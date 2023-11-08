Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Да, Ким был прав. И Троцкий отчасти. Мировой черв импирализма готов. Всегда готов.
Хотят ли русские Войны??
И пусть честно ответят всякие Игореши,Хохлы,Кб и Локи ,татары и змагары -начнут они бунт ,переворот ,Геволюцию и тем более дорогостоящую войну ,если нет денег и станка..его кующего?
А кто им (жаждующим и пророчащим Стрелкам ,Навальнерам,Зелям ,Зю,Кадыровым ,Светкам )всегда и везде дает деньги..
Сеггев -ты точно знаешь ответ -на чьи деньги свершается в мире всё это непотребство с кровью,смертью??
И творят это всё элиты и привластные кланы ,как и в далеком 1612-одни бояре призвали Лжедмитрия поляцкого,другие бояре призвали земство с Мининым и пошли войной друг га друга (т.е. столкнули )и выбрали 15 летнего ??!!! Романова (чужака еще большего)на царство..Ибо не обьединились..
То же и сегодня -кланы с липовыми вождями ,лидерами уже фальсифицируют ,т.е. готовят выборы..
А что народ??в меру разумения,в меру сытости становится на одну из сторон..
Лжедмитрий,а может и Дмитрий, был не поляцкий,он был Рюрикович.
Но, либераст )))