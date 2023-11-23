Осада Смоленска, триумф Скопина-Шуйского, партизаны на лыжах | Смутное время 8

00:00:00 Начало

00:01:23 Цели, задачи и возможности Скопина-Шуйского

00:03:40 Михаил Скопин-Шуйский, штрихи к портрету

00:05:18 Ситуация в Москве

00:05:33 Состояние в Тушинском лагере

00:06:26 Положение дел у Василия Шуйского

00:08:03 Поход Скопина-Шуйского и Делагарди на Москву

00:11:13 Скопин Шуйский против Кернозицкого

00:18:02 Города отпадают от Лжедмитрия II

00:19:50 Ответный удар Тушинского вора

00:21:04 Специфика наемной пехоты

00:30:06 Война короля Сигизмунда

00:33:34 Скопин-Шуйский подходит к Твери

00:34:34 Первая битва у Твери

00:40:55 Поход русских ратей к Калязину

00:43:45 Монастыри как тыл русских ратей

00:44:41 Про затинные пищали и гаковницы

00:46:57 Скопин Шуйский укрепляет дисциплину

00:47:55 Скопин Шуйский идет на Калязин

00:48:26 Как Христиан Зомме русских воинов европейской тактике обучал

00:49:33 Тем временем у стен Троицы

00:49:55 Битва у реки Жабня

00:51:27 Сапега против Скопина-Шуйского

00:53:06 Корпус Делагарди спешит на помощь

00:53:40 Бой у Александровой слободы

00:56:58 Лыжные рейды воинов Скопина-Шуйского

00:59:49 Битва под Дмитровым и развал Тушинского лагеря

01:00:28 Бегство Лжедмитрия II в Калугу

01:03:19 Начало польской интервенции и осады Смоленска

01:08:02 Лжедмитрий II выходит из-под польского контроля

01:14:06 Скопину-Шуйскому предлагают стать царем

01:19:49 Гибель Михаила Скопина-Шуйского

01:23:31 На пути к Клушино

01:28:22 Битва при Клушино

01:37:23 Крах Василия Шуйского

01:38:27 Проект приглашения королевича Владислава

01:39:00 Власть в свои руки берет Семибоярщина

01:45:10 Продолжение следует…

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-207

Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются события Смутного времени в России в период с 1609 по 1610 год. Основные тезисы:

1. Обсуждаются военные успехи Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди, которые разбили войска Лжедмитрия II под Тверью и освободили Москву от осады.

2. Рассказывается о подозрительной смерти Скопина-Шуйского, возможно, отравленного по приказу царя Василия Шуйского. Это нанесло удар по репутации Шуйского.

3. Обсуждается разгром русских войск под командованием Дмитрия Шуйского в битве при Клушине, где блестяще проявил себя Станислав Жолкевский.

4. Рассказывается о свержении Василия Шуйского и приглашении на царство польского королевича Владислава.

Основные выводы:

- Несмотря на первоначальные успехи, войска Василия Шуйского потерпели сокрушительное поражение от армии Речи Посполитой.

- Репутация и популярность Шуйского резко упали, он был свергнут и сослан в монастырь.

- На фоне ослабления центральной власти в России усилилось польское влияние, было принято решение о приглашении на трон Владислава.

Таким образом, в 1610 году положение России оставалось крайне шатким, страна находилась в состоянии глубокого политического кризиса.