Наверное одним из главных достижений руководства России (как бы кто к этому не относился), является минимальное присутствие войны в повседневной жизни государства и это правда очень и очень большое достижение. Россия спокойно живет, работает, отдыхает, женится и разводится, рожает детей, в общем занимается всем тем, чем положено заниматься государству в мирной жизни. При таком подходе усталость от войны, а это один из важнейших факторов ведения боевых действий, наступает на порядок медленнее, чем при полной мобилизации общества и переходе на военные рельсы.

Естественно, что практически у каждого человека в нашей стране есть друг, знакомый или родственник, что прямо в эти минуты, с оружием в руках, стоит на защите Родины. Множество волонтёров помогает фронту, десятки тысяч добровольцев, я не говорю уже о мобилизованных, ведут тяжелейшие бои в крайне не простых бытовых условиях. По сути сейчас наша армия, это огромный экспедиционный корпус, что несет на кончиках штыков, освобождение землям наследия Рюриковичей.

У наших оппонентов все немного иначе, хотя в том же Киеве или Днепропетровске, да даже в Харькове, спокойно работают клубы, а многим местным абсолютно плевать на то, что сотни тысяч их сограждан уже погибли во славу кошелька Зеленского и Залужного. Но как бы то ни было, вовлечённость украинского социума гораздо выше и за это надо благодарить оголтелые укроСМИ, что раздували «свящённую войну с москалем, в которой перемога або смерть».

Сейчас эта самая пропаганда начинает играть совсем в другую сторону, а на фоне настойчивых пожеланий западных партнеров о необходимости тотальной мобилизации абсолютно всего мужского и части женского населения, начнет играть еще сильнее. Одно дело мобилизация, когда до победы осталось совсем чуть-чуть, а противник настолько опасен, что в случае поражения вырежет все население, города сожжет и засыпет руины солью, другое, и украинцы это в принципе понимают, что после прихода русских войск максимум, что станет с их городами, так это массовый ремонт, нормальное ЖКХ и прочие блага цивилизации, а населению придётся жить по законам, без вольницы Дикого поля. Учитывая то, что за период СВО от вольницы Дикого поля не осталось и следа, то даже в этой компоненте одни плюсы.

Самое гуманное на данный момент, это довести усталость от войны на Украине до критического предела, когда люди перестанут бояться военкомов и оголтелых пропагандистов, после достижения этого уровня большая часть начнет думать головой (прозревают уже очень многие, в отличии от осени прошлого года, когда на волне успеха Харьковского наступления ВСУ, Украина вдруг уверовала в полную и окончательную перемогу, что по итогу обошлось ей в сотню с лишним тысяч погибших).

Нанесение ударов по критической инфраструктуре, это как раз один из факторов достижения порога усталости. Может в моменте такие удары и кажутся жёсткими (Израилю не кажутся), но по итогу они спасут тысячи жизней наших солдат и десятки тысяч солдат украинских. К тому же подобные удары впрямую влияют на военную логистику, очень затрудняя ее нормальную работу.

Подытожив скажу: никто так не должен радоваться уничтожению военных складов, ж/д станций, мостов и электростанций, как еще не мобилизованные жители Украины. Возможно как раз один из таких ударов вас спасёт, не превратив в солдата ВСУ, весь боевой путь которого будет простираться от месячной подготовки, пусть даже в Великобритании, до переезда на кладбище в закрытом гробу. И на весь этот путь хорошо если уйдёт полгода.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Российское руководство сумело минимизировать влияние войны на повседневную жизнь граждан России. Это позволяет избежать быстрого наступления усталости от войны в обществе.

2. Вовлеченность украинского общества в войну гораздо выше из-за масштабной пропаганды. Но по мере затягивания конфликта это начинает играть против Украины.

3. Удары России по критической инфраструктуре Украины, при всей их жесткости, в конечном итоге спасут жизни как российских, так и украинских солдат, ускорив наступление усталости от войны среди мирного населения Украины.

Вывод: автор считает, что минимизация вовлеченности российского общества в военные действия и нанесение ударов по инфраструктуре Украины – это правильная стратегия России для достижения победы в конфликте при минимальных потерях.