26:28 Глава вторая

43:50 Глава третья

54:46 Глава четвёртая

1:04:28 Глава пятая

1:24:57 Глава шестая

1:43:51 Глава седьмая

2:02:46 Глава восьмая

2:12:06 Глава девятая

2:25:04 Глава десятая

2:45:00 Глава одиннадцатая

2:59:36 Глава двенадцатая

3:08:14 Глава тринадцатая

3:18:37 Глава четырнадцатая

3:29:36 Глава пятнадцатая

3:43:02 Глава шестнадцатая

Комментарий редакции

В книге "Свобода от известного" Джидду Кришнамурти рассматриваются такие темы, как природа человека, общество, конфликты, насилие, страх, удовольствие, любовь, красота, мышление, время. Основные идеи, которые можно выделить:

1. Человек по своей природе агрессивен, склонен к насилию, но может преодолеть эти качества, осознав их и не подавляя.

2. Причина конфликтов и страданий человека - в его погоне за удовольствиями и стремлении избежать боли. Но отказ от удовольствия не решает проблему.

3. Истинная свобода заключается не в освобождении от чего-то, а в осознании своей обусловленности обществом и культурой.

4. Человек создаёт представления о других людях и мире, которые мешают ему видеть реальность такой, какая она есть.

5. Любовь, красота и радость приходят тогда, когда человек смотрит на мир без оценок и сравнений, всем своим существом.

6. Мысль, будучи ответом прошлого опыта на текущий вызов, не может решить психологические проблемы человека и приводит лишь к новым конфликтам.

7. Важность уединения и внутреннего простора для свободы и ясности ума. Человек редко бывает по-настоящему наедине с собой, постоянно неся бремя прошлого.

8. Стремление к достижениям и удовлетворению как главное препятствие для ясности ума. Необходимо понять природу этих стремлений.

9. Ошибочность поиска все новых впечатлений и переживаний. Любой опыт обусловлен прошлым и не может быть по-настоящему новым.

10. Бесполезность внешней дисциплины для достижения внутреннего спокойствия. Необходима свобода от всякого приспособления и авторитета.

11. Важность тотальной внутренней революции, а не просто внешних перемен в обществе. Каждый может оказать влияние на мир, изменив себя.

12. Отличие религиозного ума от ума, исповедующего религию. Религиозный ум свободен от страха и верований.

13. Значение энергии без внутренних конфликтов и трения. Такая энергия беспредельна и способна на революционные преобразования.

14. Невозможность прийти к истине и реальности по собственному желанию. Необходима страсть и полное отрицание того, что есть.

Таким образом, основная идея заключается в том, что для постижения глубинной реальности жизни человек должен коренным образом изменить свой подход, освободиться от обусловленности и достичь целостности сознания. Человеку необходимо обрести внутреннее безмолвие и целостное видение жизни, избавившись от иллюзий, верований и условностей прошлого. Это требует тотальной внутренней революции и огромной энергии страстного стремления к истине.