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Новости атомной энергетики страны. Борис Марцинкевич

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Говорит главный редактор журнала Геоэнергетика Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. В Белоруссии запущен второй энергоблок Белорусской АЭС. Это позволит сократить потребление природного газа в стране на 5 млрд кубометров в год.

2. В России продолжается замена устаревших уран-графитовых реакторов РБМК на новые ВВЭР-1200.

3. Росатом планирует строительство новых АЭС на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

4. Развивается технология реакторов на быстрых нейтронах – готовится запуск Брест-300, ведется разработка проекта БР-1200.

5. Для северных территорий планируется развитие плавучих АЭС на базе реакторов РИТМ-200.

6. Росатом активно развивает добычу урана, в том числе осваивает новые месторождения.

Вывод: Россия активно наращивает атомные мощности за счет внедрения новых технологий и освоения новых месторождений урана. Это позволит укрепить энергетическую безопасность страны и сократить использование углеводородного топлива.

Источник: https://rutube.ru/video/f974e1e4902d5f15b291ee1c554c9141/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11707 9015
    чужой два часа назад

      Если за счет прибыли газпрома строить вторую очередь азотных удобрений, то эта вторая очередь кому будет принадлежать ?
      Видимо поэтому газпром молчит на предложение.
      Пока только Гретте нужно памятник поставить при жизни, за то что она озеленила энергетику Европпы.

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