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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 октября 2020

10:55. 3 октября 2020 114 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Российские военные передали гуманитарную помощь детям в Сирии

Фото: РИА Новости

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали гуманитарную помощь детям населённого пункта Шамия в провинции Латакия. Об этом заявил начальник отдела ЦПВС авиабазы Хмеймим Алексей Дмитриев, передает RT.

«Выдали школьные принадлежности, рюкзачки. А также выдали продовольственные наборы первоклашкам и семьям детей погибших военнослужащих САР», — цитирует РИА Новости Дмитриева.

Также уточняется, что оркестр Хмеймима дал концерт для местных жителей.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Сирия: боевики решили помочь ВКС России уничтожить самую страшную группировку (ФОТО)

Сирия: боевики решили помочь ВКС России уничтожить самую страшную группировку (ФОТО) | Русская весна

Как сообщала РВ, недавно протурецкие боевики начали за деньги сдавать позиции террористических группировок в Идлибе и сопредельных провинциях.

Военный источник рассказал «Русской Весне» новые подробности.

В рамках новой кампании по борьбе с международным терроризмом неделю назад сирийская военная разведка объявила в Сети, что готова выплачивать денежное вознаграждение в размере от 100 до 300 долларов людям, которые предоставят данные о местоположении объектов самой жестокой группировки — «Хайат Тахрир аш-Шам»* в зоне деэскалации ​Идлиб.

Предложение заинтересовало членов протурецких группировок, которые начали за деньги активно присылать координаты позиций идлибских террористов.

Ниже показаны новые рассекреченные ими объекты, подтвержденные аэроразведкой.

Завод НВФ по производству БпЛА в районе Идлиба

Склад оружия и боеприпасов боевиков в районе Идлиба

Пункт управления боевиков 2.5 км юго-западнее Идлиба

Склад боеприпасов и материальных средств в 4 км западнее Идлиба

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новые иранские БПЛА



Новые иранские ударные БПЛА и дроны-камикадзе, которые поступают на вооружение Корпуса Стражей Исламской Революции. Фото сделаны в конце сентября-начале октября 2020-го года.
На текущий момент Иран уверенно входит в топ-10 стран разработчиков и производителей многофункциональных БПЛА, а также имеет обширную практику их применения, в первую очередь в Йемене.
Поэтому каждые несколько месяцев Иран представляет как модернизированные версии уже существующих БПЛА (разведывательных, ударных, корректирующих, камикадзе), так и различные новинки – как серийные, так и перспективные, которые пока еще находятся в процессе разработки.





















Cъемка атомного авианосца "Нимиц" с иранского дрона.
Фотографии сделаны в конце сентября в Персидском заливе.















 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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