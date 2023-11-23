Осада Смоленска, триумф Скопина-Шуйского, партизаны на лыжах | Смутное время 8
Осада Смоленска, триумф Скопина-Шуйского, партизаны на лыжах | Смутное время 8
00:00:00 Начало
00:01:23 Цели, задачи и возможности Скопина-Шуйского
00:03:40 Михаил Скопин-Шуйский, штрихи к портрету
00:05:18 Ситуация в Москве
00:05:33 Состояние в Тушинском лагере
00:06:26 Положение дел у Василия Шуйского
00:08:03 Поход Скопина-Шуйского и Делагарди на Москву
00:11:13 Скопин Шуйский против Кернозицкого
00:18:02 Города отпадают от Лжедмитрия II
00:19:50 Ответный удар Тушинского вора
00:21:04 Специфика наемной пехоты
00:30:06 Война короля Сигизмунда
00:33:34 Скопин-Шуйский подходит к Твери
00:34:34 Первая битва у Твери
00:40:55 Поход русских ратей к Калязину
00:43:45 Монастыри как тыл русских ратей
00:44:41 Про затинные пищали и гаковницы
00:46:57 Скопин Шуйский укрепляет дисциплину
00:47:55 Скопин Шуйский идет на Калязин
00:48:26 Как Христиан Зомме русских воинов европейской тактике обучал
00:49:33 Тем временем у стен Троицы
00:49:55 Битва у реки Жабня
00:51:27 Сапега против Скопина-Шуйского
00:53:06 Корпус Делагарди спешит на помощь
00:53:40 Бой у Александровой слободы
00:56:58 Лыжные рейды воинов Скопина-Шуйского
00:59:49 Битва под Дмитровым и развал Тушинского лагеря
01:00:28 Бегство Лжедмитрия II в Калугу
01:03:19 Начало польской интервенции и осады Смоленска
01:08:02 Лжедмитрий II выходит из-под польского контроля
01:14:06 Скопину-Шуйскому предлагают стать царем
01:19:49 Гибель Михаила Скопина-Шуйского
01:23:31 На пути к Клушино
01:28:22 Битва при Клушино
01:37:23 Крах Василия Шуйского
01:38:27 Проект приглашения королевича Владислава
01:39:00 Власть в свои руки берет Семибоярщина
01:45:10 Продолжение следует…
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-207
Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждаются события Смутного времени в России в период с 1609 по 1610 год. Основные тезисы:
1. Обсуждаются военные успехи Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди, которые разбили войска Лжедмитрия II под Тверью и освободили Москву от осады.
2. Рассказывается о подозрительной смерти Скопина-Шуйского, возможно, отравленного по приказу царя Василия Шуйского. Это нанесло удар по репутации Шуйского.
3. Обсуждается разгром русских войск под командованием Дмитрия Шуйского в битве при Клушине, где блестяще проявил себя Станислав Жолкевский.
4. Рассказывается о свержении Василия Шуйского и приглашении на царство польского королевича Владислава.
Основные выводы:
- Несмотря на первоначальные успехи, войска Василия Шуйского потерпели сокрушительное поражение от армии Речи Посполитой.
- Репутация и популярность Шуйского резко упали, он был свергнут и сослан в монастырь.
- На фоне ослабления центральной власти в России усилилось польское влияние, было принято решение о приглашении на трон Владислава.
Таким образом, в 1610 году положение России оставалось крайне шатким, страна находилась в состоянии глубокого политического кризиса.