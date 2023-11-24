Комментарий редакции

Северная Корея – самая закрытая страна мира. Как устроена структура энергетики Северной Кореи? Северная Корея это территория абсолютной секретности, оттуда практически невозможно убежать, но парадокс в том, что те, кто это делают – всё равно гордятся своей родиной, пусть и боятся и бегут из неё. Зачем страна, которая постоянно под санкциями и иногда просто не может накормить собственное население – создает атомное оружие.Почему КНДР не рухнул как Советский союз или режимы Восточной Европы, но и не пустил к себе западных капиталистов как Китай или Вьетнам? Смотрите в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Основные тезисы беседы:

1. Атомная энергетика в Северной Корее развивается с 1965 года при помощи СССР и имеет существенную военную составляющую.

2. Основным источником электроэнергии в стране является уголь (месторождение на северо-востоке страны). Также используется гидроэнергетика, но ее потенциал ограничен.

3. Из возобновляемых источников развиваются солнечные электростанции при поддержке Китая. Потенциал ветроэнергетики пока не реализован.

4. Основной проблемой энергетики Северной Кореи является нехватка собственных энергоресурсов и высокая зависимость от импорта.

5. Перспективным направлением сотрудничества с Россией может стать геологоразведка (поиски нефти, газа, полезных ископаемых), а также использование трудовых ресурсов Северной Кореи.

Вывод: энергетика Северной Кореи базируется в основном на угле и гидроресурсах, имеет ряд системных проблем, связанных с нехваткой собственных источников. Перспективными направлениями развития могут стать атомная энергетика и сотрудничество с Россией в области геологоразведки и трудовых ресурсов.