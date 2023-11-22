26:28 Глава вторая
43:50 Глава третья
54:46 Глава четвёртая
1:04:28 Глава пятая
1:24:57 Глава шестая
1:43:51 Глава седьмая
2:02:46 Глава восьмая
2:12:06 Глава девятая
2:25:04 Глава десятая
2:45:00 Глава одиннадцатая
2:59:36 Глава двенадцатая
3:08:14 Глава тринадцатая
3:18:37 Глава четырнадцатая
3:29:36 Глава пятнадцатая
3:43:02 Глава шестнадцатая
Комментарий редакции
В книге "Свобода от известного" Джидду Кришнамурти рассматриваются такие темы, как природа человека, общество, конфликты, насилие, страх, удовольствие, любовь, красота, мышление, время. Основные идеи, которые можно выделить:
1. Человек по своей природе агрессивен, склонен к насилию, но может преодолеть эти качества, осознав их и не подавляя.
2. Причина конфликтов и страданий человека - в его погоне за удовольствиями и стремлении избежать боли. Но отказ от удовольствия не решает проблему.
3. Истинная свобода заключается не в освобождении от чего-то, а в осознании своей обусловленности обществом и культурой.
4. Человек создаёт представления о других людях и мире, которые мешают ему видеть реальность такой, какая она есть.
5. Любовь, красота и радость приходят тогда, когда человек смотрит на мир без оценок и сравнений, всем своим существом.
6. Мысль, будучи ответом прошлого опыта на текущий вызов, не может решить психологические проблемы человека и приводит лишь к новым конфликтам.
7. Важность уединения и внутреннего простора для свободы и ясности ума. Человек редко бывает по-настоящему наедине с собой, постоянно неся бремя прошлого.
8. Стремление к достижениям и удовлетворению как главное препятствие для ясности ума. Необходимо понять природу этих стремлений.
9. Ошибочность поиска все новых впечатлений и переживаний. Любой опыт обусловлен прошлым и не может быть по-настоящему новым.
10. Бесполезность внешней дисциплины для достижения внутреннего спокойствия. Необходима свобода от всякого приспособления и авторитета.
11. Важность тотальной внутренней революции, а не просто внешних перемен в обществе. Каждый может оказать влияние на мир, изменив себя.
12. Отличие религиозного ума от ума, исповедующего религию. Религиозный ум свободен от страха и верований.
13. Значение энергии без внутренних конфликтов и трения. Такая энергия беспредельна и способна на революционные преобразования.
14. Невозможность прийти к истине и реальности по собственному желанию. Необходима страсть и полное отрицание того, что есть.
Таким образом, основная идея заключается в том, что для постижения глубинной реальности жизни человек должен коренным образом изменить свой подход, освободиться от обусловленности и достичь целостности сознания. Человеку необходимо обрести внутреннее безмолвие и целостное видение жизни, избавившись от иллюзий, верований и условностей прошлого. Это требует тотальной внутренней революции и огромной энергии страстного стремления к истине.
Не согласен с комментарий редакции в пункте 12,что “религиозный ум свободен от страха и верований”.
Возможно и есть такие религии,но мне о них ничего неизвестно,а те о которых мне известно как раз и основаны на страхе и веровании.
Этот твой кошерный чел начал со второго. А первое, – это то, что человека никто не спросил, хочет ли он прийти и быть в этом мире. ЧТО-ТО ПРОИЗОШЛО и папа с мамой зачали , – желанного, нежеланного или при “залёте”. Мама родила , и вот тут, уже при свершившемся факте и наличии физтела, выбора нет и Сущность начинает насыщать Собой Душу согласно Предопределения (нитей и узелков Мойр)?? ЗАЧЕМ ??
А дальше то, – что чел своё гутарит.
Чё скажешь ?
Давайте разберем этот тезис подробнее.
Согласно главе XVI “Тотальная революция. Религиозный ум. Энергия. Страсть.” https://bookscafe.net/read/krishnamurti_dzhiddu-svoboda_ot_izvestnogo-39155.html#p34
Религиозный ум – это не то же самое, что ум, который исповедует какую-то конкретную религию (например, христианство, ислам, индуизм).
Человек может считать себя христианином, мусульманином или последователем любой другой религии, но при этом не обладать по-настоящему религиозным умом.
Религиозный ум, согласно Кришнамурти, характеризуется прежде всего отсутствием страха. Человек со страхом не способен видеть вещи такими, какие они есть. Страх заставляет его интерпретировать реальность в искаженном виде.
Кроме того, религиозный ум свободен от любых верований – будь то вера в Бога, рай, ад или что-то еще. Верования тоже мешают адекватному восприятию жизни, навязывая определенные рамки и догмы.
В религиозном уме есть лишь внимательное, непредвзятое наблюдение и осознание того, что есть на самом деле, без привнесения каких-либо собственных интерпретаций. Такое состояние ума согласно Кришнамурти и есть подлинная религиозность.
Поэтому важно отличать формальную принадлежность к религии от религиозности как качества ума. В контексте книги это совсем не одно и то же.
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…Что-то СЛИШКОМ-уж МНОГОвато СТАЛО
НА_ЭТОМ ресурсе ПОДОБНОГО,типа “откровений”…
* особенно “откровенников” РАЗНЫХ “мастей” и “статусов”…
* что,не ВАЖНО чем “ОКОРМЛЯТЬ”…Главное “ТАКое” ВНУШАТЬ…
* на подобные “откровения”,как НА религию “ПОДСАЖИВАТЬ”,.,
…наверное ЦУ чьИХто – Вы начали ВЫПОЛНЯТЬ…
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
- С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 22_11_23.