Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 октября 2020
- 08:27 Российские военные передали гуманитарную помощь детям в Сирии.
- 08:00 Сирия: боевики решили помочь ВКС России уничтожить самую страшную группировку (ФОТО).
- 03:02 Новые иранские БПЛА.
Российские военные передали гуманитарную помощь детям в Сирии
Фото: РИА Новости
Военные российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали гуманитарную помощь детям населённого пункта Шамия в провинции Латакия. Об этом заявил начальник отдела ЦПВС авиабазы Хмеймим Алексей Дмитриев, передает RT.
Также уточняется, что оркестр Хмеймима дал концерт для местных жителей.
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Сирия: боевики решили помочь ВКС России уничтожить самую страшную группировку (ФОТО)
Как сообщала РВ, недавно протурецкие боевики начали за деньги сдавать позиции террористических группировок в Идлибе и сопредельных провинциях.
Военный источник рассказал «Русской Весне» новые подробности.
В рамках новой кампании по борьбе с международным терроризмом неделю назад сирийская военная разведка объявила в Сети, что готова выплачивать денежное вознаграждение в размере от 100 до 300 долларов людям, которые предоставят данные о местоположении объектов самой жестокой группировки — «Хайат Тахрир аш-Шам»* в зоне деэскалации Идлиб.
Предложение заинтересовало членов протурецких группировок, которые начали за деньги активно присылать координаты позиций идлибских террористов.
Ниже показаны новые рассекреченные ими объекты, подтвержденные аэроразведкой.
Завод НВФ по производству БпЛА в районе Идлиба
Склад оружия и боеприпасов боевиков в районе Идлиба
Пункт управления боевиков 2.5 км юго-западнее Идлиба
Склад боеприпасов и материальных средств в 4 км западнее Идлиба
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Новые иранские БПЛА
Новые иранские ударные БПЛА и дроны-камикадзе, которые поступают на вооружение Корпуса Стражей Исламской Революции. Фото сделаны в конце сентября-начале октября 2020-го года.
На текущий момент Иран уверенно входит в топ-10 стран разработчиков и производителей многофункциональных БПЛА, а также имеет обширную практику их применения, в первую очередь в Йемене.
Поэтому каждые несколько месяцев Иран представляет как модернизированные версии уже существующих БПЛА (разведывательных, ударных, корректирующих, камикадзе), так и различные новинки – как серийные, так и перспективные, которые пока еще находятся в процессе разработки.
Cъемка атомного авианосца "Нимиц" с иранского дрона.
Фотографии сделаны в конце сентября в Персидском заливе.
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