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Мирослав Морозов. Юго-западный морской оборонительный район КБФ в боях за Восточную Пруссию

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Продолжаем публиковать записи выступлений с военно-исторического фестиваля "Кёнигсберг — наш!", прошедшего в Калининграде. Кандидат исторических наук Мирослав Морозов выступил с лекцией о Юго-западном морском оборонительном районе КБФ в боях за Восточную Пруссию.

Организатор фестиваля: Калининградское отделение Российского военно-исторического общества:

https://vk.com/rvio39
https://t.me/rviokldrf

Комментарий редакции

Выводы по лекции о действиях Балтийского флота в Восточно-Прусской операции:

1. Изначально Балтийский флот не привлекался к планированию и проведению Восточно-Прусской операции. Флоту не ставились задачи по поддержке наступления сухопутных войск.

2. Только в марте 1945 года был создан Юго-Западный морской оборонительный район Балтийского флота для действий в южной части Балтики. До этого основные силы флота базировались в районе Таллина и Северного побережья.

3. Из-за задержки с захватом морских портов и их разминированием развертывание сил флота в южной Балтике шло медленно. К началу апреля основу сил составляли торпедные катера, доставленные по железной дороге.

4. Торпедные катера добились некоторых успехов, действуя из баз в Кранце и Нойфарвассере, потопив несколько кораблей противника.

5. Десант на косу Фрише-Нерунг 25-26 апреля в целом удался, но с большими потерями из-за ошибок в навигации и взаимодействии.

6. В целом действия Балтийского флота способствовали успеху Земландской операции, но не смогли оказать существенное влияние на ход всей Восточно-Прусской операции.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qb6PkwYi6nY
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