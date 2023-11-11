Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Невероятное в мире

Как доказать существование души. Жизнь Смерть Душа

4 0

Как узнать существует ли душа на самом деле? Есть ли жизнь после смерти? Можно ли продать душу и чем это грозит?
В этих и других вопросах попытаемся с вами разобраться в этом фильме.

01:30 Введение
03:31 Рождение Души
10:07 Сознание
15:28 21 грамм
30:41 Расчеловечивание
39:55 Психика и мистика
47:49 Виртуальный мир
51:52 Власть
56:01 Смерть
01:07:16 Постскриптум

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Вера в существование души и загробной жизни есть у всех людей и культур, независимо от религии и места обитания. Это связано со страхом смерти и желанием верить, что сознание продолжит существовать после смерти тела.

2. Наука пытается найти и измерить душу, проводились эксперименты по взвешиванию души, но они не дали однозначного результата. Тем не менее, многие ученые тайно верят в существование души.

3. Сознание связано с работой мозга и может меняться при его повреждениях. Но есть случаи, когда при потере сознания в человеке проявляется другая личность – возможно, душа берет управление телом на себя.

4. Перед смертью организм запускает сложные процессы подготовки – отключение половой функции, старение. Зачем это нужно эволюции, если после смерти всё исчезает?

5. В момент смерти мозг защищает сознание, вырабатывая гормоны счастья. Значит, оно должно сохраниться?

В целом, есть много косвенных признаков существования души, но прямых доказательств пока нет. Тема остается открытой для дальнейших изысканий. Но вера в бессмертие души важна для психологического комфорта человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DicEKPLcBpQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Существование души не противоречит законам физики [Система Знаний]
Рак как форма существования клетки.
Душа существует и она бессмертна
Жизнь после смерти – миф, реальность?
Инопланетное происхождение жизни на Земле

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru