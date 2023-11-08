Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Хватит травмировать детей

74 4


Довели страну до милитаризации детства! (с)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8752216.html
Метки: дети, манипуляция сознанием, пропаганда, Россия, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Наталья Неволина: ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ о воспитании детей. Часть 6
О трудностях обучения детей шахматам в современных реалиях
Психологи МГУ составили списки хороших и травмирующих детей мультфильмов
Здоровье детей
КАК В РОДДОМАХ СВОРАЧИВАЮТ ШЕИ ДЕТЯМ
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 6929 5259
    Игорь сегодня в 08:43

      Да, Ким был прав. И Троцкий отчасти. Мировой черв импирализма готов. Всегда готов.

    • 30894 26240
      марина три часа назад

        Хотят ли русские Войны??
        И пусть честно ответят всякие Игореши,Хохлы,Кб и Локи ,татары и змагары -начнут они бунт ,переворот ,Геволюцию и тем более дорогостоящую войну ,если нет денег и станка..его кующего?
        А кто им (жаждующим и пророчащим Стрелкам ,Навальнерам,Зелям ,Зю,Кадыровым ,Светкам )всегда и везде дает деньги..
        Сеггев -ты точно знаешь ответ -на чьи деньги свершается в мире всё это непотребство с кровью,смертью??
        И творят это всё элиты и привластные кланы ,как и в далеком 1612-одни бояре призвали Лжедмитрия поляцкого,другие бояре призвали земство с Мининым и пошли войной друг га друга (т.е. столкнули )и выбрали 15 летнего ??!!! Романова (чужака еще большего)на царство..Ибо не обьединились..
        То же и сегодня -кланы с липовыми вождями ,лидерами уже фальсифицируют ,т.е. готовят выборы..
        А что народ??в меру разумения,в меру сытости становится на одну из сторон..

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru