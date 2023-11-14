Внутренние причины кожных заболеваний | Какие функции выполняет кожа человека
Комментарий редакции
Видео посвящено функциям кожи и их важности для понимания психосоматики кожных заболеваний.
Основные тезисы:
1. Защитная функция – кожа защищает организм от внешней среды.
2. Выделительная функция – через кожу выводятся токсины и соли.
3. Терморегуляторная функция – кожа участвует в поддержании постоянной температуры тела.
4. Рецепторная функция – в коже много рецепторов, она участвует в восприятии.
5. Газообмен – через кожу происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа.
6. Обмен веществ – в коже образуется витамин D.
7. Энергетическая функция – подкожный жировой слой является резервом энергии.
8. Питательная функция – через подкожный слой поступает питание.
9. Эндокринная функция – участие в выработке половых гормонов.
10. Иммунная функция – кожа участвует в иммунной защите.
Вывод: Кожа выполняет множество важнейших функций для поддержания гомеостаза и здоровья организма. Понимание этих функций важно для изучения психосоматических причин кожных заболеваний.