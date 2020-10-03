Российские военные передали гуманитарную помощь детям в Сирии

Фото: РИА Новости

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали гуманитарную помощь детям населённого пункта Шамия в провинции Латакия. Об этом заявил начальник отдела ЦПВС авиабазы Хмеймим Алексей Дмитриев, передает RT.

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«Выдали школьные принадлежности, рюкзачки. А также выдали продовольственные наборы первоклашкам и семьям детей погибших военнослужащих САР», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

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Также уточняется, что оркестр Хмеймима дал концерт для местных жителей.

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Новые иранские БПЛА

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