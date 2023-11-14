В Омске облили оранжевой краской фигуру Колчака (установлена в 2002 году у ресторана) и дописали "Палач".

К годовщине освобождению Омска от Колчака, не иначе.

Напомню, что согласно выводам военной прокуратуры РФ Колчак является военным преступником.



14 ноября — день освобождения Омска от колчаковщины

14 ноября 1919 года в ходе Омской операции РККА 27-я стрелковая дивизия 5-й армии (командующий – М. Н. Тухачевский) с ходу форсировала замёрзшую реку Иртыш и заняла Омск. 30-тысячный омский гарнизон белой армии А. В. Колчака сдался без боя.

Наступление Красной Армии началось 4 ноября после окончания успешной для неё Петропавловской операции. Белые войска были сосредоточены для обороны Омска вдоль Иртыша. 5-я армия РККА наступала вдоль Транссиба, а 3-я армия вдоль железной дороги Ишим — Омск.

Одновременно 59-я стрелковая дивизия и 13-я кавалерийская дивизия красных развернули наступление на Кокчетав и Атбасар против войск А. И. Дутова. Из-за ледохода на Иртыше, делавшего переправу через реку невозможной, белое командование рассматривало возможность поворота отступающей на восток армии на юг, с целью отвести её затем на Алтай.

10 ноября начался сильный мороз, Иртыш стал и стала возможна переправа через него. Командованием белых было решено закончить спешно эвакуацию, уничтожить все военные запасы в Омске и отводить армии на восток; собрать резервы на линии Татарска или на линии Томск-Новониколаевск, чтобы там дать новое сражение всеми силами, включая 1-ю армию Пепеляева, отведённую ранее в тыл.

13 ноября из Омска выехали пять поездов, составлявших личный штаб Верховного Правителя адмирала Колчака, один из них с золотым запасом. Назначенный 4 ноября главнокомандующим К. В. Сахаров со своим штабом выехал из Омска на восток 14 ноября.

В ночь с 13 на 14 ноября 1919 года 242-й Волжский стрелковый полк РККА скрытно переправился по льду на восточный берег Иртыша, красноармейцы без единого выстрела заняли станцию Омск, здания вокзала и к утру разоружили 7 тыс. белых солдат и офицеров, находившихся в эшелонах. Утром 14 ноября ими был взят в плен белогвардейский генерал Римский-Корсаков, прибывший на место службы.

Взятие Омска было настолько неожиданным, что колчаковские учреждения были захвачены при нормальном режиме работы.

Советские войска почти не встречая сопротивления подошли к Омску и 15 ноября без боя заняли город. 2-я и 3-я армия белых отступили к Новониколаевску и Томску.

Благодаря успешно проведённой операции войска РККА заняли богатые хлебом районы Сибири и получили возможность дальнейшего наступления против войск Колчака.

С этого момента в Омске прочно установилась Советская власть. 27-я стрелковая дивизия РККА была отмечена революционным Красным знаменем и получила почётное наименование Омской. Тысячи бойцов и командиров Красной Армии отличились в боях за наш город. По данным исследований, жертв колчаковского правления в Сибири было больше 75 тысяч человек.

В сквере Борцов Революции захоронены останки 120 бойцов Красной Армии, заключенных в колчаковскую тюрьму и расстрелянных за день до бегства адмирала из Омска.

В нынешнее время Забайкальская военная прокуратура и Забайкальский военный окружной суд отказались, как известно, признать адмирала жертвой политических репрессий.

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Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

- 14 ноября 1919 года Красная армия освободила Омск от войск адмирала Колчака, что положило конец колчаковскому режиму в этом городе.

- Благодаря успешной Омской операции РККА смогла занять важные хлебородные районы Сибири и продолжить наступление на восток.

- Взятие Омска произошло внезапно и практически без сопротивления со стороны белогвардейцев, что позволило захватить колчаковские учреждения в полной неприкосновенности.

- Колчаковский режим в Сибири характеризовался массовым террором – только в Омске было казнено около 120 бойцов Красной армии.

- 14 ноября считается днём окончательного установления Советской власти в Омске.

- Современные российские суды отказались признать Колчака жертвой политических репрессий, несмотря на недавние попытки реабилитировать его образ.