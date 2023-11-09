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Наука, образ жизни и экономика будущего. Андрей Школьников

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Говорит политолог и геостратег Андрей Юрьевич Школьников.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Большинство существующих прогнозов и форсайтов наполнены политической конъюнктурой и не учитывают социальные закономерности.

2. 6-й технологический уклад будет базироваться на аддитивных технологиях (3D-печать), роботизации, замкнутом ядерном топливном цикле и геотехнологиях.

3. 7-й технологический уклад ожидается в 2070-х годах и может включать биотехнологии, квантовые материалы, искусственный интеллект.

4. Войны могут ускорять технологическое развитие, но для отдельного человека это трагедия.

5. Для успешной карьеры в будущем важно сочетание инженерных знаний и творческих способностей.

Вывод: в ближайшие десятилетия ожидается переход к новому 6-му технологическому укладу, основанному на ряде прорывных технологий. Успех в этом новом мире будет зависеть от технических навыков и креативности.

Источник: https://rutube.ru/video/786e5a5b78ee78b9e31a92c4d710db59/
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