Как узнать существует ли душа на самом деле? Есть ли жизнь после смерти? Можно ли продать душу и чем это грозит?

В этих и других вопросах попытаемся с вами разобраться в этом фильме.

01:30 Введение

03:31 Рождение Души

10:07 Сознание

15:28 21 грамм

30:41 Расчеловечивание

39:55 Психика и мистика

47:49 Виртуальный мир

51:52 Власть

56:01 Смерть

01:07:16 Постскриптум

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Вера в существование души и загробной жизни есть у всех людей и культур, независимо от религии и места обитания. Это связано со страхом смерти и желанием верить, что сознание продолжит существовать после смерти тела.

2. Наука пытается найти и измерить душу, проводились эксперименты по взвешиванию души, но они не дали однозначного результата. Тем не менее, многие ученые тайно верят в существование души.

3. Сознание связано с работой мозга и может меняться при его повреждениях. Но есть случаи, когда при потере сознания в человеке проявляется другая личность – возможно, душа берет управление телом на себя.

4. Перед смертью организм запускает сложные процессы подготовки – отключение половой функции, старение. Зачем это нужно эволюции, если после смерти всё исчезает?

5. В момент смерти мозг защищает сознание, вырабатывая гормоны счастья. Значит, оно должно сохраниться?

В целом, есть много косвенных признаков существования души, но прямых доказательств пока нет. Тема остается открытой для дальнейших изысканий. Но вера в бессмертие души важна для психологического комфорта человека.