Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Регионы и Минэнерго в борьбе с Минфином и РЖД

22 0


«Биржевая цена 92го бензина с момента запрета его экспорта снизилась на 21%, при этом в рознице, на АЗС цена за тот же период выросла почти на 1%. Биржевая цена 95го бензина с момента запрета его экспорта снизилась почти на 20%, розничная за тот же период выросла на 1,1%. Ну и биржевая цена дизельного топлива снизилась на 19%, розничная тоже снизилась, но всего на 0,7%. Вот ничего личного, вот просто цифры из открытых источников… Многочисленные совещания с нефтяниками — одна часть нашей суровой реальности, которую мы наблюдаем в многочисленных телевизорах и прочих СМИ, а вторая часть — на заправках, и одна часть на другую не похожа самым резким образом… Власти субъектов федерации могут и, мне кажется, должны стать союзниками министерства энергетики, которое ежегодно сражается с минфином и РЖД…». Рассказывает Борис Марцинкевич.

Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

Комментарий редакции

В этой лекции обсуждаются следующие основные тезисы:

1. После введения Россией запрета на экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре, цены на внутреннем рынке практически не снизились, несмотря на заявления чиновников.

2. Биржевые котировки снизились значительно, но розничные цены на АЗС выросли.

3. Проблема в том, что биржевые торги нефтепродуктами не решают проблемы их логистики и доставки потребителям по всей России.

4. Необходим государственный контроль и регулирование рынка нефтепродуктов, которые должны быть признаны товарами первой необходимости.

5. Требуется более активное участие региональных властей в решении проблем топливного снабжения, несмотря на противоречие принципам свободного рынка.

Вывод: Борис Марцинкевич указывает на то, что либеральная модель рынка нефтепродуктов в России не работает, необходимо усиление госрегулирования и координации поставок на региональном уровне.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DWbG1HU6oiY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2015
Новости Украины и Новороссии 10 февраля 2016
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2015
Новости Украины — сегодня 3 декабря 2014

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru