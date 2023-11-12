Комментарий редакции

Новейший широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт Ил-96-400М совершил свой первый полёт. Сегодня в мире есть только три корпорации способные производить такие машины – Boeing, Airbus и наша ОАК. Куда полетит новый Ил и какое будущее его ждёт, почему не состоялся наш проект с Китаем и для чего решено превратить самолёт в настоящий летающий бункер? Об этом и о новых историях спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

Основные тезисы выпуска:

1. Состоялся первый полет нового российского широкофюзеляжного пассажирского самолета Ил-96-400М. Это свидетельствует о сохранении компетенций в авиастроении в России.

2. Ил-96-400М обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей моделью Ил-96: большей вместимостью, обновленным навигационным оборудованием, экипаж из 2 человек.

3. Массовое производство Ил-96-400М маловероятно из-за высокой стоимости эксплуатации 4-двигательного самолета. Возможно создание нового самолета с 2 двигателями.

4. Ил-96-400М будет использоваться как самолет судного дня для обеспечения управления страной в критических ситуациях.

5. Рассказаны истории о врачах, оказавших медицинскую помощь пассажирам в полете и поезде.

Вывод:

В видео сообщается о достижениях российского авиапрома и героизме простых людей. Несмотря на трудности, Россия продолжает разрабатывать новую авиационную технику и сохраняет высокий уровень человеческого потенциала.