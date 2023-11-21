Обсуждаем с экономистом Валентином Катасоновым заявления Дугласа Макгрегора (полковника армии США в отставке) о планирующемся в США банковском кризисе с целью введения ЧП и отказа от президентских выборов, а также пророчества Эдгара Кейси, проектирование будущего Жака Аттали и перспективы американской революции.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона при Трампе, сделал заявление о том, что в США будет спровоцирован банковский кризис и введено чрезвычайное положение для отмены президентских выборов 2024 года.

2. Ситуация в банковской системе США и западных стран критическая – растут госдолги, бюджеты все больше зависят от заимствований, растут убытки центробанков. Кризис неизбежен.

3. Кризис может быть спровоцирован "хозяевами денег" – главными акционерами ФРС США, чтобы избежать потерь и даже заработать на этом.

4. Для введения чрезвычайного положения в США могут быть использованы разные сценарии – банковский кризис, пандемия, природные или техногенные катастрофы, война. Цель – отменить выборы 2024 года.

5. Приводятся пророчества "спящего пророка" Эдгара Кейси о том, что 45 президент США будет последним. Это использовали республиканцы, чтобы выставить Трампа последним президентом.

6. Жак Атали в книге "Краткая история будущего" тоже прогнозирует упадок Америки как сверхдержавы после 2025 года.

Вывод: В беседе рассматривается вероятный сценарий дестабилизации ситуации в США, отмены выборов 2024 года и начала упадка Америки как мировой сверхдержавы. Прогнозы опираются как на аналитику, так и на мистические пророчества.