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Армению накачивают оружием, США лишатся баз на Ближнем Востоке. Игорь Нагаев

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Говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Победа Хавера Милея на выборах в Аргентине. Его радикальная экономическая программа вряд ли приведет к улучшению ситуации в стране.

2. США и Китай договариваются о разделе сфер влияния – Европа для США, Латинская Америка для Китая. Аргентина в этом контексте теряет шансы на сотрудничество с БРИКС.

3. Израильская операция в секторе Газа вызвала возмущение во всем мусульманском мире, что заставляет западных политиков смягчать риторику в поддержку Израиля.

4. Война на Украине продолжится, так как США и ЕС не готовы отказаться от планов ослабления России. При этом военная тактика может меняться.

5. Ситуация в Закавказье остается нестабильной из-за деструктивной политики властей Армении. Возможны новые конфликты.

6. На Балканах также сохраняется угроза дестабилизации при участии Албании и поддержке Запада.

В целом, в беседе обсуждаются острые международные проблемы и делается акцент на их усугублении в результате политики Запада, прежде всего США.

Источник: https://rutube.ru/video/c82d51260a60eab21f87ab133726b15a/
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