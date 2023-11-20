Новости атомной энергетики страны. Борис Марцинкевич
Говорит главный редактор журнала Геоэнергетика Борис Марцинкевич.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. В Белоруссии запущен второй энергоблок Белорусской АЭС. Это позволит сократить потребление природного газа в стране на 5 млрд кубометров в год.
2. В России продолжается замена устаревших уран-графитовых реакторов РБМК на новые ВВЭР-1200.
3. Росатом планирует строительство новых АЭС на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
4. Развивается технология реакторов на быстрых нейтронах – готовится запуск Брест-300, ведется разработка проекта БР-1200.
5. Для северных территорий планируется развитие плавучих АЭС на базе реакторов РИТМ-200.
6. Росатом активно развивает добычу урана, в том числе осваивает новые месторождения.
Вывод: Россия активно наращивает атомные мощности за счет внедрения новых технологий и освоения новых месторождений урана. Это позволит укрепить энергетическую безопасность страны и сократить использование углеводородного топлива.
Если за счет прибыли газпрома строить вторую очередь азотных удобрений, то эта вторая очередь кому будет принадлежать ?
Видимо поэтому газпром молчит на предложение.
Пока только Гретте нужно памятник поставить при жизни, за то что она озеленила энергетику Европпы.