Новости Украины и Новороссии 25 августа 2020
- 10:29 Кравчук назвал условия возобновления Украиной подачи воды в российский Крым.
- 09:35 «Шабаш с российским привкусом»: Зе-концерт на «День незалежности» разгневал неонацистов (ВИДЕО).
- 08:33 О двойном гражданстве, олигархах, Беларуси, первая пятерка Партии Шария.
- 07:51 Взрыв в учебном танковом центре ВСУ — один военный погиб, еще двое ранены.
- 04:00 Ко дню незалежности: в Крыму рассказали об огромном позоре Украины.
- 02:30 Долой из Минска: Кравчука понесло, ему уже и Зеленский не указ.
- Вчера 23:01 Нацисты требуют от генпрокурора Украины отпустить подозреваемых в резонансном убийстве (ФОТО).
Кравчук назвал условия возобновления Украиной подачи воды в российский Крым
Первый украинский президент, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук рассказал об условиях возобновления подачи воды в российский Крым. Об этом сообщает “Украинское радио”.
Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы с водой, заявил Кравчук. По его словам, это возможно, поскольку в крыму живут украинцы.
Кравчук заметил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова. Промышленные предприятия и военные базы, расположенные на полуострове, воду не получат.
Российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к Симферополю 10 августа. Трубопровод соединил Тайганское и Симферопольское водохранилище.
Крым находится в водной блокаде со стороны властей Украины. Большая часть водохранилищ полуострова обмелела в начале года из-за сильнейшей засухи. Глава Крыма Сергей Аксенов в июле заявил, что угрозы дефицита воды для большинства районов полуострова нет.
Светлана Акульшина
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«Шабаш с российским привкусом»: Зе-концерт на «День незалежности» разгневал неонацистов (ВИДЕО)
Критики украинского президента Владимира Зеленского не скрывают своего возмущения после вчерашнего концерта на Софийской площади в честь «Дня незалежности».
После выступления Зеленского на сцену вышли известные украинские артисты — Верка Сердючка, Потап, Братья Гадюкины, Павел Зибров и другие.
Выступления проходили в формате попурри — музыканты исполняли отрывки из популярных украинских песен по очереди. Параллельно на сцене шли акробатические номера.
Песни звучали совершенно разных жанров и на двух языках — включая такие как «Не пара» или «Шлепки», то есть откровенно развлекательные и попсовые.
Организаторы концерта решили отойти от формата постоянной скорби или милитаризма и попытались перевести «День незалежности» в более позитивный, массовый формат, что вызвало раздражение у украинских «патрiотив».
«У вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка»
Экс-президент Петр Порошенко отпустил шпильку в адрес Зеленского, упрекнув главу государства в том, что он проводит концерты вместо парадов.
«Я понимаю, что у вагона Сердючки ему комфортнее, чем у танка. Не так страшно. Вы поняли, о ком я? Он не понимает значения парада ни для самих военных, ни для общества. Потому сильные мы не только броней, но и духом победы».
Экс-заключённый «режиссер» Олег Сенцов назвал концерт «попсовым шабашем с российским привкусом».
«Шлепали ушлепки по Софийской площади. То, что там произошло, очень хорошо показывает, что происходит в голове президента, его окружения и их сторонников.
Попсовый шабаш с российским привкусом, обещания провести парад Победы над врагом, при отсутствии понимания как это может произойти, даже если режим тишины продержится сотни лет.
Как же хорошо, что рядом с этим фальшивым миром, существует настоящий, где люди, которые знают цену словам и действиям, идут спокойными колоннами в камуфлированной одежде, а люди на улицах говорят им: „Спасибо!“»
«Как же надо было накуриться, или какого уровня должна быть шизофрения, чтобы из дня независимости Украины сделать шлепки, голые попки и топтание по государственному флагу.
Шабаш. День независимости по-зеленски. Как же надо ненавидеть Украину и все украинское», — возмущается на своей странице в соцсети нардеп от порошенковской «Евросолидарности» София Федына.
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О двойном гражданстве, олигархах, Беларуси, первая пятерка Партии Шария
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Взрыв в учебном танковом центре ВСУ — один военный погиб, еще двое ранены
На территории 169-го военного учебного центра «Десна» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины 24 августа произошел взрыв.
Как говорится в сообщении пресс-службы полигона в Facebook, он прогремел в одном из общежитий. В результате взрыва один военный погиб, еще двое получили травмы.
