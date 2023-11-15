В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Военная ситуация на Украине. Обсуждались боевые действия в районе Авдеевки и Купянска. Отмечалось, что российские войска медленно продвигаются вперед, несмотря на сопротивление украинских войск. Также говорилось о боях на левом берегу Днепра в районе Херсона и о больших потерях украинских войск при попытках форсировать реку.

2. Положение на Западе в отношении поддержки Украины. Обсуждалось сокращение финансирования Украины со стороны США. Отмечалось, что в Конгрессе США растет оппозиция дальнейшей поддержке Украины. Также говорилось о проблемах с введением новых антироссийских санкций в ЕС.

3. Протестные настроения на Украине. Упоминались антивоенные протесты в ряде украинских городов. Высказывалось предположение, что эти протесты могли быть согласованы с властями Украины или западными структурами.

4. Переброска западных наемников с Украины в Израиль для участия в конфликте с ХАМАС.

5. Массовый отъезд гражданских лиц с Украины в Россию и Европу.

В целом в беседе обсуждается тяжелая ситуация для Украины на фронте и ослабление поддержки Запада. Делается вывод о неизбежном военном поражении Украины в конфликте с Россией.