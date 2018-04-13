Вакуум-градиентная терапия. Часть 2
03 апреля 2018 г. в 19:30 МСК на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Вакуум-градиентная терапия”.
Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 1 – https://youtu.be/Fl7WBMcxQvQ
Многим известен метод лечения банками внутри которых создаётся вакуумное разряжение. Издревле на Руси ставили горшки и чугунки. Этот метод используется и сейчас, появились современные сосуды для вакуумных постановок – специальные вакуумные банки, имеющие безусловную полезность. Метод известен в медицинских кругах как лечение застойной гиперемией. Вакуум-градиентная терапия это следующий шаг развития вакуум терапии. Основная её особенность это возможность создания изменяемого вакуумного разряжения (поэтому применяется слово градиентная в названии) внутри вакуумного сосуда, банки. Если при обычной вакуумной терапии внутри банки создается вакуумное разряжение постоянной величины, то здесь применяется регулируемое динамическое изменение вакумного разряжения, что повышает эффективность процедуры, благодаря некому подобию гимнастики сосудов и тканей, вместо просто натяжения при вакуумтерапии.
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Источник: www.youtube.com