В сообщении отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло около 17:30, во внеслужебное время. Оно стало результатом личной невнимательности и пренебрежения мерами безопасности военнослужащих.
Также сообщается, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им была оказана медицинская помощь. На месте взрыва работает следственная группа Нацполиции Украины.
169-й учебный центр «Десна» (В/Ч А 0665) расположен в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области. Он был основан в 1959 году как 48-я учебная танковая дивизия. С распадом Советского Союза учебный центр вошел в состав Вооруженных сил Украины.
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Ко дню незалежности: в Крыму рассказали об огромном позоре Украины
Русская община Крыма: говоря на весь мир о своей независимости, Украина фактически превратилась в колонию США.
В редакцию «Русской Весны» поступило заявление РОО «Русская община Крыма» в связи с 29-й годовщиной провозглашения независимости Украины.
Отмечая День независимости Украины, украинские власти снова повторяют политическую мантру о том, что основным оппонентом независимости Украины является Россия. При этом, говоря на весь мир о своей независимости, Украина фактически превратилась в колонию США. Соответствующий курс был выбран «евромайданной» украинской властью при президенте Петре Порошенко.
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский продолжает усиливать зависимость Украины от Соединённых Штатов Америки.
В связи с вышеизложенным, Русская община Крыма заявляет:
Украинская ССР до провозглашения независимости Украины имела государственность в составе Советского Союза. Именно благодаря развитию УССР в составе СССР сформировалась территория современной Украины. Она формировалась во многом вопреки интересам РСФСР, в состав которой после распада Российской империи не вошли Донбасс и значительная часть области войска Донского, Новороссия и другие стратегически важные территории бывшей Российской империи, которые на протяжении столетий развивались в составе российского государства.
В рамках Советского Союза, благодаря колоссальным усилиям руководства СССР, в состав Украинской ССР вошли часть Бессарабии, Волынь, Галичина, Северная Буковина, Закарпатье, веками находившиеся в составе других государств.
Речь Посполитая, Австро-Венгрия, Румыния исторически выступали в роли колонизаторов этих земель. Все утверждения современной украинской и западной пропаганды о некоей колонизации Украины Россией являются историческим мифом. Вопиющим примером нарушения интересов РСФСР для расширения территории УССР стала незаконная передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.
В составе СССР был заложен промышленный потенциал современной Украины. В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире по показателям распределения ВВП на душу населения. Страна экономически превосходила Польшу и Белоруссию. Сегодня, 29 лет спустя после обретения независимости, Украина по аналогичным показателям занимает 111-е место в мире и предпоследнее место в Европе.
С 1991 по 2020 годы население Украины сократилось почти на 15 миллионов человек. Депопуляция Украины началась сразу после провозглашения ею независимости в 1991 году.
После «евромайданного» государственного переворота Украина находится под внешним управлением США. Страна подсажена «на иглу» внешних займов. В 2020 году внешний государственный долг Украины увеличится до 93% ВВП страны. Соединённые Штаты Америки и государства Евросоюза заставляют Украину продавать последние ликвидные активы, наиболее ценным из которых является земля.
Украина, как колония, интересна США, прежде всего, как антироссийский плацдарм, как инструмент развязывания военных действий одного братского народа против другого. Данный политический курс проводится нынешним руководством Украины под диктовку заокеанских кураторов. Действуя по принципу «разделяй и властвуй», США развязывают гражданские войны по всему миру. Эта политика осуществляется руками прозападных временщиков, обманывающих украинский народ. Именно они являются врагами независимости Украины, которые подрывают основы ее государственности.
Но многовековые культурные, духовные, политические и социально-экономические связи Украины с Россией этим личностям разрушить не удастся. Исторически настоящим героем Украины являлся Богдан Хмельницкий, а не такие личности, как Мазепа, Бандера, Шухевич и их современные последователи.
Русофобская политика правонационалистической, прозападной политической верхушки на Украине обречена на провал. Русский и украинский народы были и всегда будут братскими народами. Будущее Украины — в союзе с Россией!
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Президиум Русской общины Крыма, 24.08.2020 г.
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Долой из Минска: Кравчука понесло, ему уже и Зеленский не указ
Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник иронично прокомментировал:
«Уже и Зеленский сказал, что Минск как переговорную площадку менять преждевременно, но Кравчука было не унять!
