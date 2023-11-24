1952. Верховья Енисея на снимках З.З.Виноградова
Женщина, плетущая сеть
В верховьях Енисея. (Бий-Хем). Тоджа
Подмывание берега в верховьях Енисея. Бий-Хем
Высокий берег в верховьях Енисея
Долина реки Хамсары. (Правый приток Енисея в его верховьях).
Лагерь экспедиции в глухой тайге. В верховьях Енисея
Над Утинскими порогами. Верховье Енисея
Обвалы подмытого Енисеем берега. (Верховье)
Озеро в верховьях Енисея.
Пейзаж в верховьях Енисея
Таежные просторы. (В верховьях Енисея)
Тайга в верховьях Енисея. Лиственницы
Тайга в верховьях Енисея
Туман в лиственничной тайге. В верховьях Енисея
Лодка на Енисее
Утренний туман над Енисеем