Поиск Штатами «свободных» боеприпасов для хохла осложняется одним интересным моментом
Поиск Штатами «свободных» боеприпасов для хохла осложняется одним интересным моментом. Все страны, имеющие развитое боеприпасное производство на сегодня, по интересному совпадению, являются либо партнерами России, либо поддерживают с ней нормальные рабочие отношения, порча которых обойдется куда дороже выручки даже за миллион снарядов. Начиная с Южной Кореи, которой не хочется ни терять российский газ, ни размышлять о том, что может появиться у КНДР в случае продажи снарядов Украине, и заканчивая Египтом. В итоге в большинстве случаев сделки с такими странами ограничиваются или разовыми не очень крупными партиями, или вовсе забалтываются, уходя куда-то в отдаленную перспективу. Это, так сказать, прямая иллюстрация того, насколько сложно иной раз перевести вроде бы имеющиеся деньги в конкретно необходимые здесь и сейчас материальные блага – если их обладатели имеют свои резоны против такого бизнеса.
Нет, считать, что они так и не найдут снаряды, не стоит. Где-то развернут сами, что-то сделает Европа, что-то в итоге они купят, но в целом мы наблюдаем уязвимость системы, где нужное тебе оружие ты не производишь сам, а должен у кого-то получать. В конечном счете это еще и вопрос времени – на решение проблемы нужны, очевидно, годы, а есть ли они даже не у Штатов, а у хохла?
Комментарий редакции
1. США испытывают трудности с поиском поставщиков боеприпасов для Украины, так как большинство стран с развитым боеприпасным производством являются партнерами России или поддерживают с ней рабочие отношения.
2. Из-за этого сделки либо ограничиваются небольшими партиями, либо вовсе срываются. Это иллюстрирует сложность конвертации денег в необходимые материальные ресурсы, если их поставщики не заинтересованы в таком бизнесе.
3. В итоге США с большой вероятностью все же найдут поставщиков, но это займет много времени. А время может быть критичным фактором как для США, так и для Украины.
4. Ситуация демонстрирует уязвимость системы, в которой страна не производит необходимое ей оружие самостоятельно, а вынуждена получать его извне.
Здесь уместно высказывание Александра Сергеевича Пушкина:
"Все мое",- сказало злато;
"Все мое",- сказал булат.
"Все куплю",- сказало злато;
"Все возьму",- сказал булат."
Деньги – это хорошо, но без материального производства они вдруг могут оцениваться не дороже фантиков. Похоже, США, увлекшись финансовыми спекуляциями, забыли о важности реального сектора экономики, производящего материальные блага.