Армению накачивают оружием, США лишатся баз на Ближнем Востоке. Игорь Нагаев
Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Победа Хавера Милея на выборах в Аргентине. Его радикальная экономическая программа вряд ли приведет к улучшению ситуации в стране.
2. США и Китай договариваются о разделе сфер влияния – Европа для США, Латинская Америка для Китая. Аргентина в этом контексте теряет шансы на сотрудничество с БРИКС.
3. Израильская операция в секторе Газа вызвала возмущение во всем мусульманском мире, что заставляет западных политиков смягчать риторику в поддержку Израиля.
4. Война на Украине продолжится, так как США и ЕС не готовы отказаться от планов ослабления России. При этом военная тактика может меняться.
5. Ситуация в Закавказье остается нестабильной из-за деструктивной политики властей Армении. Возможны новые конфликты.
6. На Балканах также сохраняется угроза дестабилизации при участии Албании и поддержке Запада.
В целом, в беседе обсуждаются острые международные проблемы и делается акцент на их усугублении в результате политики Запада, прежде всего США.