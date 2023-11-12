Взлетаем! Для чего построен новейший Ил-96-400М
Новейший широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил свой первый полёт. Сегодня в мире есть только три корпорации способные производить такие машины – Boeing, Airbus и наша ОАК. Куда полетит новый Ил и какое будущее его ждёт, почему не состоялся наш проект с Китаем и для чего решено превратить самолёт в настоящий летающий бункер? Об этом и о новых историях спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.
Комментарий редакции
Основные тезисы выпуска:
1. Состоялся первый полет нового российского широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М. Это свидетельствует о сохранении компетенций в авиастроении в России.
2. Ил-96-400М обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей моделью Ил-96: большей вместимостью, обновленным навигационным оборудованием, экипаж из 2 человек.
3. Массовое производство Ил-96-400М маловероятно из-за высокой стоимости эксплуатации 4-двигательного самолета. Возможно создание нового самолета с 2 двигателями.
4. Ил-96-400М будет использоваться как самолет судного дня для обеспечения управления страной в критических ситуациях.
5. Рассказаны истории о врачах, оказавших медицинскую помощь пассажирам в полете и поезде.
Вывод:
В видео сообщается о достижениях российского авиапрома и героизме простых людей. Несмотря на трудности, Россия продолжает разрабатывать новую авиационную технику и сохраняет высокий уровень человеческого потенциала.
Я так понял что все “байкалы” по ***де пошли. Кроме старой советской школы новой создать не получилось