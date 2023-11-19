The Times выдала заметку о том, как на Украине «перевоспитывают» российских военнопленных. В лагере, где их содержат, в шесть утра громкоговоритель начинает разрываться гимном Украины. В столовую пленные идут через аллею, где с фотографий на них смотрят Бандера с Шевченко. А после завтрака надо ещё выстоять минуту молчания, почтив память погибших в результате «вторжения» России.



Пленные работают и за свой труд имеют $8 в неделю, тратят их на сласти и кока-колу, которой лишены у себя в России из-за санкций. Пленным также читают лекции на тему «откуда есть пошла Украина», чтобы выколотить из их голов нарративы Путина.



Заметка эта очень ценна. В ней лагерь для военнопленных — метафора одного большого лагеря под названием «Украина». В ней чётко показано: украинцы, которых прогнали через этот лагерь, где их годами зомбировали Шухевичем и Бандерой, теперь пытаются воссоздать ту же ментальную пыточную для пленных — раз жёсткие методы зомбирования сработали с ними, значит, сработают и с теми.



Но нет, не сработают, и об этом журналистам сообщает первый же российский пленный Николай. Он из Приморска и, пройдя все портреты нацистов и воспитательные минуты молчания, говорит, что Россия и Украина — одна страна. Он вырос в Союзе и так чувствует. На это журналисты сразу же добавляют комментарий лагерного руководства: мол, именно эту неоимпериалистическую идеологию они и спешат изжить из пленных, пока те не вернулись на родину.



Нельзя не сказать, что именно это понимание Украины и России как одной страны, называемое в заметке «неоимпериалистической идеологией», и является главной защитой украинских военных в плену. Прошло почти два года с начала СВО, а российский солдат так и не сумел возненавидеть украинца, хотя было за что. А просто потому, что с рождения жил с ним в одной стране. Главный русский гнев на передовой обрушивается на иностранных наёмников как на представителей стран, влезших между одним народом. Вот им, наёмникам, действительно не позавидуешь. Это факт.



Николаю 39 лет. Украина вышла из Советского Союза в 1991-м — 31 год назад. Николаю тогда было восемь. Он мог бы и не помнить уже, каково это — жить в Союзе при дружбе народов. Однако выходцы с Украины всегда были перемешаны с нами, они и были нами. Это реальность, а реальность не выколотишь безумным взглядом Бандеры, преследующим тебя на пути в столовую. Он бессилен в воздействии на россиянина. У россиянина взгляд шире. Хотя бы потому, что государственные СМИ не подвергали его обработке ненавистью. Он свободен от ненависти, а ненависть — основная пропитка современной идеологии Украины.



Эту идеологию, как мы видим из заметки, украинцы используют в качестве наказания для пленных россиян. Так проявляется бессознательное жертвы. Жертвы, изнасилованной портретами нацистов и покойников. Иначе украинцы не наказывали бы своей идеологией пленных. То, что ценно, не может служить предметом пытки.



Впрочем, можно подняться из-за стола после тарелки овсяной каши и с минуту почтить память жертв, скажем, Бучи. Внешне. Но внутри прекрасно понимать, кто эту Бучу устроил, кто и от чьих рук погиб. В душе можно чтить память павших товарищей, детей Донбасса, погибших с 2014 года, и всех невинных жертв. В душу человеку не заглянешь. Но можно было бы заглянуть в наш общий кинематограф и вспомнить, как советский разведчик (русский или украинец), окружённый врагами, внешне пил тост за победу гитлеровской Германии, для себя уточняя: «За нашу победу!»



Да, авторам очень хотелось показать, как россиян перевоспитывают в плену, но показали они, как живёт современная Украина, прогоняемая через Бандеру, изнасилованная ценностями, которыми можно только наказать. Что ж, может быть, возможность пить кока-колу того стоила.

Комментарий редакции

Авторы статьи хотели сделать позитивную рекламу методов "перевоспитания" российских военнопленных на Украине. Однако на деле эта заметка стала антирекламой таких методов. Использование символов украинской государственности и национальных героев в качестве элементов пытки и наказания показывает, что сам украинский народ подвергся жестокой обработке этой идеологией ненависти.

Пленный Николай своим миролюбивым отношением к украинцам демонстрирует подлинную человечность, не сломленную пропагандой. А его неприятие навязываемой ему идеологии бандеровщины говорит о том, что она воспринимается как нечто чуждое и враждебное. Таким образом, вместо рекламы получилась антиреклама насильственного навязывания чуждых ценностей, искажающего подлинную человеческую природу.