При наличии большого материала исследований распространения звука и сложений звуковых колебаний, в этой области знаний остались белые пятна. Они касаются не математики, а самой физики процессов.

Начнём с самого простого, с двух одинаковых звуковых камертонов, установленных на некотором расстоянии друг против друга. Во-первых, сразу можно сказать, что идущая от камертона звуковая волна только математически делится на положительную и отрицательную части синусоиды колебания. Само колебание, как квант звуковой волны, едино, хотя в волне есть области низкого и высокого давления. Встречная волна соседнего синфазного камертона всегда складывается с первой волной и никогда область высокого давления не попадает даже при встречном движении на область низкого давления второй синфазной волны. Поэтому кванты (полные колебания) звуковой волны складываются целиком, хотя делятся математически на некие фазы.

Во-вторых, конечная сумма сложения колебаний от синфазных одинаковых камертонов не равна их удвоенному значению, а зависит от расстояния между источниками звука. Всегда при этом сумма сложения в любой точке константа при условии однородности среды распространения звука.

Сама среда распространения, пусть воздух, имеет по аналогии с ЭМП активное и индуктивное сопротивление среды. Активное это потери на трение и локальные вихри, индуктивное это инерция среды. Ослабление колебания в идеальной среде происходит за счёт увеличения массы среды вовлеченной в процесс распространения звуковой волны.

Если мы в известном опыте поместим поющий камертон под вакуумный колпак, то звука мы совсем не услышим или услышим плохо, если вакуум условный, и воздух вокруг камертона остаётся. При этом камертон будет продолжать вибрировать без потерь на сопротивление среды. Мы можем организовать вокруг камертона динамический вакуум, для этого используем активный источник синфазного звука. Если камертон будет находиться внутри синфазного поля активного источника (динамика), то колебание пластины камертона не будет встречать сопротивления среды, как и в вакууме.

Каждый полный период звуковых колебаний, звуковой квант, полностью передаёт свою энергию следующей по линии распространения массе воздуха. Звуковое колебание камертона, которое не встретило сопротивления в зоне динамического вакуума возле пластины дальше должно распространяться с ослаблением от увеличения массы среды колебания. Но оно и далее может распространяться без потерь из-за того, что динамический вакуум (от динамика) присутствует на всей линии распространения колебаний до самого динамика.

Математически можно считать, что колебания пассивного камертона складываются с колебаниями от активного динамика по всей линии распространения звуковой волны. Динамик поддерживает колебания камертона, не ударяя своей волной по его пластине, а раскачивая среду в которой находится камертон. Динамик отличается от камертона не только амплитудой колебаний, но площадью и массой воздуха, которую мгновенно озвучивает динамик.

Есть разница, какую модель озвучки камертона мы выберем. Если считать что динамик, проигрывая резонансную ноту, возбуждает камертон через удары о его пластину, то мы не сможем объяснить такой эффект на расстоянии. Ведь камертон может колебаться сильнее, чем приходящая от удалённого динамика волна.

Мы не можем раскачивать качели, находясь на их линии движения, мы можем это делать в точке, где движение качелей замирает. Так и динамик качает воздух в комнате в том месте, где колебания от камертона должны замирать, т.е. уже на отдалении от камертона. В этой модели можно рассуждать о динамическом сопротивлении, о нарастающей с расстоянием, инертности среды, о динамическом вакууме, что физически будет точнее первой модели вынужденных колебаний звукового резонатора. Наш звуковой резонатор потому и зовётся камертоном, что у него есть свой резонансный голос.