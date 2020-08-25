Новости Украины и Новороссии 25 августа 2020

Первый украинский президент, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук рассказал об условиях возобновления подачи воды в российский Крым. Об этом сообщает “Украинское радио”.

Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы с водой, заявил Кравчук. По его словам, это возможно, поскольку в крыму живут украинцы.

Кравчук заметил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова. Промышленные предприятия и военные базы, расположенные на полуострове, воду не получат.

Российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к Симферополю 10 августа. Трубопровод соединил Тайганское и Симферопольское водохранилище.

Крым находится в водной блокаде со стороны властей Украины. Большая часть водохранилищ полуострова обмелела в начале года из-за сильнейшей засухи. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле заявил, что угрозы дефицита воды для большинства районов полуострова нет.