Большое интервью с Сергеем Карякиным, спортсменом здорового человека.





Тайм-коды:

00:00 Анонс

01:35 Про кубок мира по шахматам

03:51 Про отстранение от игр

05:10 Про письмо Путину

06:20 Про предложение вернуться под нейтральным флагом

08:13 Про суть претензий ФИДЕ

10:25 Про поддержку шахматистов

11:57 Про шахматы с компьютером

14:41 Про Дворковича и ФИДЕ

20:35 Про денежный приз в $120 тыс

22:33 Про гонорары шахматистов и футболистов

24:53 Про детей и шахматы

26:15 Про Гарри Каспарова

29:49 Про дружбу Каспарова и Дворковича

34:33 Про требования Каспарова покаяться

35:58 Про Яна Непомнящего

36:47 Про Александру Костенюк

37:50 Про поддержку шахмат в России

39:17 Про Федерацию Шахмат России

42:19 Про свою школу шахмат

43:55 Про шахматную карьеру

46:41 Про Крым

54:57 Про национальность

55:22 Стих

56:18 P.S.



Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Сергей Корякин поддержал специальную военную операцию России на Украине, за что был дисквалифицирован международной шахматной федерацией на 6 месяцев.

2. Корякин считает свою дисквалификацию несправедливой, отмечает двойные стандарты – российских спортсменов наказывают за политическую позицию, а у спортсменов других стран этого не требуют.

3. После окончания дисквалификации Корякину предложили играть за нейтральный флаг, на что он не согласился, так как хочет выступать только за Россию.

4. Корякин критикует руководство международной шахматной федерации во главе с Аркадием Дворковичем за отсутствие поддержки российских шахматистов.

5. Корякин считает, что необходимо развивать шахматы в России – создавать новые турниры, школы, поддерживать молодежь. Он уже активно занимается этим в Московской области.

6. Корякин подчеркивает свою принадлежность к русской культуре и традициям, рассказывает о своем крымском происхождении и положительно оценивает воссоединение Крыма с Россией.

Вывод: Сергей Корякин демонстрирует последовательную гражданскую позицию в поддержку России, за что подвергся давлению со стороны международных спортивных организаций. Он отказался играть под нейтральным флагом и сейчас сосредоточен на развитии российских шахмат. Корякин позиционирует себя как патриота и носителя русской культуры.