В интервью спецагенту Гордону Леонид Кравчук снова ударился в рассуждения о том, куда съезжать Минским переговорам из Минска, если что…
В версии Кравчука это может быть Швеция, Швейцария и Финляндия. О Казахстане и Азербайджане экс-президент предпочёл забыть, хоть они свои площадки и предлагали. А мотив Кравчук выдвинул такой:
“Я знаю, что президент (Белоруссии Александр — прим. РВ) Лукашенко обратился к президенту (России Владимиру — прим. РВ) Путину за помощью, но помощь какая? — военная. Тогда переговорам по Донбассу там делать нечего”.
При этом, Кравчука ничуть не смутило, что Зеленский уже опроверг его ранее сказанные слова и заявил: «Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно особенно сейчас это делать».
Похоже, что Зеленский чувствует свою вину за «советы Лукашенко» и пытается быть лояльным в выражениях, но Кравчука уже было не унять.
Для него слова Стокгольм, Женева, Хельсинки звучат как музыка. Не то что Минск, Минск, Минск!
На деле же, переговоры в Контактной группе уже пятый месяц проводятся в формате видеоконференций и явно какое-то время ещё проводиться будут. Потому и необходимости поднимать тему смены места переговоров просто нет. А если и возникнет, то решаться будет консенсусом всех сторон переговоров, а не представителем Киева в отдельности», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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Нацисты требуют от генпрокурора Украины отпустить подозреваемых в резонансном убийстве (ФОТО)
Возле Офиса генерального прокурора Украины в Киеве собрались радикалы. Они требуют, чтобы правоохранители освободили всех подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Нацполиция.
Участники акции отметили, что находятся под ОГП на улице Резницкой и собираются остаться там на ночь. При этом правоохранители насчитали около 50 участников митинга.
«В настоящее время большая часть участников акции покинула место проведения массового мероприятия. Однако напротив входа в здание ОГП, через дорогу, протестующие установили три имитационные палатки, возле которых, на данное время, находятся 25 человек разной возрастной группы и, предварительно, они намерены остаться на месте до утра 25 августа», — сообщили в полиции
Завтра, 25 августа, в Шевченковском суде Киева в 13:00 должно состояться заседание, на котором судья будет решать судьбу Андрея Антоненко.
Радикалы надеются, что «Риффмастера» отпустят из-под стражи, и именно этим аргументируют продление акции до вторника.
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старый хрыч Кравчук решил торгонуть водой для Крыма,вовремя ,иначе там весь канал разрушился ,Азов загнил от притока воды-пей хоть залейся сам .Военные провели 60 км водопровода в Крым.
Кравчук сегодня НИКТО….))
когда назначили ,поняла ,что Минские Соглашения отработали свое,но будут изображать деятельность для поверивших
Они изначально были ФИКЦИЯ.
Это мероприятия для плебса и журнаШ-люх.
Украину уверенно зачищают от ХОХЛОВ уже и до Беларуси руки дошли и зачистят и от хохлов и от литвинов.
Россиию от Навальнышей.
Уже не стесняясь в открытую.
ну этих поскребышей и обженно-опущенных не перезачистить-там еще поляки,румыны ,мадьяры всякие.И главное -кто Чистильщик,если жидосакс ,то это холокост славян.
Ну вроде нет концлагерей.
Какой холокост?
Все счастливы и свободны.
Одни от этого скачут а другие НЕТ.
И славяне они или литвины или татары какая разница?
так технологии батенька совершенствуются и достигли вершины,когда ограждения и стены не нужны ,все в головах-сами самоубиваются,сами разбирают по кирпичику свои заводы,сами отдают свои земли и при этом счастливы ,что ничего из этого не достанется русским.(см.сегодняшнюю РБ ,большинство уже готово).
Этим технологиям тысячелетия ))
https://pandoraopen.ru/2020-04-21/teoriya-obmana-ili-stada-dolzhny-idti-rovno/
Не отработали, так как надо соблюсти морду лица в ООНе.
кому?
Тем, там , кто их принял в качестве резолюции – СБ ООН , причём единогласно !
ООН тоже контора фейковая.
Когда надо их посылают СМЕЛО….
Просто ОГРОМАДНАЯ кормушка для чиновников
И где Хозяева всех этих фейковых контор,куда стремятся не принятые-ООН.Гринпис,ВТО,СУДЫ,ВОЗ,ВАДА…