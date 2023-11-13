Поиск Штатами «свободных» боеприпасов для хохла осложняется одним интересным моментом. Все страны, имеющие развитое боеприпасное производство на сегодня, по интересному совпадению, являются либо партнерами России, либо поддерживают с ней нормальные рабочие отношения, порча которых обойдется куда дороже выручки даже за миллион снарядов. Начиная с Южной Кореи, которой не хочется ни терять российский газ, ни размышлять о том, что может появиться у КНДР в случае продажи снарядов Украине, и заканчивая Египтом. В итоге в большинстве случаев сделки с такими странами ограничиваются или разовыми не очень крупными партиями, или вовсе забалтываются, уходя куда-то в отдаленную перспективу. Это, так сказать, прямая иллюстрация того, насколько сложно иной раз перевести вроде бы имеющиеся деньги в конкретно необходимые здесь и сейчас материальные блага – если их обладатели имеют свои резоны против такого бизнеса.

Нет, считать, что они так и не найдут снаряды, не стоит. Где-то развернут сами, что-то сделает Европа, что-то в итоге они купят, но в целом мы наблюдаем уязвимость системы, где нужное тебе оружие ты не производишь сам, а должен у кого-то получать. В конечном счете это еще и вопрос времени – на решение проблемы нужны, очевидно, годы, а есть ли они даже не у Штатов, а у хохла?

Комментарий редакции

1. США испытывают трудности с поиском поставщиков боеприпасов для Украины, так как большинство стран с развитым боеприпасным производством являются партнерами России или поддерживают с ней рабочие отношения.

2. Из-за этого сделки либо ограничиваются небольшими партиями, либо вовсе срываются. Это иллюстрирует сложность конвертации денег в необходимые материальные ресурсы, если их поставщики не заинтересованы в таком бизнесе.

3. В итоге США с большой вероятностью все же найдут поставщиков, но это займет много времени. А время может быть критичным фактором как для США, так и для Украины.

4. Ситуация демонстрирует уязвимость системы, в которой страна не производит необходимое ей оружие самостоятельно, а вынуждена получать его извне.

Здесь уместно высказывание Александра Сергеевича Пушкина:

"Все мое",- сказало злато;

"Все мое",- сказал булат.

"Все куплю",- сказало злато;

"Все возьму",- сказал булат."

Деньги – это хорошо, но без материального производства они вдруг могут оцениваться не дороже фантиков. Похоже, США, увлекшись финансовыми спекуляциями, забыли о важности реального сектора экономики, производящего материальные блага.