Если мы едем в поезде, то лучи света, падающие от солнца в окна первого и последнего вагона параллельны. Параллельны даже лучи света, падающие на полюса земли. Потому что в масштабе модели солнце это шарик полтора миллиметра, который светит и притягивает пылинку земли две сотых миллиметра на расстоянии метр сорок. Обычная геометрия Евклида выполняется для оптической точки, для условий, когда лучи света от источника света параллельны на всем протяжении пространства Евклида.

Тот же принцип справедлив для гравитации в этом пространстве.

Если мы крутимся на карусели, то наше тело и булка хлеба в пакете притягиваются к стенкам карусели, а между собой нет. Если скорость вращение постоянна, то можно найти ускорение притяжения тел к карусели. Карусель может быть обратной, когда притягивает не стенки, а ось, ось вихря. В этом вихре ось несёт свою инерцию через массы стенок движения. Траектория Евклида, стенка карусели проходит по телам вращения, звёздам и планетам, они притягивают к себе другие массы. Однако малые массы на любом расстоянии между собой не притягиваются, позиционно находясь вне карусели Евклида, системы космического движения. Они могут притягиваться, причём одновременно, только к космическому телу. Космической каруселью обусловлено распределение масс планет и их расстояний от звезды, отсутствие притяжения тел к друг другу на планетах, и пространственные парадоксы спутников планет. Галактика изначально вихрь космического газа, а окончательно звёздная карусель, вихрь с пылинками звёз, пространством и гравитацией - свойствами этой карусели.