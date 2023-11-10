«Биржевая цена 92го бензина с момента запрета его экспорта снизилась на 21%, при этом в рознице, на АЗС цена за тот же период выросла почти на 1%. Биржевая цена 95го бензина с момента запрета его экспорта снизилась почти на 20%, розничная за тот же период выросла на 1,1%. Ну и биржевая цена дизельного топлива снизилась на 19%, розничная тоже снизилась, но всего на 0,7%. Вот ничего личного, вот просто цифры из открытых источников… Многочисленные совещания с нефтяниками — одна часть нашей суровой реальности, которую мы наблюдаем в многочисленных телевизорах и прочих СМИ, а вторая часть — на заправках, и одна часть на другую не похожа самым резким образом… Власти субъектов федерации могут и, мне кажется, должны стать союзниками министерства энергетики, которое ежегодно сражается с минфином и РЖД…». Рассказывает Борис Марцинкевич.

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Комментарий редакции

В этой лекции обсуждаются следующие основные тезисы:

1. После введения Россией запрета на экспорт бензина и дизельного топлива в сентябре, цены на внутреннем рынке практически не снизились, несмотря на заявления чиновников.

2. Биржевые котировки снизились значительно, но розничные цены на АЗС выросли.

3. Проблема в том, что биржевые торги нефтепродуктами не решают проблемы их логистики и доставки потребителям по всей России.

4. Необходим государственный контроль и регулирование рынка нефтепродуктов, которые должны быть признаны товарами первой необходимости.

5. Требуется более активное участие региональных властей в решении проблем топливного снабжения, несмотря на противоречие принципам свободного рынка.

Вывод: Борис Марцинкевич указывает на то, что либеральная модель рынка нефтепродуктов в России не работает, необходимо усиление госрегулирования и координации поставок на региональном уровне.