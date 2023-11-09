Наука, образ жизни и экономика будущего. Андрей Школьников
Говорит политолог и геостратег Андрей Юрьевич Школьников.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Большинство существующих прогнозов и форсайтов наполнены политической конъюнктурой и не учитывают социальные закономерности.
2. 6-й технологический уклад будет базироваться на аддитивных технологиях (3D-печать), роботизации, замкнутом ядерном топливном цикле и геотехнологиях.
3. 7-й технологический уклад ожидается в 2070-х годах и может включать биотехнологии, квантовые материалы, искусственный интеллект.
4. Войны могут ускорять технологическое развитие, но для отдельного человека это трагедия.
5. Для успешной карьеры в будущем важно сочетание инженерных знаний и творческих способностей.
Вывод: в ближайшие десятилетия ожидается переход к новому 6-му технологическому укладу, основанному на ряде прорывных технологий. Успех в этом новом мире будет зависеть от технических навыков и креативности.