Война с абортами
Фронтальное наступление на аборты, начавшееся на этой неделе, должно иметь какое-то объяснение. Почему отсылки к советскому опыту лишь отвлекают от истинной причины?
Комментарий редакции
Тезисы видео:
1. В России наблюдается серьезный демографический кризис - снижение рождаемости, старение населения. Это связано с различными факторами - экономическими, социальными, культурными.
2. Предлагаемые меры по стимулированию рождаемости - запрет абортов, административные меры, апелляция к традиционным ценностям - вряд ли эффективны в отрыве от комплексного решения социально-экономических проблем.
3. Для повышения рождаемости необходимы системные меры по улучшению материального положения семей, обеспечению жильем, развитию социальной инфраструктуры. Без решения этих проблем декларации и запреты малоэффективны.
4. Опыт советского периода показывает, что при наличии социальных гарантий и уверенности в будущем у людей появляется мотивация к деторождению даже в непростых условиях (военное время).
Вывод:
Таким образом, для преодоления демографического кризиса в России нужен комплексный подход, включающий системные меры по повышению уровня жизни населения, обеспечению социальных гарантий и уверенности граждан в завтрашнем дне. Без создания необходимых социально-экономических предпосылок административные запреты и морализаторство вряд ли принесут желаемый результат.
А между тем, МВФ выдавал/выдает государствам займы только на условиях сокращения популяции народонаселения страны. Например Индия. Г-жа Индира Ганди как настоящая женщина решила проблему недостатка денег массовой стерилизацией мужчин (6,5 млн. чел.) своей страны (что там о сексизме феминистки говорят? на них не так посмотрели?).
Потом ее убили, такое горе, такое горе… Истинный же ангел была…