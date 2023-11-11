Люди, глядя на происходящее в войнах, пытаются гадать, какое оружие устарело и чем будет заменено, какие системы управления и связи понадобятся в войнах завтрашнего дня, но это все в основном вторичные вопросы. Первичным и главным остается вопрос организации армии, и от ответа на него зависит очень многое. Если отвечать на вопрос, что именно действительно устарело и оказалось непригодным по промежуточным выводам из хода войн на Украине и на Ближнем Востоке, то ответом будет «концепция небольшой профессиональной армии». Такая армия, которую много лет строили очень многие страны, включая и нашу, оказалась непригодной ни для действительно крупного «противоповстанческого» конфликта, как в случае Израиля с его противниками, так и тем более, для войны с регулярной армией сопоставимого уровня, как в случае российской операции на Украине.

И надо понимать, что когда мы говорим о «большой армии», речь идет именно о линейных подразделениях и частях. Взводов, рот, батальонов должно быть достаточно для того, чтобы проводить операции не собирая незнакомые друг с другом «сборные солянки» из разных частей и соединений, а их штат – достаточным для того, чтобы выдерживать длительные бои с потерями, и иметь возможность выделять людей на дополнительные и второстепенные задачи – охранение, блок-посты и так далее, что может съесть изрядное количество бойцов, и тем больше, чем обширнее фронт.

Это было не так страшно в войнах против иррегулярного противника, где на блок-постах могла стоять основная часть контингента, пока относительно небольшие по численности «маневренные силы» проводили операции в разных местах по мере надобности. В ситуации когда действия противника требуют иметь достаточное количество сил везде, требования к этим «маневренным силам» резко возрастают – их нужно много, иначе образуются пустоты, которыми противник сможет воспользоваться.

Необходимость иметь достаточные силы означает и потребности в личном составе, которые нужно обеспечивать призывом, и соответствующие количества техники: для танков ценой в 10 миллионов долларов за единицу в таких условиях места нет – их нужны многие тысячи в строю и еще больше на хранении.

Для нас это пересмотр подходов – в конечном счете осознание возможной необходимости вести масштабную войну было всегда, благодаря нему сохранили и запасы техники с боеприпасами, и промышленные мощности.

Но это для нас. Для Запада это фундаментальный слом. Компактные кадровые вооруженные силы на сверхдорогой технике там давно стали частью национального мифа, а когда реальность начинает противоречить мифу, случаются проблемы.

Комментарий редакции

Выводы:

1. Концепция небольшой профессиональной армии оказалась непригодной для крупных военных конфликтов.

2. Необходим переход к массовой мобилизационной армии с большим количеством линейных подразделений.

3. Требуются значительные людские ресурсы, обеспечиваемые призывом, и большое количество недорогой техники.

4. Для России это пересмотр подходов, но сохранены запасы и производственные мощности.

5. Для Запада – слом прежней концепции небольшой профессиональной армии, что создаст проблемы.