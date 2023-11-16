Феминистку, активистку ЛГБТ, "художницу" и "общественную активистку" Александру Скочиленко приговорили к 7 годам колонии общего режима за подмену ценников в питерских магазинах агитацией направленной на дискредитацию ВС РФ. Так как тут имела место не только болтовня, но и активная деятельность за пределами кухни, то вкатили по полной. Либеральная общественность негодует, как так…

При этом распространяемая агитация была получена Скочиленко от неких неустановленных лиц.

По факту, в сухом остатке занималась вражеской пропагандой в условиях войны. В годы ВОВ могли и под расстрельную статью отправить. В либеральной России будущего дали семерку.

Трудно не вспоминить советскую классику относительно таких персонажей.

Комментарий редакции

1. Александра Скочиленко была приговорена к 7 годам колонии за распространение антивоенных листовок, замаскированных под ценники в магазине.

2. Сама Скочиленко считает себя пацифисткой и не видит в своих действиях ничего противозаконного или опасного для общества. Она полагает, что значимость ее акции была сильно преувеличена следствием.

3. Либеральные правозащитники и общественные деятели в целом оценивают приговор как несправедливый и чрезмерно жестокий, указывая, что средний срок за убийство в России – 6 лет. Приговор воспринимается ими как устрашение инакомыслящих.

4. Власти и патриотически настроенная часть населения, напротив, считают действия Скочиленко опасной пропагандой, направленной против государства и армии. С их точки зрения, жесткий приговор оправдан.

5. Дело Скочиленко вызвало широкий общественный резонанс и дискуссии о границах свободы слова в условиях войны с Западом.

Несколько советов гражданам, как избежать вовлечения во вражескую пропаганду в военное время:

1. Проверяйте источники информации. Ориентируйтесь на проверенные СМИ, официальные источники. Будьте осторожны с анонимными каналами и сомнительными ресурсами.

2. Критически анализируйте информацию. Задавайтесь вопросами – какая цель у тех, кто распространяет эту информацию? Кому это выгодно? Есть ли доказательства?

3. Оценивайте информацию с разных сторон. Читайте и смотрите материалы из разных источников, представляющих разные точки зрения. Делайте осознанный выбор.

4. Не распространяйте непроверенную информацию дальше, особенно ту, что вызывает сильные эмоции. Это может быть частью пропагандистской кампании.

5. Доверяйте фактам больше, чем мнениям. Мнения могут быть предвзятыми, а факты говорят сами за себя.

6. Будьте внимательны к манипулятивным приёмам в информации – обобщениям, эмоциональным образам, домыслам. Опирайтесь на разумный критический анализ.

7. Ищите правду и составляйте собственное мнение, основанное на фактах. Но выражайте его осознанно и ответственно, не поддавайтесь радикализации.

8. Помните, что любые ваши благие желания, могут быть использованы врагом во вред стране, не поддавайтесь на провокации.