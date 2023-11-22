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Телом побывать везде нельзя, но духом побывать везде можно. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Некоторые ключевые идеи, которые озвучивает отец Андрей:

1. Икона Божией Матери "Скоропослушница" символизирует быстрый отклик Богородицы на молитвы людей. Она "скоро услышит" тех, кто искренне к ней взывает.

2. Святитель Нектарий Эгинский почитается как целитель онкологических заболеваний. Его стоит призывать в молитвах об исцелении от рака.

3. Подлинные христианские святые – это единственное оправдание существования нашего грешного мира в глазах Бога. Если бы не было святых в каждом поколении, Вселенная давно прекратила бы свое существование.

4. Самые лютые гонения на святых всегда исходили от лжебратьев, фарисеев в церкви, а не от язычников или еретиков.

5. Церковь обязана рождать святых в каждом поколении. Если этого не происходит – значит, она теряет благодать Святого Духа.

В целом, отец Андрей говорит о великой силе молитвы к Божией Матери и угодникам Божиим. Настоящая Церковь непременно порождает святость в мире – и это единственное, что спасает человечество от гибели.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q6_fzvX8OMo
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