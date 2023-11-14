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Внутренние причины кожных заболеваний | Какие функции выполняет кожа человека

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Комментарий редакции

Видео посвящено функциям кожи и их важности для понимания психосоматики кожных заболеваний.

Основные тезисы:

1. Защитная функция – кожа защищает организм от внешней среды.

2. Выделительная функция – через кожу выводятся токсины и соли.

3. Терморегуляторная функция – кожа участвует в поддержании постоянной температуры тела.

4. Рецепторная функция – в коже много рецепторов, она участвует в восприятии.

5. Газообмен – через кожу происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа.

6. Обмен веществ – в коже образуется витамин D.

7. Энергетическая функция – подкожный жировой слой является резервом энергии.

8. Питательная функция – через подкожный слой поступает питание.

9. Эндокринная функция – участие в выработке половых гормонов.

10. Иммунная функция – кожа участвует в иммунной защите.

Вывод: Кожа выполняет множество важнейших функций для поддержания гомеостаза и здоровья организма. Понимание этих функций важно для изучения психосоматических причин кожных заболеваний.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JTMA9d6fAVc
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