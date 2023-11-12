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Взлетаем! Для чего построен новейший Ил-96-400М

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Новейший широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил свой первый полёт. Сегодня в мире есть только три корпорации способные производить такие машины – Boeing, Airbus и наша ОАК. Куда полетит новый Ил и какое будущее его ждёт, почему не состоялся наш проект с Китаем и для чего решено превратить самолёт в настоящий летающий бункер? Об этом и о новых историях спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные тезисы выпуска:

1. Состоялся первый полет нового российского широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М. Это свидетельствует о сохранении компетенций в авиастроении в России.

2. Ил-96-400М обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей моделью Ил-96: большей вместимостью, обновленным навигационным оборудованием, экипаж из 2 человек.

3. Массовое производство Ил-96-400М маловероятно из-за высокой стоимости эксплуатации 4-двигательного самолета. Возможно создание нового самолета с 2 двигателями.

4. Ил-96-400М будет использоваться как самолет судного дня для обеспечения управления страной в критических ситуациях.

5. Рассказаны истории о врачах, оказавших медицинскую помощь пассажирам в полете и поезде.

Вывод:

В видео сообщается о достижениях российского авиапрома и героизме простых людей. Несмотря на трудности, Россия продолжает разрабатывать новую авиационную технику и сохраняет высокий уровень человеческого потенциала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XvczNgQVW4M
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11676 8984
    чужой 12 мин. назад

      Я так понял что все “байкалы” по ***де пошли. Кроме старой советской школы новой создать не получилось

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