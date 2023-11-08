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Смута: польское влияние, турецкая угроза и шведские интересы | Смутное время №2

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00:00:00 Начало
00:01:30 Смута – взгляд из Польши
00:05:20 Возможность конфедерации Речи Посполитой, Литвы и Руси
00:12:07 Возможность союза со Швецией
00:24:10 Религиозный вопрос
00:29:30 Царская артиллерия Руси
00:35:18 Русский царь на польском престоле
00:38:45 Фронтир, южные угрозы
00:44:52 Земское самоуправление
00:47:27 Османская империя
00:50:10 1603 г. Годунов и Лжедмитрий
01:01:50 Битва при Добрыничах
01:07:05 Польская свита Лжедмитрия
01:10:24 Шведы и выход к Балтике
01:14:20 Тайные переговоры с поляками
01:19:00 Василий Шуйский
01:21:10 Рокош Зебжидовского
01:22:45 Кризис и польская интервенция
01:25:40 Смутные Лисовчики
01:27:35 Основные этапы участия в Смуте Речи Посполитой

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Польша и Россия в 16-17 веках были тесно связаны как соседи. Между ними были постоянные дипломатические контакты и попытки объединения.

2. Лжедмитрий I обещал Польше уступить Смоленск и Северские земли в обмен на поддержку его претензий на престол. Однако Польша официально его не поддержала.

3. После убийства Лжедмитрия I и ареста польского посольства, Польша стала готовить военную интервенцию в Россию под предлогом освобождения православных от тирании.

4. Русское дворянство Юга страны поддерживало Лжедмитрия I и после его смерти выступало против Василия Шуйского.

5. Ослабление русской армии в Смутное время позволило Польше начать активные боевые действия против России в 1610 году.

Вывод:

Польское вторжение в Россию в Смутное время было следствием комплекса факторов – дипломатических интриг, ослабления российской государственности и армии, а также поддержки части русского дворянства. Формальным поводом послужил арест польского посольства. Однако Польша не являлась единственным или основным виновником Смуты, которая носила внутренний характер.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HqRr0-Wsoak
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