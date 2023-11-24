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1952. Верховья Енисея на снимках З.З.Виноградова

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Женщина, плетущая сеть.jpg
Женщина, плетущая сеть

В верховьях Енисея. (Бий-Хем). Тоджа.jpg
В верховьях Енисея. (Бий-Хем). Тоджа

Подмывание берега в верховьях Енисея. Бий-Хем.jpg
Подмывание берега в верховьях Енисея. Бий-Хем

Высокий берег в верховьях Енисея.jpg
Высокий берег в верховьях Енисея

Долина реки Хамсары. (Правый приток Енисея в его верховьях).jpg
Долина реки Хамсары. (Правый приток Енисея в его верховьях).

Лагерь экспедиции в глухой тайге. В верховьях Енисея.jpg
Лагерь экспедиции в глухой тайге. В верховьях Енисея

Над Утинскими порогами. Верховье Енисея.jpg
Над Утинскими порогами. Верховье Енисея

Обвалы подмытого Енисеем берега. (Верховье).jpg
Обвалы подмытого Енисеем берега. (Верховье)

Озеро в верховьях Енисея.jpg
Озеро в верховьях Енисея.

Пейзаж в верховьях Енисея.jpg
Пейзаж в верховьях Енисея

Таежные просторы. (В верховьях Енисея).jpg
Таежные просторы. (В верховьях Енисея)

Тайга в верховьях Енисея. Лиственницы.jpg
Тайга в верховьях Енисея. Лиственницы

Тайга в верховьях Енисея.jpg
Тайга в верховьях Енисея

Туман в лиственничной тайге. В верховьях Енисея.jpg
Туман в лиственничной тайге. В верховьях Енисея

Лодка на Енисее.jpg
Лодка на Енисее

Утренний туман над Енисеем.jpg
Утренний туман над Енисеем
Источник: https://humus.livejournal.com/9371497.html
Метки: история, Россия, фото
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