему последнему фавориту Екатерины II, Платону Зубову, подносил уже бывший в возрасте Кутузов. Но те, кто это говорил, включая кадетов того корпуса, которым заведовал тогда Кутузов, не знали что так он пытался получить деньги на их же форму, обустройство быта и другие нужды корпуса. То есть конфликт поколений: отцы и дети, разные системы ценностей… А как вы знаете, то, что человек не понимает, он всегда отталкивает от себя, критикует…

С. Герасимов. М. И. Кутузов на Бородинском поле. Источник: https://www.culture.ru

И на примере Кутузова, если мы соберем определенные цитаты его противников и недоброжелателей, мы можем сформировать его как бы негативный образ. Но если мы глубоко проанализируем все доступные материалы, документы; посмотрим, откуда это всё шло, то его образ станет совсем другим. Поэтому можно сказать, что современные фальсификаторы демонстрируют простое отсутствие профессионализма.

– Если мы коснулись Кутузова: есть мнение, что он не желал похода в Европу; всячески муссируется его фраза о том, что Англия готова воевать до последнего русского солдата. Скажите, откуда оно появилось?

– Появилось из депеш и писем представителя Британии при ставке Кутузова, Роберта Вильсона. Который сам критически относился к Кутузову. Позволял себе фразы на манер: «Кутузов строит золотой мост Наполеону, позволяя ему уйти». Позже эти письма были опубликованы, и народ получил эту информацию. Но и здесь нам нужно понимать, в каких условиях возник этот источник. Вильсон высказывал всего лишь свое мнение. Он не сидел с Кутузовым при разработке планов, он постоянно курсировал между ставкой и Петербургом. Более того, его целью было всеми силами удержать Россию в состоянии войны. Отсюда и эта критика – так как сам Вильсон видел достижение своей цели в смене командующего. То есть личная неприязнь стала основой этого мифа. Сам Кутузов, если мы посмотрим его знаменитый приказ по армии о поздравлении солдат и офицеров с окончанием похода, продолжает с той мыслью: «Вы должны идти дальше и наказать тирана, на его полях». Да и армия не остановилась на границе, а пошла дальше. В своих депешах императору Кутузов скрупулезно следует задаче заграничного похода. Были настроения, что воевать дальше не надо, в так называемой «Группе стариков», но их возглавлял адмирал Шишов, а не Кутузов.

«Наполеон грезил о реванше»

– Охарактеризуйте, пожалуйста, роль русской армии уже в заграничном походе. В какой степени она стала решающей?

– На первом этапе заграничного похода, до Летнего перемирия 1813 года, она была абсолютна – Россия играет ведущую роль в новой шестой антинаполеоновской коалиции. Пруссия, наш союзник, не имела армии фактически с 1806 года, полагаясь на ландверные полки (ополченцев). Прусская армия была малобоеспособна, и русская армия превосходили её и количественно, и качественно.

А.Д. Кившенко. Въезд императора Александра I с союзниками в Париж. Источник: https://www.pinterest.se/

Второй этап заграничного похода характеризуется вступлением в войну Австрийской империи. Но у России к этому моменту уже есть авторитет дипломатического и военного лидера в коалиции, есть роль станового хребта. Хотя формальным командующим и стал австрийский фельдмаршал Шварценберг, реально на поле боя распоряжались русские генералы: Барклай де Толли, Витгенштейн, Ермолов, Остен-Сакен, Раевский. Наиболее яркие и значимые победы происходили именно благодаря нашим войскам и командующим. К примеру, в «Битве народов» под Лейпцигом именно русская армия сдержала основной удар французов.

– А как, на ваш взгляд, изменилась Россия в результате войны внутренне и какой вес приобрела на внешней арене?

– Россия побеждает самую сильную и опытную армию Европы – это повод для гордости. Гордиться победой над сильным противником, конечно, достойно, но с другой стороны, делается вывод, что у нас все хорошо, и менять ничего не надо. А менять было что. Общество начинает впадать в некоторую стагнацию, а в случае стагнации дворянства Александр не мог проводить курс на реформы. У него перед глазами была трагическая судьба его отца, который сам пошел против воли дворянства… Интересно, что несбывшиеся надежды на реформы и изменения приводят нас к тому, что мы называем «Движением декабристов». И ровно через 10 лет после окончания Наполеоновских войн мы подходим к 14 декабря 1825 года…

С другой стороны, с точки зрения дипломатии и международных отношений возникает Венская система, которая действует фактически сто лет, до Первой Мировой войны. Мы знаем, что Российская империя и лично Александр I сыграли большую роль в проведении Венского конгресса, повысив тем самым статус России как международного игрока. В её основе лежал принцип легитимизма, или принцип империй. Международная и российская дипломатии следовали во многом тем принципам, которые заложил Венский конгресс, завершившийся в 1815 году.

Венский конгресс 1814—1815 гг. Источник: https://paintingvalley.com/

– И в завершении: как вы считаете, нужно ли России было ввязываться в заграничный поход? Могли ли мы остаться на границе и наблюдать за ситуацией в Европе со стороны?

– Это была точка зрения статс-секретаря императора, ответственного за российскую дипломатию, Карла Нессельроде, и это было вполне очевидно на тот момент, что Наполеон приложит все усилия для восстановления армии и взятия реванша у России. То есть нам грозила ещё одна русско-французская война. Либо требовалось перенесение войны в Европу, где с помощью европейских армий и народов можно было бы разгромить Наполеона. Вот вам две альтернативы, и третьего не дано. Поэтому мнение о том, что-де пусть Европа варится в собственном котле, совершенно не соответствует международным и политическим отношениям того времени. И учитывая опыт предыдущей войны с Францией, а страна уже была в известной мере истощена, неизвестно, чем бы этот реванш обернулся для нас, остановись мы у границы…

Автор: Никита Буранов

Источник: nstarikov.ru

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